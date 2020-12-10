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Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1899 новых случаев. Среди лидеров - Запорожская и Днепропетровская области

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1899 новых случаев. Среди лидеров - Запорожская и Днепропетровская области

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 10 декабря в Киеве коронавирусом заболели 1899 человек, это рекордный показатель с начала пандемии.

Общее количество инфицированных составляет 86 437 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 525 человек, за прошедшие сутки - 27. С начала эпидемии выздоровели 26 403 пациента.

По состоянию на 10 декабря количество активных больных Киеве составляет 58 509 человек.

Отметим, что предыдущий рекорд инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве был зафиксирован 1 декабря 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1 799 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 243 человека, выявлены 14 496 новых случаев, выздоровели рекордные - 15 372

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Запорожская и Днепропетровская области.

Так, в Запорожской области коронавирусом заболели 1060 человека. Общее количество инфицированных составляет 39 758 человека. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 372 человека, за минувшие сутки - 14. С начала эпидемии выздоровели 7 510 пациентов. Количество активных больных в Запорожской области составляет 31 876 человек.

В Днепропетровской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 835 человек. Общее количество инфицированных - 46 891. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1096 человека, за минувшие сутки - 26. С начала эпидемии выздоровели 30 315 пациентов. Количество активных больных в Днепропетровской области - 15 480.
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Такая ситуация по всей Украине - просто у земразей корпоративы.
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10.12.2020 09:02 Ответить
у порохоботов пост ))
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10.12.2020 09:26 Ответить
Якщо застосовувати препарат на основі плазми крові тих, хто вже перехворів ковідом і має в крові антитела, то хвороба протікає легше в декілька разів. В Дніпрі вже оголошений збір крові. За 100мл плазми донору платять Тисячу гривень, ставлять безкоштовний аналіз крові по 15ти параметрам і таку процедуру можна робити два раза на місяць, що навіть корисно для здоров'я. В Києві нема пунктів здачі крові? Це фактично вітчизняна вакцина на натуральній сировині. Навіщо купувати все за кордоном, ще й невідомї якості?
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10.12.2020 09:05 Ответить
Бред сивой кобылы, все это пробовали еще в Ухани. Подтверждений эффективности не получено. Вы думаете, что Вы оди такой вумный?
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10.12.2020 09:21 Ответить
Тобто пан "нєлох" вірить всьому, що йому кажуть китайці? Молодець! Ти - справжній нєлох!
Тільки чомусь проти всіх вірусів така методика допомогає, а тільки проти ковіду не допомогає. Може вся справа в мільярдних прибутках, які будуть мати фармацевтичні компанії за вакцину? Бо зробити вакцину з плазми крові перехворілих може кожен, на цьому трильони не заробиш.
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10.12.2020 09:45 Ответить
суліма.. ваші аргументи"китайці дураки",одні ми розумні ГІВНО ВАРТІ.
ПРОСТО КИТАЙЦІ ВАКЦИНУ МАЮТЬ, А МИ НЕ ЗДАТНІ НАВІТЬ ПОЧАТИ ЇЇ РОЗРОБЛЯТИ.. Київ побив новий рекорд щодо захворюваності на COVID-19 за добу - 1899 нових випадків. Серед лідерів - Запорізька і Дніпропетровська області - Цензор.НЕТ 2277
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10.12.2020 09:48 Ответить
Пан Дудра не читач. Пан Дудра - письменник. Де пан Дудра побачив, що я назвав китайців дурнями? Я назвав всіх вас янелохами! А китайці цим користуються)) Київ побив новий рекорд щодо захворюваності на COVID-19 за добу - 1899 нових випадків. Серед лідерів - Запорізька і Дніпропетровська області - Цензор.НЕТ 2269
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10.12.2020 11:28 Ответить
Я назвав всіх вас янелохами!
А китайці цим користуються)) Київ побив новий рекорд щодо захворюваності на COVID-19 за добу - 1899 нових випадків. Серед лідерів - Запорізька і Дніпропетровська області - Цензор.НЕТ 608

Важко зрозуміти логіку ексюлєботів.. Київ побив новий рекорд щодо захворюваності на COVID-19 за добу - 1899 нових випадків. Серед лідерів - Запорізька і Дніпропетровська області - Цензор.НЕТ 9489
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10.12.2020 16:56 Ответить
В теории да. Только проверка крови должна быть тщательной. С нашими медиками есть риск заразиться другими болячками.
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10.12.2020 12:07 Ответить
Степанов, як так? Київ б'є рекорди, а Україна вже не б'є рекорди! Нестиковка. Може ти чудо базарне просто по Україні переставав достатню кількість тестів проводити?
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10.12.2020 09:06 Ответить
Каких плять вам еще цифр не хватает, чтобы доказать простую истину - зеленый дурантин выходного дня был введен с одной целью - показать быдлу что преЗЕрватив со своей шоблой типа работают. А по факту, зеуродами просрано все: и время, и колосальные деньги, и тысячи жизней умерших ковида. И все потому что зебилам похер на быдло которое их выбрало, им лишь бы прибарахлится.
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10.12.2020 09:31 Ответить
Київ побив новий рекорд щодо захворюваності на COVID-19 за добу - 1899 нових випадків. Серед лідерів - Запорізька і Дніпропетровська області - Цензор.НЕТ 7864 Київ побив новий рекорд щодо захворюваності на COVID-19 за добу - 1899 нових випадків. Серед лідерів - Запорізька і Дніпропетровська області - Цензор.НЕТ 7470
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10.12.2020 09:46 Ответить
 
 