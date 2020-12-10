В Украине за сутки от COVID-19 умерли 266 человек, выявлен 13 371 новый случай, выздоровели - 13 903
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В Украине по состоянию на утро четверга, 10 декабря, зафиксирован 13 371 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 13 903 человека, умерли 266 пациентов.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"13 371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине на 10 декабря 2020. В частности, заболели 652 ребенка и 580 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 993 человека;
летальных случаев - 266;
выздоровели - 13 903 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 67 142 (в том числе методом ПЦР - 41 279, методом ИФА - 25 863).
За все время пандемии в Украине
заболели - 858 714 человек;
выздоровели - 465 021 человек;
летальных случаев - 14 470;
проведено ПЦР-тестов - 4 917 780.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях", - рассказал Степанов.
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Какие можно сделать выводы? Подсказка для тех кто на БэТэЭре - если один из тестов показал наличие - 100% человек имеет корону.
- Чо за фигня?! Мы уменьшили тестирование. Вздрючили семейных. А это стадо продолжает массаво ставить себе ковидный диагноз!
Или фонд Порошенко, ты, дырка от жопы ЗЕленая, финансируешь?
Можете проверить посмотрев хотя бы это https://ukranews.com/news/598803-fondy-maryny-y-petra-poroshenko-poluchat-17-mlrd-gryven-yz-gosbyudzheta-v-2019-godu
В своё время публикаций было полно.
- а почему посленовогодний лохдаун до 24 января????
- та здрасьте... 25 -го ж у зели днюха ))))))
Об этом 9 декабря сообщило Министерство здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, сославшись на промежуточный итог испытаний на людях.
В июле арабское государство Персидского залива начало третью фазу клинических испытаний вакцины, разработанной Пекинским институтом биологических продуктов. В сентябре ОАЭ одобрили использование антидота в чрезвычайных ситуациях для определенных групп пациентов.
"Промежуточный анализ показал 99% уровень сероконверсии нейтрализующих антител и 100% эффективность в предотвращении умеренных и тяжелых случаев заболевания. Анализ не выявил серьезных проблем с безопасностью вакцины", - сказано в заявлении.
Рекорды, рекорды мать вашу.
И дороги уже готовы.
Жаль только адекватных людей, которые живут со стадом непробиваемых *********, но не могут или не хотят уезжать со своей родины!
Про вакцины от COVID-19
«24 января, согласно решению Кабмина, - конец локдауна. А 25 января день рождения Владимира Александровича. Совпадение?»