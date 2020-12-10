Лига чемпионов: "Шахтер" на выезде сыграл вничью с миланским "Интером" и продолжит выступление в Лиге Европы
Новости Цензор.НЕТ Спорт
В 6 туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтером" на выезде сыграл вничью 0:0 с итальянским "Интером".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В другом матче группы В мадридский "Реал" со счетом 2:0 обыграл "Боруссию" из Менхенгладбаха.
Таким образом, "Реал" набрал 10 очков и занял первое место в группе, "Шахтер" набрал 8 очков и занял третье место в группе, уступив "Боруссии" М по личным встречам. "Интер" с 5 очками стал последним.
Топ комментарии
+11 Игорь Монахов c4e9a61d
показать весь комментарий10.12.2020 00:14
+10 morbius2014
показать весь комментарий10.12.2020 00:09
+10 Nikolai Chizhevsky
показать весь комментарий10.12.2020 00:29
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Перекладина такая была, что аж все замерли.
И в концовке эпизод супер был, когда Лукаку в голову попали...
На вчерашний матч, вообще, автобус пришлось ставить - всё на волоске висело.
И это против венгров, которых 20 лет не было в Лиге Чемпионов.
Интер отцепил Шахту от финала - Шахта сняла Интер с еврокубков.
СССР (в составе 90% киевляне) в 1988 г. в полуфинале ЧЕ ни одного шанса сборной Италии с Манчини и Виалли - 2:0
Киев как-то с Ромой хорошо сыграл.
Потом Шахта ту же Рому вынесла.
Потом Днепр Наполи в полуфинале ЛЕ прошёл.
Но, в целом, статистика плохая. Провалов гораздо больше.
Да, та сборная Лобановского была - сказка.
Даже в финале неплохие шансы были - второй тайм под каток Голландию пустили.
Даже пенальти заработали...