"План Б" по Донбассу отменяется: советник Ермака Подоляк заявил, что Зеленский продолжит переговоры с Путиным - это гораздо эффективнее
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Президент Владимир Зеленский по истечению отведенного на урегулирование ситуации в Донбассе срока в один год решил отказаться от "плана Б" и будет продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил в комментарии "Українським новинам".
"За этот год Владимиру Зеленскому удалось сделать несколько принципиально важных вещей, которые не удавались предыдущему Президенту в течение всего срока его работы. Ситуация существенно изменилась по сравнению с тем, что было предыдущей осенью перед первым для Президента Зеленского саммитом "нормандской четверки", – сказал он.
Во-первых, он отметил сокращение обстрелов в десятки раз и, соответственно, спасение десятков жизней военных и гражданских, во-вторых – стабилизацию вопроса о транзите российского газа на исключительно выгодных для Украины условиях, в-третьих – гуманитарные аспекты и восстановление инфраструктуры на Донбассе.
"Поэтому, если уж ситуация существенно изменилась, то это позволяет украинской команде и иначе действовать, чем предполагалось год назад", – сказал Подоляк.
Соответственно, по его словам, речь больше не идет о выходе из переговоров, их принципиальных изменениях или запуске "плана Б".
"Сейчас уже некорректно говорить о планах А, Б и так далее. Мы комбинируем элементы разных стратегий и продолжаем переговоры во всех форматах, которые могут принести и уже приносят для Украины совершенно конкретные позитивные результаты", – отметил он.
В том числе Украина настроена продолжать переговоры в "нормандском формате" с Россией, Германией и Францией.
"Изменение ситуации демонстрирует, что в переговорах при участии президента России можно достичь гораздо большего, чем в других форматах, или без переговоров. Надо ли отдельно объяснять, почему в специфических политических системах ключевые решения принимает один человек и почему этот человек должен принимать участие в переговорах, если мы со своей стороны хотим позитивного продвижения к миру? Поэтому Украина и настаивает на новой встрече лидеров "нормандской четверки", – пояснил он.
Подоляк добавил, что Украина уверенно продвигается к проведению этой встречи.
Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что у Украины есть "два или три плана действий" после ухода от переговоров, но в чем именно они состоят, он не озвучивал.
Вчера по случаю года со встречи Зеленский заявил, что путь к миру нелегкий, но выразил уверенность в том, что его удастся достичь. Также Зеленский уверен, что война на Донбассе завершится при его президентстве.
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В других странах они только договариваются, им плевать на страну проживания и народы проживающие в стране.
Про це він заявив під час виступу на з'їзді партії "Європейська Солідарність".
Порошенко зауважив, що вперше з часів Януковича у проекті бюджету на наступний рік влада не збільшує фінансування Збройних Сил.
"Влада хвалиться тим, що, мовляв, не зменшує оборонний бюджет. Але цього абсолютно недостатньо для захисту країни. Тим більше, що державне оборонне замовлення виконане лише на половину. А за окремими програмами державного оборонного замовлення воно було профінансоване від 15 до 40 відсотків, залишивши армію без зброї, не провівши тендери на елементарне - речове забезпечення, берці, шоломи, бронежилети, систему харчування і на багато інших речей, які ми налагодили з 2014-2015 року разом з волонтерами і добровольцями, нашим десантом у Міністерстві оборони", - констатує Порошенко.
"Окрема наша вимога - збільшити грошове забезпечення військовослужбовцям. Востаннє це робив ще я наприкінці свого президентства. Армію знову намагаються знищити, як за часів Януковича. Ми дуже добре пам'ятаємо, яку високу ціну заплатила країна за таку безвідповідальну поведінку неукраїнської влади. І ми не дамо привести армію знову у небоєздатний стан. З цього приводу дійсно настав час провести закрите засідання Верховної Ради за участі Зеленського, щоби зупинити підрив боєздатності держави", - наголосив Петро Порошенко.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.кПриспів:Душу, тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
а в кінці звітували, що вони зробили.