Шмыгаль заявил, что нет смысла тратить деньги на строительство мобильных госпиталей: У нас достаточно коек для больных COVID-19
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Премьер Денис Шмыгаль считает, что в украинских медицинских учреждениях достаточно коек, которые можно заполнять больными коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в интервью УП.
"У нас, скажем, 62 тысячи коек под COVID. В Польше сегодня, я боюсь соврать, по-моему, 30 тысяч. При сопоставимых размерах наших стран. Наша граница – это 55% от всех кроватей, это 91 тысяча. У нас достаточно коек в медицинских учреждениях, которые можно заполнять, не строя мобильные госпитали.
Реально, тратить деньги на строительство мобильных госпиталей, которые затем свернуть и выбросить, нет смысла. У нас стоят пустые медицинские учреждения с койками, где можно размещать людей", - сказал он.
Шмыгаль также заявил, что в других странах, в отличие от Украины, не хватает коек. Не забыл он упомянуть и о медреформе, которая по его мнению, предусматривала закрытие большого количества больниц.
"Но мы не закрыли ни одной, мы это все сохранили. Мы продолжаем реформу и завершим ее. Но надо сказать, что количество койко-мест в Украине, если брать наших соседей Польшу или даже Германию, очень большое", – сказал глава Кабмина.
Премьер-министр отметил, что власть понимает, что может не успеть обеспечить кислородом стандартные медицинские учреждения.
"Но абсолютно вся местная власть сказала, что достаточно коек, нам не надо ничего строить нового, мы справимся с теми заведениями медицинскими, которые есть.
Их надо загрузить. Поэтому строить на стадионе медицинский комплекс и затем из какой-то больницы забирать врачей туда, а больница будет стоять пустой – это точно не эффективно", – сказал Шмыгаль.
Кроме того, глава правительства рассказал о наличии мобильного госпиталя ГСЧС с соответствующим оборудованием, который сможет оперативно перемещаться. В будущем планируется докупить еще несколько таких мобильных госпиталей.
Пожалуйста, подождите...
Сказал, что настоящий пи2дец ещё впереди.
лучше закатаем в асфальт- там откат серьезней
Так і хочеться спитати: дядя, ти ідіот? (с)
Волонтер Воронкова рассказала, как лечат больных COVID-19 в зоне ООС:
Изолятор - это палатка с буржуйкой. ФОТОрепортаж
https://censor.net/ru/photo_news/3236022/volonter_voronkova_rasskazala_kak_lechat_bolnyh_covid19_v_zone_oos_izolyator_eto_palatka_s_burjuyikoyi
Расселить их, согласно приказам МЗ, нужно так, чтобы между кроватями было 1,5 метра. Но это на бумаге. В реальных условиях даже расстояние в 0,5 метра обеспечить трудно. Никто этим никогда на практике не занимался.
И часто кровати стоят почти вплотную друг к другу. Это способствует распространению вируса. Подразделение из 200 человек, которому предоставляется помещение на 10 спальных комнат - это по 20 человек в каждой комнате.
И если в одной кто-то заболел, распространение будет почти невозможно остановить.
Людей невозможно отселить в другое здание, потому что его просто нет.
Все заканчивается тем, что начинает болеть все подразделение.
Впрочем, на бумаге все якобы соответствует рекомендациям", - сообщила волонтер."
Источник: https://censor.net/ru/p3236022
До чого тут якесь - мнєніє Шмигаля ,, невже не можна сказати конкретно - ТАК чи НІ ,, без озвучуваня особистих мнєній ? В реформі передбачено закриття лікарень , чи ні .???
Так где же истина во всех этих телодвижениях и громких словах...и зачем тогда локДАУНЫ, которые нанесут УЖЕ непоправимый урон экономике???