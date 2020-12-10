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Государство оставляет за собой право в случае ухудшения ситуации с COVID-19 неотложно ужесточать карантин, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Государство оставляет за собой право в случае ухудшения ситуации с COVID-19 неотложно ужесточать карантин, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что государство оставляет за собой право в случае ухудшения ситуации вводить усиленные карантинные меры неотложно, но, по прогнозам, локдаун будет именно в предусмотренные даты.

"Государство оставляет за собой право в случае чрезвычайных происшествий, резкого роста (заболеваемости. – Ред.), каких-то непредсказуемых случаев, обращаться к обществу, обращаться к Верховной Раде и вводить карантин неотложно, если этого будет требовать ситуация и общество", - сказал Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время, премьер подчеркнул, что по прогнозам локдаун будет именно в предусмотренные даты.

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Как сообщалось, в Украине с 8 по 24 января 2021 года включительно будут введены усиленные карантинные ограничения в связи пандемией коронавируса.
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Топ комментарии
+4
Создание концлагеря тяжкий труд... Государство оставляет за собой право в случае ухудшения ситуации с COVID-19 неотложно ужесточать карантин, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3514
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10.12.2020 08:35
+4
Правильными путём идёте товарищи. Можно как и в Белоруссии запретить выезд украинцам, а как на Донбассе ввести комендантский час чтоб 73% быдло не путалось под ногами и не мешало настоящим пацанам выводить деньги с Украины. Быдло есть быдло, когда то смеялся Зеленский над быдловатым "нарідом" а он избирает его в ***********. Парадокс нет закономерность.
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10.12.2020 08:35
+3
Кто сказал, что государство - это мы? Государство - это нас. (с) Государство оставляет за собой право в случае ухудшения ситуации с COVID-19 неотложно ужесточать карантин, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7645
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10.12.2020 08:38
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Создание концлагеря тяжкий труд... Государство оставляет за собой право в случае ухудшения ситуации с COVID-19 неотложно ужесточать карантин, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3514
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10.12.2020 08:35 Ответить
Правильными путём идёте товарищи. Можно как и в Белоруссии запретить выезд украинцам, а как на Донбассе ввести комендантский час чтоб 73% быдло не путалось под ногами и не мешало настоящим пацанам выводить деньги с Украины. Быдло есть быдло, когда то смеялся Зеленский над быдловатым "нарідом" а он избирает его в ***********. Парадокс нет закономерность.
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10.12.2020 08:35 Ответить
Держава залишає за собою право в разі погіршення ситуації з COVID-19 невідкладно посилювати карантин, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4219
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10.12.2020 08:49 Ответить
Государство оставляет за собой право в случае ухудшения ситуации с COVID-19 неотложно ужесточать карантин, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3214
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10.12.2020 08:36 Ответить
Чего он так переживает, велюр не будут закрывать.
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10.12.2020 08:41 Ответить
Кто сказал, что государство - это мы? Государство - это нас. (с) Государство оставляет за собой право в случае ухудшения ситуации с COVID-19 неотложно ужесточать карантин, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7645
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10.12.2020 08:38 Ответить
А государство имеет право с бюджета покупать часы и дарить своим холуям.
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10.12.2020 08:43 Ответить
Народ України, залишає за собою право судити всяке бидло, яке приносить шкоду країні.
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10.12.2020 08:56 Ответить
У государства нет такого права
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10.12.2020 09:45 Ответить
У него уже мания вЯличия?
ОН - государство??...
Тьфу, ***
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10.12.2020 09:51 Ответить
за словом"государство" ,часто маскируются проходимцы разных мастей ,которые под этим словом подразумевают не народ страны,а самих себья
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10.12.2020 10:22 Ответить
А, что, это право и ответственность еще кому-то передавали. Нет, ребята, захватили права - несите и ответственность.
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10.12.2020 17:59 Ответить
я это понимаю так государство оставляет за собой право уничтожить вас когда ему вздумаеться вот у меня тогда такой вопрос а зачем нужно такое государство и так уже милионы повымирали
и мне вот интересно еше почему белорусы при тоталитарном лукашенко както без этого карантина обходяться и не вымерли еше почемуто
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11.01.2021 02:18 Ответить
перевожу на человеческий если вымирать будете слишком ьыстро то мы вам еше поможем этот процесс ускорить каже другиестраны без карантинов этих обходяться
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11.01.2021 02:20 Ответить
 
 