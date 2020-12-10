Государство оставляет за собой право в случае ухудшения ситуации с COVID-19 неотложно ужесточать карантин, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что государство оставляет за собой право в случае ухудшения ситуации вводить усиленные карантинные меры неотложно, но, по прогнозам, локдаун будет именно в предусмотренные даты.

"Государство оставляет за собой право в случае чрезвычайных происшествий, резкого роста (заболеваемости. – Ред.), каких-то непредсказуемых случаев, обращаться к обществу, обращаться к Верховной Раде и вводить карантин неотложно, если этого будет требовать ситуация и общество", - сказал Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время, премьер подчеркнул, что по прогнозам локдаун будет именно в предусмотренные даты.

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Как сообщалось, в Украине с 8 по 24 января 2021 года включительно будут введены усиленные карантинные ограничения в связи пандемией коронавируса.