Карантин выходного дня - это фактически украинский продукт, - Шмыгаль
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня – это украинская разработка, которой начинают пользоваться европейские страны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в интервью УП.
"Карантин выходного дня? Мы разработали сами. Это фактически был украинский продукт, мы его просчитали, на сегодняшний день им начинают пользоваться европейские страны", - сказал он.
По его словам, цель ограничений на выходных заключалась в стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом.
"Чтобы мы могли протянуть до конца декабря-начала января, когда можно без ущерба для экономики ввести более жесткие карантинные ограничения", – объяснил премьер.
В пример стран, которые также начали использовать такой карантин, он назвал Латвию.
"Сейчас вот Латвия, кажется, с этой недели вслед за нами ввела карантин выходного дня. То есть они посмотрели, как делаем мы, а мы созваниваемся с премьерами, делимся, и решили сделать так и у себя", – сказал Шмыгаль.
Напомним, карантин выходного дня действовал в Украине три недели.
9 декабря Кабинет министров продлил общий карантин в Украине до 28 февраля 2021, с 8 по 25 января будет действовать жесткий локдаун, чтобы сдержать распространение коронавируса и сезонных гриппа и ОРВИ.
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П...Врали значит?
Этих людей не останавливают ни страшные побочные эффекты, ни то, что все страны мира отказались от российской вакцины, и она не прошла все этапы исследований. Какая-то маниакальная упоротость, чтобы умереть, причем добровольно и массово. Думаю, что российская вакцина "Спутник" станет блистательным ограненным алмазом концентрированной человеческой глупости, впаянным в корону премии Дарвинаhttps://www.obozrevatel.com/ukr/russia/chomu-rosiya-pretendue-na-premiyu-darvina.htm
Дебіли.
Зебилы, сэр...
,,В Португалии распространили карантин ещё на 77 районов Правительство Португалии объявило расширении ночного комендантского часа и ограничений на выходные дни ещё на 77 районов, 12 ноября сообщает агентство Reuters. «Ситуация серьезная и более критическая, чем то, что мы испытали во время первой волны пандемии», - заявил премьер-министр Антониу Кошту на пресс-конференции.''
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Сами они смогли придумать только фиктивный стабилизец заболеваемости путем уменьшения количества тестирований.
Та що таке, курво, ви несете?
хіба що назвою...(
ефект був,але більший ефект дало би масове штрафування за порушення карантинних норм