COVID-19: за сутки в мире умерли 12,2 тыс. человек, выявили 643,4 тыс. новых случаев. Общее число инфицированных превысило 69,2 млн.
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По состоянию на утро 10 декабря в мире зарегистрировали 643 472 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 12 260 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 69 240 196 случаев инфицирования, из них 643 472 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 575 819 человек, из них 12 260 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 47,9 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 10-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – шестую. Перед нашим государством оказались Россия,Германия, Великобритания, Франция и Италия.
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При этом надо понимать, что в эту статистику пишут и сгоревших, и утонувших, и с крыши упавших. И даже при этом, что имеем? Примерно 1человек на 800 тысяч. Это чтобы понятно было, из-за чего весь этот шухер.