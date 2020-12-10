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Лига чемпионов: "Шахтер" на выезде сыграл вничью с миланским "Интером" и продолжит выступление в Лиге Европы

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Лига чемпионов:

В 6 туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтером" на выезде сыграл вничью 0:0 с итальянским "Интером".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В другом матче группы В мадридский "Реал" со счетом 2:0 обыграл "Боруссию" из Менхенгладбаха.

Таким образом, "Реал" набрал 10 очков и занял первое место в группе, "Шахтер" набрал 8 очков и занял третье место в группе, уступив "Боруссии" М по личным встречам. "Интер" с 5 очками стал последним.

Также читайте: В матче Лиги чемпионов "Шахтер" во второй раз победил мадридский "Реал"

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
Порадовали Кроты - выйти с такой группы в ЛЕ - это подвиг !!! Молодцы !!!
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10.12.2020 00:14
+10
Сьогодні був футбол, а не вчорашнє пісне гівно.
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10.12.2020 00:09
+10
динамо-ференцвареш и шахта-интер почувствуй разницу с какими соперниками играло динамо
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10.12.2020 00:29
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Зачем??? Хай идут "рыжему" уголь херачат, а не фигней страдают.
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10.12.2020 00:03 Ответить
Две наши команды пробились в Лигу Европы, хотелось бы лучше, но и это неплохо. Удачи вам дальше в еврокубках.
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10.12.2020 00:07 Ответить
Ну еще Заря есть ....
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10.12.2020 07:51 Ответить
Хорошая игра была.
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10.12.2020 00:09 Ответить
Если бы победили, прошли бы в Лигу Чемпионов.
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10.12.2020 00:12 Ответить
Ну, у Интера моменты были, аж дух захватывало.
Перекладина такая была, что аж все замерли.
И в концовке эпизод супер был, когда Лукаку в голову попали...
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10.12.2020 03:22 Ответить
Сьогодні був футбол, а не вчорашнє пісне гівно.
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10.12.2020 00:09 Ответить
не помню что б когда то так болел за кротов! Донбасс это Украина!
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10.12.2020 00:11 Ответить
Кроты сегодня играли хорошо, жаль что непобедили.
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10.12.2020 00:13 Ответить
Интер не с 5, а с 6 очками стал последним, кажись.
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10.12.2020 00:13 Ответить
Порадовали Кроты - выйти с такой группы в ЛЕ - это подвиг !!! Молодцы !!!
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10.12.2020 00:14 Ответить
кста.. Шахтеру не хватило всего одного очка чтобы занять второе место в группе !!! Но и Лига Европы - это очень прилично.
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10.12.2020 00:31 Ответить
Утешительный турнир.
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10.12.2020 00:44 Ответить
да.. но Интер уже и этим турниром уже не утешить...
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10.12.2020 00:57 Ответить
Динамо красавцы,, а кроты по норам твари.
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10.12.2020 00:21 Ответить
динамо-ференцвареш и шахта-интер почувствуй разницу с какими соперниками играло динамо
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10.12.2020 00:29 Ответить
Кроты набрали 8 очков у Реала и Интера, ДК набрало 4 очка у Ференцвароша
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10.12.2020 02:47 Ответить
Хорошо что, хоть 4 набрали.
На вчерашний матч, вообще, автобус пришлось ставить - всё на волоске висело.
И это против венгров, которых 20 лет не было в Лиге Чемпионов. Лига чемпионов: "Шахтер" на выезде сыграл вничью с миланским "Интером" и продолжит выступление в Лиге Европы - Цензор.НЕТ 2898
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10.12.2020 03:19 Ответить
Динамо чимпийон!!! Кроти саси...
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10.12.2020 00:22 Ответить
Кроты отдали Интеру должок за полуфинал Лиги Европы прошлого сезона.
Интер отцепил Шахту от финала - Шахта сняла Интер с еврокубков.
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10.12.2020 03:17 Ответить
Якби гірники не програли хоча б раз Борусії М. То б бели зараз в плей-офф ЛЧ. Доречі Боруссія змогла виграти тільки в Шахтаря. Реал лише програвав виключно Шахтарю...
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10.12.2020 08:53 Ответить
Интер , Юве , Милан, Лацио -просто заговоренные для наших команды . Хоть мольфаров вызывай . Или колдунов вуду . Выиграть у них для украинского клуба по статистике получается невозможно просто .Даже если они плетутся в хвосте турнирной таблицы ихнего чемпа .Нужно ффу установить приз какой то для команды которая в первый раз обыграет одну из первых трех команд из Италии.Лацио обыграли ОДИН раз и то в 1974 году дома в кубке УЕФА (лига Европы) одесский Черноморец 1:0, правда потом уступил в гостях 0:3
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10.12.2020 09:08 Ответить
Да мы с итальяцами никогда не умели играть. Даже на уровне сборных.
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10.12.2020 10:07 Ответить
Всё индивидуально. Общая статистика неважная, но позитивные моменты тоже бывали.
СССР (в составе 90% киевляне) в 1988 г. в полуфинале ЧЕ ни одного шанса сборной Италии с Манчини и Виалли - 2:0
Киев как-то с Ромой хорошо сыграл.
Потом Шахта ту же Рому вынесла.
Потом Днепр Наполи в полуфинале ЛЕ прошёл.
Но, в целом, статистика плохая. Провалов гораздо больше.
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10.12.2020 10:19 Ответить
Хорошо помню тот матч( прессингом задавили Италию) и тот турнир...голы Раца и Ван Бастена с Гуулитом ...
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10.12.2020 10:29 Ответить
И Англичан ещё вынесли...
Да, та сборная Лобановского была - сказка.
Даже в финале неплохие шансы были - второй тайм под каток Голландию пустили.
Даже пенальти заработали...
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10.12.2020 17:09 Ответить
А могли бы и в ЛЧ попасть. С учетом что была группа смерти хороший резалт, стоит признать. Странно что Боруссия Реалу влетела. Ну а в целом все равно - Кроты по норам!!!
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10.12.2020 10:05 Ответить
да, согласен что по норам (я болею за ДК), но прикинь - забей кроты всего ОДИН гол вчера(0-1) и они бы вышли с первого места с группы..
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10.12.2020 14:44 Ответить
 
 