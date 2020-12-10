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Наемники РФ провели учения с боевой стрельбой на оккупированной территории Луганщины, - ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Наемники РФ провели учения с боевой стрельбой на оккупированной территории Луганщины, - ОБСЕ

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала учения с боевой стрельбой в Луганской области. Их проводили боевики вблизи неподконтрольного правительству населенного пункта Депрерадовка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 9 декабря.

Так, в Луганской области Миссия зафиксировала 45 нарушений режима прекращения огня (выстрелы и очереди из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета) в районе к юго-востоку от н. п. Депрерадовка (неподконтрольный правительству, 65 км к западу от Луганска).

"Эти нарушения оценены как учения с боевой стрельбой, проходившие в пределах зоны безопасности в нарушение решения Трехсторонней контактной группы(ТКГ) от 3 марта 2016 года, согласно которому учения с боевой стрельбой в зоне безопасности запрещены", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что за предыдущий отчетный период в области не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.

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Лоханщина это развитой край типа Ю.Осетия и Абхазия с Приднестровьем,а экономика этих независимых "республик",круче Голландской и Лихтенштейна... Наемники РФ провели учения с боевой стрельбой на оккупированной территории Луганщины, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1615
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10.12.2020 08:26 Ответить
Готовятся перестать стрелять. Кстати зебилы, а что там с планом Б? Опять наврал ваш верховный клоун?
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10.12.2020 08:26 Ответить
9 декабря истек ультиматум Зели против Путлера... Наемники РФ провели учения с боевой стрельбой на оккупированной территории Луганщины, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 876год прошел,а воз РАБссиянский по прежнему держит треть Дабасса в заложниках чЛенина Наемники РФ провели учения с боевой стрельбой на оккупированной территории Луганщины, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3006
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10.12.2020 08:29 Ответить
 
 