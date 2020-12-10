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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
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Зеленский (16627) переговоры (4648) путин (29877) Донбасс (26928) нормандская четверка (1594) Подоляк Михаил (243)

"План Б" по Донбассу отменяется: советник Ермака Подоляк заявил, что Зеленский продолжит переговоры с Путиным - это гораздо эффективнее

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Президент Владимир Зеленский по истечению отведенного на урегулирование ситуации в Донбассе срока в один год решил отказаться от "плана Б" и будет продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил в комментарии "Українським новинам".

"За этот год Владимиру Зеленскому удалось сделать несколько принципиально важных вещей, которые не удавались предыдущему Президенту в течение всего срока его работы. Ситуация существенно изменилась по сравнению с тем, что было предыдущей осенью перед первым для Президента Зеленского саммитом "нормандской четверки", – сказал он.

Во-первых, он отметил сокращение обстрелов в десятки раз и, соответственно, спасение десятков жизней военных и гражданских, во-вторых – стабилизацию вопроса о транзите российского газа на исключительно выгодных для Украины условиях, в-третьих – гуманитарные аспекты и восстановление инфраструктуры на Донбассе.

"Поэтому, если уж ситуация существенно изменилась, то это позволяет украинской команде и иначе действовать, чем предполагалось год назад", – сказал Подоляк.

Соответственно, по его словам, речь больше не идет о выходе из переговоров, их принципиальных изменениях или запуске "плана Б".

"Сейчас уже некорректно говорить о планах А, Б и так далее. Мы комбинируем элементы разных стратегий и продолжаем переговоры во всех форматах, которые могут принести и уже приносят для Украины совершенно конкретные позитивные результаты", – отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков не видит перспектив для встречи "нормандской четверки": Ситуация тяжелая, нет субстанции, за которую можно зацепиться

В том числе Украина настроена продолжать переговоры в "нормандском формате" с Россией, Германией и Францией.

"Изменение ситуации демонстрирует, что в переговорах при участии президента России можно достичь гораздо большего, чем в других форматах, или без переговоров. Надо ли отдельно объяснять, почему в специфических политических системах ключевые решения принимает один человек и почему этот человек должен принимать участие в переговорах, если мы со своей стороны хотим позитивного продвижения к миру? Поэтому Украина и настаивает на новой встрече лидеров "нормандской четверки", – пояснил он.

Подоляк добавил, что Украина уверенно продвигается к проведению этой встречи.

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Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что у Украины есть "два или три плана действий" после ухода от переговоров, но в чем именно они состоят, он не озвучивал.

Вчера по случаю года со встречи Зеленский заявил, что путь к миру нелегкий, но выразил уверенность в том, что его удастся достичь. Также Зеленский уверен, что война на Донбассе завершится при его президентстве.
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Топ комментарии
+78
"План Б" по Донбассу отменятся: советник Ермака Подоляк заявил, что Зеленский продолжит переговоры с Путиным - это гораздо эффективнее

Отменяется. Вот это лупанул чувак. Мало того, что никакого плана Б не существовало, так его ещё и отменили. Типичные еврейские манёвры.
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10.12.2020 09:23
+64
Вы только вдумайтесь: советник завхоза офиса, делает комент по поводу межгосударственных переговоров. Теперь интересно мнение об международных отношениях от завгара офиса Петровича и уборщицы 4-го этажа - тети Веры
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10.12.2020 09:25
+49
разговор с путеным
"План Б" по Донбассу отменятся: советник Ермака Подоляк заявил, что Зеленский продолжит переговоры с Путиным - это гораздо эффективнее - Цензор.НЕТ 3707
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10.12.2020 09:28
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Крок за кроком, непомітно малороси і клоуни при владі здають Україну нацистській РФ. Занадто дорога ціна так званого миру
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10.12.2020 16:43 Ответить
Зеленский это гундосый трусливый *************** и ************.. Мразь.
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10.12.2020 16:46 Ответить
Дострокові
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10.12.2020 16:48 Ответить
Так это получается, что честный и порядочный парень вова зеленский соврал? Никогда такого не было и вот опять.
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10.12.2020 17:16 Ответить
Наступний вихід експперда арестовича про те як вова сдєлал путіна.
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10.12.2020 17:20 Ответить
Понятно. Будут давать воду в Крым.
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10.12.2020 17:24 Ответить
Хватит нести бред! Боже, когда уже это позорище в виде клоуна и его идиотов помощников закончится?
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10.12.2020 17:39 Ответить
Путька скоро сдохнет,какие переговоры?
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10.12.2020 17:41 Ответить
У чому полягає "план В" хтось знає?
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10.12.2020 17:42 Ответить
Шмаркля сам не зна.
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10.12.2020 18:13 Ответить
как это подоляк видит улучшения , а украинцы не видят. эдакий свидетель покращення (шо мы уже проходили при юще) и современних зелиных побед. украинцы вы видите улучшения от бесед зельца с куйлом (можно подумать что они каждый день беседуют)??? я не вижу... а вы?
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10.12.2020 18:22 Ответить
а вообще , не знаю как вам, а мне порядком надоели эти хитрые еврейские отмазки... и главное никакого движения вперед нету. такое впечатление что наш гарант со своей хитрой командой просто тянет время..... и главное что не делают вообще ни яух! хорошо пристроились !
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10.12.2020 18:27 Ответить
У нього время -- деньги. Ще хапнуть безумовний кредит мвф, ще розкрадуть залишки від економіки і прощай.
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12.04.2021 13:10 Ответить
у президента УКРАИНЫ есть две основные задачи оборона страны и внешняя политика --- ПОКА БЫЛ ПОРОХ ЭТО ВСЕ РАБОТАЛО НА 100 ПРОЦЕНТОВ --- ПРИШЛО ЗЕЛЕНОЕ шимпан--зе и все киздец --- скоро безвиз отменят и зеленому дятлу открыто говорят что нет борьбы с коррупцией --нет точного определения кто против нас ведет войну --- есть чмо в кресле президента --- и нагуя нам такое наказание --- зачем это позорище там сидит ----УЛЕ 73 ПРОЦ.. ОТЗОВИТЕСЬ.........
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10.12.2020 19:30 Ответить
шо, обсерон и с планом А и планом Б? А плана С нету или нужен такой план чтоб с ермолкой квартальному дебилу сразу и покурить?
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10.12.2020 19:41 Ответить
короче сопля она и в африке сопля. Только так еще и вся страна унизилась вместе с этим чмом.
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10.12.2020 20:09 Ответить
На колени Зеленский перед Кадыровым вставал, что ему стоит встать на колени перед Путиным и попросить прощения за тебя и за всю Украину от имени украинцев, поэтому в этом случае не Зеленский становится на колени перед Путиным, а вся Украина
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11.12.2020 06:48 Ответить
зелеЧМО !!!
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10.12.2020 20:32 Ответить
" Зеленский продолжит переговоры с Путиным... при помощи глазного врача со специальным оборудованием"
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10.12.2020 20:53 Ответить
переходьте відразу до "плана" ЖО ...
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10.12.2020 20:58 Ответить
"... Завершиться за його президентства" здається мені, що за пару-трійку місяців він навряд чи встигне...
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10.12.2020 21:22 Ответить
Вовка не позорь свою сім"ю - піди гєть!
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10.12.2020 21:58 Ответить
"руководство" государства - чмошники.
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10.12.2020 22:02 Ответить
Евреи воюют только за Израиль, они там войны.
В других странах они только договариваются, им плевать на страну проживания и народы проживающие в стране.
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10.12.2020 22:13 Ответить
За Израиль воюют евреи, а "договариваются" - жыды. Что в Израиле, что в других странах. Шмаркля своим игнором четырех повесток по мобилизации доказал, что он как раз из вторых. Из жалких презренных трусов.
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11.12.2020 00:55 Ответить
Яка різниця? Євреями їх стали називати російські більшовики, бо вони зробили революцію. А насправді, вони в західній Європі юда, а на східній -- жид. В Польщі й тепер жид, а в Росії і Україні російська влада забороняла так їх називати.
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12.04.2021 13:30 Ответить
Пусть шутник по вызову разговаривает, с кем хочет, пусть паясничает , заглядывает и подглядывает во все места собеседника....Только бы наша армия не выполняла бы его преступных приказов на отступление, на неиспользование оружия, на нарушение присяги....
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10.12.2020 22:46 Ответить
Переговори кролика з удавом.
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12.04.2021 13:34 Ответить
Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко закликає Верховну Раду України провести спеціальне закрите засідання і зупинити підрив обороноздатності країни.
Про це він заявив під час виступу на з'їзді партії "Європейська Солідарність".
Порошенко зауважив, що вперше з часів Януковича у проекті бюджету на наступний рік влада не збільшує фінансування Збройних Сил.
"Влада хвалиться тим, що, мовляв, не зменшує оборонний бюджет. Але цього абсолютно недостатньо для захисту країни. Тим більше, що державне оборонне замовлення виконане лише на половину. А за окремими програмами державного оборонного замовлення воно було профінансоване від 15 до 40 відсотків, залишивши армію без зброї, не провівши тендери на елементарне - речове забезпечення, берці, шоломи, бронежилети, систему харчування і на багато інших речей, які ми налагодили з 2014-2015 року разом з волонтерами і добровольцями, нашим десантом у Міністерстві оборони", - констатує Порошенко.
"Окрема наша вимога - збільшити грошове забезпечення військовослужбовцям. Востаннє це робив ще я наприкінці свого президентства. Армію знову намагаються знищити, як за часів Януковича. Ми дуже добре пам'ятаємо, яку високу ціну заплатила країна за таку безвідповідальну поведінку неукраїнської влади. І ми не дамо привести армію знову у небоєздатний стан. З цього приводу дійсно настав час провести закрите засідання Верховної Ради за участі Зеленського, щоби зупинити підрив боєздатності держави", - наголосив Петро Порошенко.
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10.12.2020 23:14 Ответить
Нельзя отменить то, чего не было. Это было всем понятно. За исключением упоротых зебилов.
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11.12.2020 04:43 Ответить
Видать Зеленскому понравился процесс хонингования его выхлопухи хонинговальный головкой Путина.
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11.12.2020 04:56 Ответить
какое ничтожество пластилиновое наш недоРезидент. скоро будет стыдно признаться что ты украинец, опять все будут приписывать себя к Гусским
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11.12.2020 07:37 Ответить
если бы остался порох то ***** за эти 1,5 года навешали бы очередных санкций, а этот недоделанный только в глаза смотрит и что то ждет
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11.12.2020 07:40 Ответить
Читать противно...
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11.12.2020 07:45 Ответить
....вести переговори....еффективнеее...ееее...для нового разведения войськ....Куда,бл...ть,їх розводить на своїй землі? Вже другий рік скоро,як ВОНО "розврдить" всю Україну, а результат не просто ніякий,а плачєвний,ридальний з його "розводами". Уся Росія вже гогоче над нами. Подивіться Луганського Андрія,Карпова і навіть російських дозволяємо. Там відкритим текстом кажуть,що самі ми знищуємо свою країною цією "бригадою квартального" антиукраїнця. Знову почалась масштабна наруга над нашими державними символами, досягненнями при Пороху, відновленнями арміі,економіки, автортетності у світі. І все це йде з явки Зклкнського і його аомічників чи диверсантів. Вже нам росіяни кажуть,про зраду,слабкість і капітуляцію, розвал економіки імвсе інше. Поойшло лишемпівтора року,а Біда в Україні поглибоюється кожного дня і захоплює нові рівні. Канали Медведчука все контролюють і доводять до Росіян,а там чекають нашого повного Розвалу. Чому ми мовчимо? В чому тут наша логіка чекати НЕЩАСТЯ від такої влади? Грабунок України вже настільки явний,що за кордоном Україну перестають навіть визнавати в реєстрах перельотів. Іноземні військові самі в розпачі від того,куди їх сюди заслали і заради чого,для оборони ЧОГО.... Писати вже можна безкінечно!
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11.12.2020 08:00 Ответить
73% хотіли справжнього мародера на крові і бидлорабства та зубожіння, тепер мають. І це лише квіточки, попереду дефолт і черги за хлібом. Радуйтеся, зрадники України!
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12.04.2021 13:45 Ответить
А был ли у президента план А для деоккупации Крыма и Донбасса? То, что зелень выполняла все хотелки *****, так это план того же *****. А нашего зелень не придумала, он стоял посередине и ждал, что если перестали стрелять, то все,- МИР. Только ***** действует иначе. В его планы МИР не входит.
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11.12.2020 08:25 Ответить
Треба якийсь закон прийняти, щоб вони кожен робочий день починали зі слів гімну України:Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.кПриспів:Душу, тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
а в кінці звітували, що вони зробили.
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11.12.2020 08:41 Ответить
Жидам це до дупи.
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12.04.2021 13:49 Ответить
А хохлам та малоросам?
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13.04.2021 12:49 Ответить
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