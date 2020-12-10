Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1899 новых случаев. Среди лидеров - Запорожская и Днепропетровская области

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 10 декабря в Киеве коронавирусом заболели 1899 человек, это рекордный показатель с начала пандемии.

Общее количество инфицированных составляет 86 437 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 525 человек, за прошедшие сутки - 27. С начала эпидемии выздоровели 26 403 пациента.

По состоянию на 10 декабря количество активных больных Киеве составляет 58 509 человек.

Отметим, что предыдущий рекорд инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве был зафиксирован 1 декабря 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1 799 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Запорожская и Днепропетровская области.

Так, в Запорожской области коронавирусом заболели 1060 человека. Общее количество инфицированных составляет 39 758 человека. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 372 человека, за минувшие сутки - 14. С начала эпидемии выздоровели 7 510 пациентов. Количество активных больных в Запорожской области составляет 31 876 человек.

В Днепропетровской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 835 человек. Общее количество инфицированных - 46 891. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1096 человека, за минувшие сутки - 26. С начала эпидемии выздоровели 30 315 пациентов. Количество активных больных в Днепропетровской области - 15 480.