"План Б" по Донбассу отменяется: советник Ермака Подоляк заявил, что Зеленский продолжит переговоры с Путиным - это гораздо эффективнее

Президент Владимир Зеленский по истечению отведенного на урегулирование ситуации в Донбассе срока в один год решил отказаться от "плана Б" и будет продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил в комментарии "Українським новинам".

"За этот год Владимиру Зеленскому удалось сделать несколько принципиально важных вещей, которые не удавались предыдущему Президенту в течение всего срока его работы. Ситуация существенно изменилась по сравнению с тем, что было предыдущей осенью перед первым для Президента Зеленского саммитом "нормандской четверки", – сказал он.

Во-первых, он отметил сокращение обстрелов в десятки раз и, соответственно, спасение десятков жизней военных и гражданских, во-вторых – стабилизацию вопроса о транзите российского газа на исключительно выгодных для Украины условиях, в-третьих – гуманитарные аспекты и восстановление инфраструктуры на Донбассе.

"Поэтому, если уж ситуация существенно изменилась, то это позволяет украинской команде и иначе действовать, чем предполагалось год назад", – сказал Подоляк.

Соответственно, по его словам, речь больше не идет о выходе из переговоров, их принципиальных изменениях или запуске "плана Б".

"Сейчас уже некорректно говорить о планах А, Б и так далее. Мы комбинируем элементы разных стратегий и продолжаем переговоры во всех форматах, которые могут принести и уже приносят для Украины совершенно конкретные позитивные результаты", – отметил он.

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В том числе Украина настроена продолжать переговоры в "нормандском формате" с Россией, Германией и Францией.

"Изменение ситуации демонстрирует, что в переговорах при участии президента России можно достичь гораздо большего, чем в других форматах, или без переговоров. Надо ли отдельно объяснять, почему в специфических политических системах ключевые решения принимает один человек и почему этот человек должен принимать участие в переговорах, если мы со своей стороны хотим позитивного продвижения к миру? Поэтому Украина и настаивает на новой встрече лидеров "нормандской четверки", – пояснил он.

Подоляк добавил, что Украина уверенно продвигается к проведению этой встречи.

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Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что у Украины есть "два или три плана действий" после ухода от переговоров, но в чем именно они состоят, он не озвучивал.

Вчера по случаю года со встречи Зеленский заявил, что путь к миру нелегкий, но выразил уверенность в том, что его удастся достичь. Также Зеленский уверен, что война на Донбассе завершится при его президентстве.