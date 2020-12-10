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Украинские воины несколькими выстрелами сбили беспилотник врага на Донбассе. За сутки - 9 нарушений режима "тишины", потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинские воины несколькими выстрелами сбили беспилотник врага на Донбассе. За сутки - 9 нарушений режима

В течение прошедших суток, 9 декабря, в районах ответственности украинских сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, по украинским позициям неподалеку от Талаковки российско-оккупационные войска трижды открывали провокационный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Водяное противник также провоцировал украинских защитников из стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки, кроме этого, еще и из автоматического станкового гранатомета.

"Для корректировки огня из АГС со стороны населенного пункта Минеральное враг применил БПЛА типа "квадрокоптер". Украинским воинам понадобилось всего несколько выстрелов из стрелкового оружия, чтобы после пересечения линии разграничения сбить БПЛА противника", - сказано в сообщении.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов нет.

Также сообщается, что украинскими защитниками выявлен факт инженерного оборудования позиций противником в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Водяное и Луганское. Возле последнего противник осуществил для этого три подрыва с использованием зарядов разминирования.

"О дерзких и коварных действиях российско-оккупационных войск немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - сообщили в штабе.

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С начала текущих суток, 10 декабря, на участках ответственности украинских подразделений противник один раз нарушил достигнутые договоренности.

Так, враг произвел несколько выстрелов из стрелкового оружия неподалеку от Марьинки. Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы адекватно реагировать на возможные угрозы в любых направлениях вдоль линии разграничения", - добавили в пресс-центре ОС.

Украинские воины несколькими выстрелами сбили беспилотник врага на Донбассе. За сутки - 9 нарушений режима тишины, потерь нет, - штаб ОС 01
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Топ комментарии
+12
Наші регулярно збивають ворожі безпілотники.
Та й =нє стрєлялі=, як завжди.

Бережіть себе, хлопці. Бо це знову вас відводити зібралося.
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10.12.2020 07:56
+6
Українські воїни кількома пострілами збили безпілотник ворога на Донбасі. За добу - 9 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7843
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10.12.2020 09:23
+4
Слава украинским воинам - героям!!! Путин, сдохни, перхоть ***********!!!!
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10.12.2020 07:57
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Наші регулярно збивають ворожі безпілотники.
Та й =нє стрєлялі=, як завжди.

Бережіть себе, хлопці. Бо це знову вас відводити зібралося.
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10.12.2020 07:56 Ответить
Слава украинским воинам - героям!!! Путин, сдохни, перхоть ***********!!!!
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10.12.2020 07:57 Ответить
Українські воїни кількома пострілами збили безпілотник ворога на Донбасі. За добу - 9 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7843
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10.12.2020 09:23 Ответить
а чем сбили? мабуть з рогатки! зеленский задрот вроде запретил стрелять патронами!
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10.12.2020 09:02 Ответить
Снежками или камешками. Рогатки также запрещены, чтобы не волновать главнокомандующего в случае его возможного приезда подобедать.
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10.12.2020 09:35 Ответить
Українські воїни кількома пострілами збили безпілотник ворога на Донбасі. За добу - 9 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1227
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10.12.2020 09:21 Ответить
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.

.
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10.12.2020 09:28 Ответить
Только один - физиологическое отличие.
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10.12.2020 09:37 Ответить
Мне абсолютно по....н фамилия президента. Только факты. В Запорожье кто только не приезжал, чтобы посмотреть и рассказать, как они сейчас начнут достраивать мосты! В т.ч. и Гройсман (напомню - это премьер при Порохе), соловьем пел, заливался! Как Азиров в свое время!. А Пороха по плотине Днепрогэса не возили - все в объезд пускали кортежи, чтобы он свою з..цу не повредил на ямах в покрытии плотины как от 82 калибра через каждые 2 метра!!! Этот пи....жь просто достал!!!!!!!!!!!! И только в этом году началась реальная работа - уже фактически закончено строительство первой очереди - моста с Правого берега на о. Хортицу. Для Запорожья это строительство очень актуально! И не только. Спроси у водил фур из твоего же города, которые транзитом едут через Запорожье - для них это актуально?
Вот тебе и один пункт! И выйми из глаз то, что тебе смотреть мешает!
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10.12.2020 10:48 Ответить
То все фігня. Бубочка готовий знову дати команду відступати.
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10.12.2020 09:52 Ответить
 
 