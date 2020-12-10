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Вступил в силу закон о выплатах 8 тыс. грн ФОПам при ужесточении карантина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Вступил в силу закон о выплатах 8 тыс. грн ФОПам при ужесточении карантина

С сегодняшнего дня, 10 декабря, вступил в силу закон "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2"

Вчера закон обнародовали в издании "Голос Украины", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Закон вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Данный закон предусматривает предоставление единовременной материальной помощи в размере 8 тыс. грн наемным работникам, потерявшим часть заработной платы вследствие введения карантина, и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), которые потеряли часть дохода вследствие карантина.

ФЛП не смогут получить помощь, если они зарегистрированы менее чем за три месяца до вступления в силу данного закона; если в 2020 году уплатили ЕСВ за себя менее чем за три месяца, а также если их вид деятельности не подпадает под карантин.

Кроме того, документ предусматривает предоставление единовременной материальной помощи компаниям для выплат наемным работникам, чтобы не сокращать их во время действия карантина. Эта норма касается предприятий, которые (на время вступления в силу закона) вынужденно сократили или могут сократить продолжительность рабочего времени работников из-за простоя в связи с внедрением карантина.

Размер помощи рассчитывается пропорционально сокращению рабочего времени работника, но не может превышать 8 тыс. грн.

Также закон предусматривает единовременную компенсацию субъектам хозяйствования с целью возмещения расходов, понесенных на уплату единого взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное социальное страхование.

Размер единовременной компенсации составит среднемесячную сумму ЕСВ по расчетам последних 10 месяцев.

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Компенсации получат те компании, которые реально пострадают от введения карантина. Однако компенсация не будет предоставляться, если по ЕСВ есть задолженность.

Кроме того, закон предусматривает продление действия лицензий компаниям на продажу алкоголя в период карантина, а также в течение трех месяцев после его окончания. Документы разрешительного характера продлевают действие на период карантина и в течение трех месяцев после его окончания. Продолжается и срок действия договоров аренды государственного и коммунального имущества, которые заканчиваются в период карантина, и в течение одного месяца со дня его окончания. Не начисляется и не уплачивается плата за аренду государственного или коммунального имущества.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Шоб тебе на могилу так цветочки принесли, как ЗЕ 8 тыс. гривен за убитый бизнес дает.

300 баксов...
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10.12.2020 09:03
+5
Вступил в силу закон о выплатах 8 тыс.грн ФОПам при ужесточении карантина - Цензор.НЕТ 3822

...
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10.12.2020 08:57
+2
Вступил в силу закон о выплатах 8 тыс. грн ФОПам при ужесточении карантина - Цензор.НЕТ 7372
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10.12.2020 09:11
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ну-ну.
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10.12.2020 08:52 Ответить
Сорока-злодійка,кашу варила !!!))))
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10.12.2020 09:16 Ответить
ЗЕбобики знаете что это??..это ваше выходное пособие...единоразовое, надеюсь городы у вас в сёлах пооставались..готовьтесь к труду и обороне.
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10.12.2020 08:57 Ответить
Этого ЗЕбилам разве что на похороны в общей могиле хватит. Вступил в силу закон о выплатах 8 тыс. грн ФОПам при ужесточении карантина - Цензор.НЕТ 407

И памятник из неструганых досок,, выкрашенных в ЗЕленый цвет с надписью "Им было по приколу лишь бы не Порошенко".
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10.12.2020 09:06 Ответить
Вступил в силу закон о выплатах 8 тыс.грн ФОПам при ужесточении карантина - Цензор.НЕТ 3822

...
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10.12.2020 08:57 Ответить
Знову зрада !
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10.12.2020 08:59 Ответить
Шоб тебе на могилу так цветочки принесли, как ЗЕ 8 тыс. гривен за убитый бизнес дает.

300 баксов...
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10.12.2020 09:03 Ответить
Всім *фомам * пройти пооблизувати ручки дверей інфекційних відділень . Вступил в силу закон о выплатах 8 тыс. грн ФОПам при ужесточении карантина - Цензор.НЕТ 5166
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10.12.2020 09:05 Ответить
Навіщо?
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10.12.2020 09:07 Ответить
Вступил в силу закон о выплатах 8 тыс. грн ФОПам при ужесточении карантина - Цензор.НЕТ 9742 Вступил в силу закон о выплатах 8 тыс. грн ФОПам при ужесточении карантина - Цензор.НЕТ 1369
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10.12.2020 09:08 Ответить
спамер картинками ты уже на дежурстве..
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10.12.2020 09:14 Ответить
Вступил в силу закон о выплатах 8 тыс. грн ФОПам при ужесточении карантина - Цензор.НЕТ 7372
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10.12.2020 09:11 Ответить
Платежка за газ ппришла такая что КОСМОС....и это за самый теплый НОЯБРЬ....Заберут деньги с украинцев за комуналку - и отдадут ФОПам - что б заткнулись....А ФОП ы заплатят снова за комуналку....Круг замкнут...300$(1000 кубов) за газ платить это че-то нереальное.Купили же его по 100$ - закачали в хранилище - пусть еще 20$ - 120$ - откуда 300$ взяли......Своего газа хватает для населения - его себистоимость 40 $ ....за что 300 $ платим?????????? ...........ВЫВОД - думаем о том когда будем МЕНЯТЬ ПРЕЗИДЕНТА.....
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10.12.2020 09:16 Ответить
Вважаєшь що 73%-овий лохторат здатен мислити???Якби був сапієнс ,то зелена пліснява продовжувала б в балагані гарцувати ,а не при владі була!!!)))
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10.12.2020 09:20 Ответить
Щаз , как гульнем, по полной Вступил в силу закон о выплатах 8 тыс. грн ФОПам при ужесточении карантина - Цензор.НЕТ 6926
Вступил в силу закон о выплатах 8 тыс. грн ФОПам при ужесточении карантина - Цензор.НЕТ 3427
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10.12.2020 09:18 Ответить
 
 