Зеленский подписал указ о мероприятиях к 35-й годовщине аварии на ЧАЭС, среди которых - улучшение противопожарного состояния лесов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 556/2020 "О неотложных мерах по обеспечению экологической безопасности и подготовке мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Согласно документу, Кабинет Министров Украины должен принять безотлагательные меры по улучшению противопожарного и санитарного состояния лесов на территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, в частности на лесных территориях Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, а также по совершенствованию системы оперативного реагирования, в частности мониторинга и раннего обнаружения пожаров и тому подобное", - говорится в сообщении.

Среди прочего, правительству поручено разработать и утвердить план мероприятий к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы, предусматривающий проведение 26 апреля 2021 года в Киеве и Киевской области мероприятий по случаю 35-й годовщины катастрофы; проведение в учебных заведениях и учреждениях культуры информационных, просветительских, культурных и других мероприятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чернобыльскую зону в прошлом году посетили 124 тысячи туристов, - Госагентство развития туризма

Напомним, в зоне отчуждения часто возникают пожары. В частности, в апреле, мае и июне 2020 года.