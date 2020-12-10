Приоритет на должность в органах госвласти должны иметь граждане, которые прошли службу в ВСУ или Нацгвардии, - Аброськин
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В органах государственной власти приоритет на занятие должностей должны иметь граждане Украины, которые прошли службу в ВС Украины и Национальной гвардии Украины. И только потом, если среди таковых нет желающих, все остальные.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook заявил экс-замглавы Нацполиции, ректор Одесского госуниверситета внутренних дел Вячеслав Аброськин.
По словам Аброськина, каждый мужчина, гражданин Украины, должен быть готовым в любое время взять оружие и встать на защиту своей страны.
"Вообще мы должны уже изменить наше отношение к защите нашей страны и это должно начинаться с самого государства. В органах государственной власти приоритет на занятие должностей должны иметь граждане Украины, которые прошли службу в ВС Украины и Национальной гвардии Украины. И только потом, если среди таковых нет желающих, все остальные. Российский оккупант открыто захватил часть нашей страны, а мы все играем в гипердемократию. Мы живем не в Швейцарии и это уже нужно понять", - подчеркнул экс-замглавы Нацполиции.
Аброськин привел пример Израиле, где каждый гражданин должен пройти службу в ВС, мужчина - три года, женщина - два года. Затем каждый год до достижения 40-летнего возраста происходит месячная переподготовка. Именно поэтому такая маленькая страна имеет одну из самых сильных армий мира, которую уважают все.
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Кожен має займатись своїм ділом. Є безліч прикладів що коїться коли керувати підприємством ставлять колишнього мєнта або вояка.
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