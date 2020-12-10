РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12533 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество Коронавирус и карантин
3 375 44
карантин (16725) Шмыгаль Денис (2332) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

Карантин выходного дня - это фактически украинский продукт, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Карантин выходного дня - это фактически украинский продукт, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня – это украинская разработка, которой начинают пользоваться европейские страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в интервью УП.

"Карантин выходного дня? Мы разработали сами. Это фактически был украинский продукт, мы его просчитали, на сегодняшний день им начинают пользоваться европейские страны", - сказал он.

По его словам, цель ограничений на выходных заключалась в стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом.

"Чтобы мы могли протянуть до конца декабря-начала января, когда можно без ущерба для экономики ввести более жесткие карантинные ограничения", – объяснил премьер.

В пример стран, которые также начали использовать такой карантин, он назвал Латвию.

"Сейчас вот Латвия, кажется, с этой недели вслед за нами ввела карантин выходного дня. То есть они посмотрели, как делаем мы, а мы созваниваемся с премьерами, делимся, и решили сделать так и у себя", – сказал Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компенсации предпринимателям за ужесточение карантина выплатят до конца года, - Шмыгаль

Напомним, карантин выходного дня действовал в Украине три недели.

9 декабря Кабинет министров продлил общий карантин в Украине до 28 февраля 2021, с 8 по 25 января будет действовать жесткий локдаун, чтобы сдержать распространение коронавируса и сезонных гриппа и ОРВИ.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Зелена влада не може без брехні: щоб Степанов втримався у кріслі, щоб Зеленський запостив новий відосик про перемогу над ковідом, вони просто почали менше тестувати. Сімейним лікарям (в мене сестра медпрацівник) наказали не направляти на тестування легкі та середні випадки. При тестуванні затягують результати, посилаються на неможливість проведення у зв'язку з відсутністю лаб. матеріалів. Тому крива нових випалків полізла вниз. Це злочин, так як люди розслабяться, перестануть носити маски: а що, Зеленський сказав, що "інтелектуальн
показать весь комментарий
10.12.2020 07:31
+8
Жодна нормальна країна таке не робить, а наші ще й хизуються!
Дебіли.
показать весь комментарий
10.12.2020 07:37
+7
Травмированных психологически уже миллионы,а дохлых от инфаркта еще больше...
показать весь комментарий
10.12.2020 07:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А, Шмыгаль чей продукт ?
показать весь комментарий
10.12.2020 07:31 Ответить
А как же нас убеждали перед этим, что в других странах уже давно карантин выходного дня действует? П ...Врали значит?
показать весь комментарий
10.12.2020 08:22 Ответить
У недiлю в Европi традицйно торгiвлю зачинено. Розважальнi засоби ранiш дiяли. тепер- нi.
показать весь комментарий
10.12.2020 09:48 Ответить
Зубожілого 73х процентного лохторату.
показать весь комментарий
10.12.2020 07:32 Ответить
Совсем мозгами поехали «величайшие политики современности»
показать весь комментарий
10.12.2020 07:40 Ответить
13 371. Столько заболело сегодня. Опять идет увеличение. А ведь это как раз те дни, когда по его словам должен быть наибольший эффект от карантина выходного дня. Не то эффект противоположный, не то выборы свой эффект опять дают.
показать весь комментарий
10.12.2020 09:17 Ответить
Он-сын грязной овцы и барана...
показать весь комментарий
10.12.2020 07:37 Ответить
Зелена влада не може без брехні: щоб Степанов втримався у кріслі, щоб Зеленський запостив новий відосик про перемогу над ковідом, вони просто почали менше тестувати. Сімейним лікарям (в мене сестра медпрацівник) наказали не направляти на тестування легкі та середні випадки. При тестуванні затягують результати, посилаються на неможливість проведення у зв'язку з відсутністю лаб. матеріалів. Тому крива нових випалків полізла вниз. Це злочин, так як люди розслабяться, перестануть носити маски: а що, Зеленський сказав, що "інтелектуальн
показать весь комментарий
10.12.2020 07:31 Ответить
Таки да.Такое может быть, чем меньше тестов, тем меньше заболевших...
показать весь комментарий
10.12.2020 09:06 Ответить
А 600млн евро это значит роялти!? 😁
показать весь комментарий
10.12.2020 07:31 Ответить
Травмированных психологически уже миллионы,а дохлых от инфаркта еще больше...
показать весь комментарий
10.12.2020 07:32 Ответить
И вот, что интересно, если все эти годы количество антипрививочников в России было самым высоким в мире, то сейчас ситуация поменялась. Карантин вихідного дня - це фактично український продукт, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2419 И те, кто вчера выступал против любых прививок детям (вера, заговоры, яды, чипы, болезней нет), сегодня массово выступают за бесплатную и немедленную вакцинацию россиян от ковида (тут же отрицая его наличие и опасность), российской вакциной "Спутник".
Этих людей не останавливают ни страшные побочные эффекты, ни то, что все страны мира отказались от российской вакцины, и она не прошла все этапы исследований. Какая-то маниакальная упоротость, чтобы умереть, причем добровольно и массово. Думаю, что российская вакцина "Спутник" станет блистательным ограненным алмазом концентрированной человеческой глупости, впаянным в корону премии Дарвинаhttps://www.obozrevatel.com/ukr/russia/chomu-rosiya-pretendue-na-premiyu-darvina.htm
показать весь комментарий
10.12.2020 09:38 Ответить
Жодна нормальна країна таке не робить, а наші ще й хизуються!
Дебіли.
показать весь комментарий
10.12.2020 07:37 Ответить
Правильно. Більше у світі таких долбодятлів немає.
показать весь комментарий
10.12.2020 08:51 Ответить
Такая реклама в мировых СМИ хуже сеансов Кашпировского и Чумака Карантин выходного дня - это фактически украинский продукт, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2460в 80-е годы,называется обработка населения ядом пропаганды...
показать весь комментарий
10.12.2020 07:38 Ответить
***, какой же идиот этот ахметовский холуй - шмыгаль. Дурантин выходного дня, нанес убытки бюджету на четверть миллиарда, при этом колличество ежедневных больных не сократилось. Точно говорят, что с приходом квартальных шутов к власти, в Украине настал интеллектуальный локдаун.
показать весь комментарий
10.12.2020 07:39 Ответить
Ехал вчера с работы в маршрутке,пол автобуса в масках,половина на бороде носят,водила говорит надели маски,подъезжаем к ментовской засаде....,ржал весь автобус... Карантин выходного дня - это фактически украинский продукт, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3322
показать весь комментарий
10.12.2020 07:42 Ответить
кондуктор не пускала в тролик - ибо были уже заполнены все сидячие...но на предпоследней перед тупиком запустила...но только молодежь...старики возмущаются - мы заплатим (они подумали что не берет из-за льгот), холодно на ветру.....а она - мне по-фиг шо вы заплатите, перед камерами на въезд молодежь обещали присесть (!) чтоб тролик казался пустым и по окнам не было видно стоячих ))))
Карантин вихідного дня - це фактично український продукт, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6881
показать весь комментарий
10.12.2020 08:43 Ответить
Если премьер министр идиот, это чей продукт.
показать весь комментарий
10.12.2020 07:46 Ответить
Скромно. Вообще весь "интеллектуальный локдаун" - продукт этой власти, так в историю и войдут
показать весь комментарий
10.12.2020 07:47 Ответить
ЗЕбанутые дебилы в ВР придумала слово "интелектуальный" локдаун. Это звучит примерно, как сходить в туалет и интелектуально помочиться.
Зебилы, сэр...
показать весь комментарий
10.12.2020 09:22 Ответить
Я в Ютьюбе с месяц написал пост...ну типа ЛохДАУН это надолго... Карантин вихідного дня - це фактично український продукт, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2261,если не навсегда,бизнес строителей и медиков зашкаливает...в % отношении...
показать весь комментарий
10.12.2020 07:49 Ответить
карантин выходного дня это когда в пятницу вечером нахерачились так что до утра понедельника все лежат и блюют дома
показать весь комментарий
10.12.2020 07:53 Ответить
В супермаркетах людей полно,дистанции полтора метра сами понимаете нет...,пошел на рынок никого почти...,одна тетка рыбу продавала,вторая курей утей...,третья подсолнечное масло..клиентов нет... Карантин вихідного дня - це фактично український продукт, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9287
показать весь комментарий
10.12.2020 07:54 Ответить
"Украинский продукт" придуманный шмыргалем, это еще один способ уничтожит мелкий бизнес.
показать весь комментарий
10.12.2020 08:09 Ответить
Сам признался. Ещё за этот " продукт" отвечать надо. За убыток, причиненный в государственных масштабах .
показать весь комментарий
10.12.2020 08:14 Ответить
А вы еще запатентуйте в мире этот бред.
показать весь комментарий
10.12.2020 08:16 Ответить
Преступление это .
показать весь комментарий
10.12.2020 08:24 Ответить
По якості - лайно лайном.
показать весь комментарий
10.12.2020 08:19 Ответить
Ну Зебилы и здесь не могут чтобы не соврать! Чей продукт? У Вас это переняли это Европейские страны? Да у нынешей власти можно перенять только ложь и лицемерие и тупость! К примекру Португалия внедрила карантин выходного дня еще 12 ноября:
,,В Португалии распространили карантин ещё на 77 районов Правительство Португалии объявило расширении ночного комендантского часа и ограничений на выходные дни ещё на 77 районов, 12 ноября сообщает агентство Reuters. «Ситуация серьезная и более критическая, чем то, что мы испытали во время первой волны пандемии», - заявил премьер-министр Антониу Кошту на пресс-конференции.''
показать весь комментарий
10.12.2020 08:23 Ответить
Брехливость этой власти переходит все возможные пределы!!! вот что эта шмыга говорила три недели назад:

"ЭТО НЕ УКРАИНСКОЕ НОУ-ХАУ": ШМЫГАЛЬ ОБЪЯСНИЛ ЛОГИКУ КАРАНТИНА ВЫХОДНОГО ДНЯ Больше читайте здесь: https://coronavirus.tsn.ua/ru/eto-ne-ukrainskoe-nou-hau-shmygal-obyasnil-logiku-karantina-vyhodnogo-dnya-1668883.html
показать весь комментарий
10.12.2020 08:38 Ответить
Если эти ЗЕбанутые идиоты кукарекают, что это бубочка выиграл суд у Газпрома на почти 3 лярда баксов, в то время как он играл членом на рояле на корпоративах в расаее, то он этих зебанутых можно ожидать все что угодно. Они все еще думают, что их поддерживает 73% идиотов, которых зебаньки развели как лохов.
показать весь комментарий
10.12.2020 09:17 Ответить
тю...то оправдывали этот бред тем, что некоторые страны его уже испытали...то теперь гордо заявляет что это украинское ноухау....ау...шмыгалка! каждое ж ваше слово конспектируется для будущих судебных заседаний...или вы думаете что до сих пор на сцене юморите????
показать весь комментарий
10.12.2020 08:47 Ответить
Это типа: Вот мы какие умные! Ждем похвастаться другим продуктом.
показать весь комментарий
10.12.2020 08:56 Ответить
Население за чертой бедности и без социальной помощи и выплат тоже ваш продукт, не прибедняйтесь.
показать весь комментарий
10.12.2020 08:56 Ответить
Соврал и даже не поморщился. И локдаун и карантин выходного дня в ЕС опробовали задолго до Шмыгаля и Степашки.
Сами они смогли придумать только фиктивный стабилизец заболеваемости путем уменьшения количества тестирований.
показать весь комментарий
10.12.2020 09:00 Ответить
Єдина відповідь будь-якої нормальної людини на будь-яке висловлювання нинішніх представників влади одне -

Та що таке, курво, ви несете?
показать весь комментарий
10.12.2020 09:01 Ответить
лучшие британские учёные помогали шмыгалю в разработке
показать весь комментарий
10.12.2020 09:09 Ответить
Карантин выходного дня не украинский продукт, это продукт ЗЕбанутой коМАНДЫ. А эта коМАНДА имеет такое-же отношение к Украине как гонорар к гиморою. Все они, во главе с шутом- это шестерки, работающие на Куйла.
показать весь комментарий
10.12.2020 09:10 Ответить
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня - це українська розробка, якою починають користуватися європейські країн


хіба що назвою...(
ефект був,але більший ефект дало би масове штрафування за порушення карантинних норм
показать весь комментарий
10.12.2020 09:44 Ответить
Це схоже на "вторічний" продукт. Засуньте його собі взад.
показать весь комментарий
10.12.2020 10:38 Ответить
Єто продукт зе-дебилов !!!
показать весь комментарий
10.12.2020 13:24 Ответить
 
 