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Новости Политика Украины Обмен пленными
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В ТКГ Россия цинично поставила открытие КПВВ и обмен пленными в зависимость от политических вопросов, - "слуга народа" Костин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В ТКГ Россия цинично поставила открытие КПВВ и обмен пленными в зависимость от политических вопросов, -

Российская Федерация не заинтересована в продвижении переговорного процесса по установлению мира на Донбассе.

Об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, народный депутат фракции "Слуга народа" Андрей Костин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Видимо, сохранение этого состояния на сейчас, на сегодня, является их позицией. Если бы они хотели, то ситуация могла продвигаться значительно быстрее", - считает Костин.

Украинский представитель в ТКГ добавил, что Россия ведет себя в переговорах очень цинично, прибегая к элементам шантажа. В качестве примера он привел ситуацию, когда с обеих сторон линии разграничения в Донбассе было все подготовлено для открытия двух новых КПВВ, согласно решению лидеров "Нормандской четверки" на саммите в Париже, но в гуманитарной рабочей группе ТКГ представители РФ создали препятствия открытию, поставив это вопрос в зависимость от политических договоренностей. Такая же ситуация сложилась и с взаимным освобождением удерживаемых лиц.

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Костин отметил, что Нормандский переговорный формат является самым эффективным в принятии принципиальных решений. В частности, достижение договоренностей о прекращении огня является результатом совместных усилий Трехсторонней контактной группы и Нормандского формата.

Автор: Володимир Янченко
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Це відомо для тих хто дійсно переживає за Україну ще з 2014 року.
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09.12.2020 22:54 Ответить
С Рашкой можно говорить только с позиции силы. Посмотрим, как Санду удастся выгнать их из Молдовы, и будем действовать в том же ключе. Карфаген должен быть разрушен!
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09.12.2020 22:54 Ответить
да шо там карфаген? мы же до сих пор с этим рашистским приднестровьем границу не перекрыли и тамошняя вата шарахается туда сюда как хочет и более того огромными фурами возит свой шмурдяк через Украину втрашку и бульбашию.... шо там смотреть а Гриша? самим шо тоьделать надо а не смотреть!
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09.12.2020 23:11 Ответить
В ТКГ Россия цинично поставила вопрос открытия КПВВ и обмена пленными в зависимость от политических договоренностей, - "слуга народа" Костин - Цензор.НЕТ 3653
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09.12.2020 22:55 Ответить
получается что рашка нас опережает! это нам уже давно надо было закрыть на йух все эти кпвв и построить стену и вырыть ров!
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09.12.2020 23:04 Ответить
ну так и не открывайте эти КПВВ - нехай кормильцы посидят без украинских пенсий и дотаций
а так...как будто сами напрашиваетесь считать вас (а вы представляете не себя лично) слабаками и глупцами...
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09.12.2020 23:04 Ответить
Как это без пенсий, им не можна без пенсий, так ненавидеть Бандер и не получать от них соц выплат низзя
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10.12.2020 06:41 Ответить
Да ты что? А как же заглянул в глаза путину и увидел, что тот хочет мира? А как же то, что Порошенко хочет войны? А как же слова зеленского, что за год он установит мир в Украине?
Вкусили, суки? Жрите.
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10.12.2020 14:32 Ответить
 
 