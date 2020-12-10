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Шмыгаль заявил, что нет смысла тратить деньги на строительство мобильных госпиталей: У нас достаточно коек для больных COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Шмыгаль заявил, что нет смысла тратить деньги на строительство мобильных госпиталей: У нас достаточно коек для больных COVID-19

Премьер Денис Шмыгаль считает, что в украинских медицинских учреждениях достаточно коек, которые можно заполнять больными коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в интервью УП.

"У нас, скажем, 62 тысячи коек под COVID. В Польше сегодня, я боюсь соврать, по-моему, 30 тысяч. При сопоставимых размерах наших стран. Наша граница – это 55% от всех кроватей, это 91 тысяча. У нас достаточно коек в медицинских учреждениях, которые можно заполнять, не строя мобильные госпитали.

Реально, тратить деньги на строительство мобильных госпиталей, которые затем свернуть и выбросить, нет смысла. У нас стоят пустые медицинские учреждения с койками, где можно размещать людей", - сказал он.

Шмыгаль также заявил, что в других странах, в отличие от Украины, не хватает коек. Не забыл он упомянуть и о медреформе, которая по его мнению, предусматривала закрытие большого количества больниц.

"Но мы не закрыли ни одной, мы это все сохранили. Мы продолжаем реформу и завершим ее. Но надо сказать, что количество койко-мест в Украине, если брать наших соседей Польшу или даже Германию, очень большое", – сказал глава Кабмина.

Премьер-министр отметил, что власть понимает, что может не успеть обеспечить кислородом стандартные медицинские учреждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин выходного дня - это фактически украинский продукт, - Шмыгаль

"Но абсолютно вся местная власть сказала, что достаточно коек, нам не надо ничего строить нового, мы справимся с теми заведениями медицинскими, которые есть.

Их надо загрузить. Поэтому строить на стадионе медицинский комплекс и затем из какой-то больницы забирать врачей туда, а больница будет стоять пустой – это точно не эффективно", – сказал Шмыгаль.

Кроме того, глава правительства рассказал о наличии мобильного госпиталя ГСЧС с соответствующим оборудованием, который сможет оперативно перемещаться. В будущем планируется докупить еще несколько таких мобильных госпиталей.
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Топ комментарии
+7
правильно, а может нафиг их лечить...!!
лучше закатаем в асфальт- там откат серьезней
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10.12.2020 08:04
+7
Ви б якось зі стєпашкою домовились, що казати. Один каже, що ситуація з місцями наближається до критичної і треба вводити жорсткий карантин, інший - що все гуд і додаткових ліжок не треба. Але локдаун введемо... Тільки після новорічних та різдвяних корпоративів... Ну щоб статистику потрібну отримати, напевно...
Так і хочеться спитати: дядя, ти ідіот? (с)
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10.12.2020 08:04
+6
Чмошник,зовсім не володіє ситуацієюч це по перше,а по друге гроші то вже с3,14*******, тому і нема , що витрачати...
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10.12.2020 08:42
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Мы продолжаем реформу и завершим ее. Источник: https://censor.net/ru/n3236042

Шмыгаль заявил, что нет смысла тратить деньги на строительство мобильных госпиталей: У нас достаточно коек для больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 5236 Сказал, что настоящий пи2дец ещё впереди.
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10.12.2020 08:03 Ответить
Лучше их сп…
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10.12.2020 08:23 Ответить
правильно, а может нафиг их лечить...!!
лучше закатаем в асфальт- там откат серьезней
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10.12.2020 08:04 Ответить
Ви б якось зі стєпашкою домовились, що казати. Один каже, що ситуація з місцями наближається до критичної і треба вводити жорсткий карантин, інший - що все гуд і додаткових ліжок не треба. Але локдаун введемо... Тільки після новорічних та різдвяних корпоративів... Ну щоб статистику потрібну отримати, напевно...
Так і хочеться спитати: дядя, ти ідіот? (с)
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10.12.2020 08:04 Ответить
койки есть, только лечить нечем и некому.....
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10.12.2020 08:08 Ответить
Перекинуть гроші на будівництво концтаборів, для тих, хто відмовиться від вакцинації...
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10.12.2020 08:10 Ответить
Видали украинцы эти койки ,считай что на полу спишь,пружины на кроватях ещё в 1973 году растянуты,медсёстры на коленях стоят ,чтобы сделать лежачему внутримышечный укол Шмыгаль заявил, что нет смысла тратить деньги на строительство мобильных госпиталей: У нас достаточно коек для больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 7022.
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10.12.2020 08:11 Ответить
Ліпше годинників накупити для роздавання приближеним...
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10.12.2020 08:16 Ответить
нет смысла тратить деньги на строительство мобильных госпиталей/ Реальный и конкретный пацан сказал бы: Я, Шмыгаль, строить мобильные госпитали не буду. Но всё равно это лучше кукареканья : попытается поднять, - Шмыгаль/ Шмыгаль: будут изготовлены . / есть возможность говорить, - Шмыгаль/ перезапустит украинскую промышленность, - Шмыгаль/ имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/ будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль / Шмыгаль рассчитывает / будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет / реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль./ Я не знаю, - Шмыгаль.
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10.12.2020 08:18 Ответить
Зебилы это сделали вместе.
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10.12.2020 08:19 Ответить
Шмыг шмыг и в дамки, Шмигаль заявив, що немає сенсу витрачати гроші на будівництво мобільних госпіталів: У нас достатньо ліжок для хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 2190
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10.12.2020 08:20 Ответить
Денех нгет но вы держитесь,Димон Ведмедев попал в точку...,РАБссия отказалась поставок помидоров и перца из Азербайджана.... Шмигаль заявив, що немає сенсу витрачати гроші на будівництво мобільних госпіталів: У нас достатньо ліжок для хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3408типа Азербайджан фашисты против Армении,а РАБссии против Белоруси,Молдовы Дамбасса
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10.12.2020 08:23 Ответить
Шмигаль заявив, що немає сенсу витрачати гроші на будівництво мобільних госпіталів: У нас достатньо ліжок для хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 9698новогодний вместо алений Шмигаль заявив, що немає сенсу витрачати гроші на будівництво мобільних госпіталів: У нас достатньо ліжок для хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5803
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10.12.2020 08:28 Ответить
Шмигаль заявив, що немає сенсу витрачати гроші на будівництво мобільних госпіталів: У нас достатньо ліжок для хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1622
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10.12.2020 08:29 Ответить
Поедь в Черкассы, все забито, больных посылают на Смелу.
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10.12.2020 08:30 Ответить
"Шмыгаль заявил, что нет смысла тратить деньги на строительство мобильных госпиталей" - лучше деньги украсть и спрятать в офшорах.
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10.12.2020 08:30 Ответить
Чмошник,зовсім не володіє ситуацієюч це по перше,а по друге гроші то вже с3,14*******, тому і нема , що витрачати...
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10.12.2020 08:42 Ответить
Шмигаль заявив, що немає сенсу витрачати гроші на будівництво мобільних госпіталів: У нас достатньо ліжок для хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 298
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10.12.2020 08:50 Ответить
лядь! да дело не в койках (хотя и их уже в коридоры тыкают) а в оборудовании к этим койкам, кислороде для увеличенного числа больных и главное в персонале, который не может чисто физически обслужить всех с натыканных впритык в палатах и по коридорам койках...
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10.12.2020 08:54 Ответить
В зоне ООС стройте, чтобы нормально лечить воинов, за спинами которых дерибаните Украину.

Волонтер Воронкова рассказала, как лечат больных COVID-19 в зоне ООС:
Изолятор - это палатка с буржуйкой. ФОТОрепортаж

https://censor.net/ru/photo_news/3236022/volonter_voronkova_rasskazala_kak_lechat_bolnyh_covid19_v_zone_oos_izolyator_eto_palatka_s_burjuyikoyi
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10.12.2020 09:02 Ответить
"Например, подразделение - 200-300 человек.
Расселить их, согласно приказам МЗ, нужно так, чтобы между кроватями было 1,5 метра. Но это на бумаге. В реальных условиях даже расстояние в 0,5 метра обеспечить трудно. Никто этим никогда на практике не занимался.
И часто кровати стоят почти вплотную друг к другу. Это способствует распространению вируса. Подразделение из 200 человек, которому предоставляется помещение на 10 спальных комнат - это по 20 человек в каждой комнате.
И если в одной кто-то заболел, распространение будет почти невозможно остановить.
Людей невозможно отселить в другое здание, потому что его просто нет.
Все заканчивается тем, что начинает болеть все подразделение.
Впрочем, на бумаге все якобы соответствует рекомендациям", - сообщила волонтер."

Источник: https://censor.net/ru/p3236022
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10.12.2020 09:06 Ответить
Шмыгаль также заявил, что в других странах, в отличие от Украины, не хватает коек. Не забыл он упомянуть и о медреформе, которая по его мнению, предусматривала закрытие большого количества больниц. Источник: https://censor.net/ru/n3236042
До чого тут якесь - мнєніє Шмигаля Шмигаль заявив, що немає сенсу витрачати гроші на будівництво мобільних госпіталів: У нас достатньо ліжок для хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 4240 ,, невже не можна сказати конкретно - ТАК чи НІ ,, без озвучуваня особистих мнєній ? В реформі передбачено закриття лікарень , чи ні .???
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10.12.2020 09:14 Ответить
Якирный ты, бабай! Нету слов!
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10.12.2020 09:19 Ответить
Дубилет провёл перепись населения, "которая показала, что в Украине проживает 37 миллионов 289 тысяч человек." В 1993 году было 52 миллиона 244,1 тысяч. Население Украины сократили на 14 955 100. "1959 (после включения около 7 миллионов галичан, волынян, буковинцев и закарпатцев) - 37 млн 252 тыс 930." Руководство Украины, начиная от Кучмы до нынешнего, откинуло нас в 1959 год. "В Украине от массового голода, известного как Голодомор, умерло по меньшей мере 3,9 млн человек. Общее число жертв в СССР - порядка семи миллионов.", Гитлер уничтожил 6 миллионов евреев и это называется Холокост. Как называется тихое, планомерное уничтожение 14 955 100 украинцев? Реформы?
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10.12.2020 09:26 Ответить
Це для того, щоб не було кому воювати.
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10.12.2020 10:16 Ответить
ИДИОТА КУСОК..Больницы УЖЕ забиты, народ в панике: лечить некому и нечем, кислород и тот "по очереди", а у него "фсьовпарядке"..разворовали все до копейки - вот это точно.
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10.12.2020 09:28 Ответить
Він правий, по селах позакривали лікарні - там можна розмістити хворих, та і школи стоять закриті, але от біда, там туалети на вулиці.
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10.12.2020 09:34 Ответить
Вот и все, что нужно знать про эпидемию и прочие "ништяки" от ковида!
Так где же истина во всех этих телодвижениях и громких словах...и зачем тогда локДАУНЫ, которые нанесут УЖЕ непоправимый урон экономике???
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10.12.2020 10:02 Ответить
Підар Шмигаль,конешно коек хватає, бо нікого не ложять в лікарню.
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10.12.2020 10:13 Ответить
 
 