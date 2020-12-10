Лига чемпионов: "Шахтер" на выезде сыграл вничью с миланским "Интером" и продолжит выступление в Лиге Европы

В 6 туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтером" на выезде сыграл вничью 0:0 с итальянским "Интером".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В другом матче группы В мадридский "Реал" со счетом 2:0 обыграл "Боруссию" из Менхенгладбаха.

Таким образом, "Реал" набрал 10 очков и занял первое место в группе, "Шахтер" набрал 8 очков и занял третье место в группе, уступив "Боруссии" М по личным встречам. "Интер" с 5 очками стал последним.

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