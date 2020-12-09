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Новости Политика Украины
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Зеленский (16627) лес (604) указ (528) ЧАЭС (522) Чернобыль (508) Зона отчуждения (276)

Зеленский подписал указ о мероприятиях к 35-й годовщине аварии на ЧАЭС, среди которых - улучшение противопожарного состояния лесов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский подписал указ о мероприятиях к 35-й годовщине аварии на ЧАЭС, среди которых - улучшение противопожарного состояния лесов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 556/2020 "О неотложных мерах по обеспечению экологической безопасности и подготовке мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Согласно документу, Кабинет Министров Украины должен принять безотлагательные меры по улучшению противопожарного и санитарного состояния лесов на территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, в частности на лесных территориях Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, а также по совершенствованию системы оперативного реагирования, в частности мониторинга и раннего обнаружения пожаров и тому подобное", - говорится в сообщении.

Среди прочего, правительству поручено разработать и утвердить план мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы, предусматривающий проведение 26 апреля 2021 года в Киеве и Киевской области мероприятий по случаю 35-й годовщины катастрофы; проведение в учебных заведениях и учреждениях культуры информационных, просветительских, культурных и других мероприятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чернобыльскую зону в прошлом году посетили 124 тысячи туристов, - Госагентство развития туризма

Напомним, в зоне отчуждения часто возникают пожары. В частности, в апреле, мае и июне 2020 года.

Автор: Анна Судак
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Совковые дебилы продолжают праздновать годовщины трагедий.
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09.12.2020 21:51 Ответить
Эта годовщина трагедии от Зеленского звучит как праздник.
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09.12.2020 21:52 Ответить
А коли він підписав ДО ЗАЯВИ ПРО РОКОВИНУ НОРМАНДСЬКОЇ ЗУСТРІЧІ чи під час заяви й де він її зробив -ССИЛОЧКУ ПЛІІЗ! Що робить ВОВА сьогодні , де він?
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09.12.2020 21:59 Ответить
Покращення протипожежного стану лісів , це як,пришмондьорити на кожне дерево по вогнегаснику !!)))
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09.12.2020 22:10 Ответить
Можно потом Первого Мая пройтись с Чернобыльскими плакатами з...ми
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09.12.2020 22:14 Ответить
Ага... мне уже два месяца не платят чернобыльские...денег нет. но вы держитесь...
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09.12.2020 22:16 Ответить
Сердючка з Могилевською будуть на концерті від Зє?
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09.12.2020 22:29 Ответить
Протипожежні заходи щодо пеньків.Так вірніше, бо лісів вже немає, є згарища від бариг і їх кришувальників, і пенькі від мафії, а ліси потрібно садити по новому.
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10.12.2020 05:45 Ответить
а поднимать материальную помощь кто был ликвидатором или пострадал от аварии на ЧАЭС и не думают ,мне как пострадавшему от аварии на ЧАЭС государство платит по 200 грн. в месяц спасибо за эту подачку и за то что у меня щитовидная железа в два увеличена.
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10.12.2020 08:24 Ответить
 
 