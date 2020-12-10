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COVID-19: за сутки в мире умерли 12,2 тыс. человек, выявили 643,4 тыс. новых случаев. Общее число инфицированных превысило 69,2 млн.

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

COVID-19: за сутки в мире умерли 12,2 тыс. человек, выявили 643,4 тыс. новых случаев. Общее число инфицированных превысило 69,2 млн.

По состоянию на утро 10 декабря в мире зарегистрировали 643 472 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 12 260 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 69 240 196 случаев инфицирования, из них 643 472 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 575 819 человек, из них 12 260 за минувшие сутки.

COVID-19: за сутки в мире умерли 12,2 тыс. человек, выявили 643,4 тыс. новых случаев. Общее число инфицированных превысило 69,2 млн. 01

Побороли болезнь и вылечились 47,9 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Государство оставляет за собой право в случае ухудшения ситуации с COVID-19 неотложно ужесточать карантин, - Шмыгаль

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

COVID-19: за сутки в мире умерли 12,2 тыс. человек, выявили 643,4 тыс. новых случаев. Общее число инфицированных превысило 69,2 млн. 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 10-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – шестую. Перед нашим государством оказались Россия,Германия, Великобритания, Франция и Италия.

COVID-19: за сутки в мире умерли 12,2 тыс. человек, выявили 643,4 тыс. новых случаев. Общее число инфицированных превысило 69,2 млн. 03
COVID-19: за сутки в мире умерли 12,2 тыс. человек, выявили 643,4 тыс. новых случаев. Общее число инфицированных превысило 69,2 млн. 04
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Только у нас-все стабилизировалось. COVID-19: за сутки в мире умерли 12,2 тыс. человек, выявили 643,4 тыс. новых случаев. Общее число инфицированных превысило 69,2 млн. - Цензор.НЕТ 3889
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10.12.2020 08:38 Ответить
Ого в США это похоже антирекорд, 225 тыс и 3,2 тыс смертей.
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10.12.2020 08:42 Ответить
COVID-19: за сутки в мире умерли 12,2 тыс. человек

При этом надо понимать, что в эту статистику пишут и сгоревших, и утонувших, и с крыши упавших. И даже при этом, что имеем? Примерно 1человек на 800 тысяч. Это чтобы понятно было, из-за чего весь этот шухер. COVID-19: за сутки в мире умерли 12,2 тыс. человек, выявили 643,4 тыс. новых случаев. Общее число инфицированных превысило 69,2 млн. - Цензор.НЕТ 2449
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10.12.2020 08:46 Ответить
COVID-19: за добу у світі померли 12,2 тис. осіб, виявили 643,4 тис. нових випадків. Загальна кількість інфікованих перевищила 69,2 млн. - Цензор.НЕТ 9069 COVID-19: за добу у світі померли 12,2 тис. осіб, виявили 643,4 тис. нових випадків. Загальна кількість інфікованих перевищила 69,2 млн. - Цензор.НЕТ 4075
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10.12.2020 09:03 Ответить
 
 