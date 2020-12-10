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Новости Политика Украины
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Приоритет на должность в органах госвласти должны иметь граждане, которые прошли службу в ВСУ или Нацгвардии, - Аброськин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Приоритет на должность в органах госвласти должны иметь граждане, которые прошли службу в ВСУ или Нацгвардии, - Аброськин

В органах государственной власти приоритет на занятие должностей должны иметь граждане Украины, которые прошли службу в ВС Украины и Национальной гвардии Украины. И только потом, если среди таковых нет желающих, все остальные.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook заявил экс-замглавы Нацполиции, ректор Одесского госуниверситета внутренних дел Вячеслав Аброськин.

По словам Аброськина, каждый мужчина, гражданин Украины, должен быть готовым в любое время взять оружие и встать на защиту своей страны.

"Вообще мы должны уже изменить наше отношение к защите нашей страны и это должно начинаться с самого государства. В органах государственной власти приоритет на занятие должностей должны иметь граждане Украины, которые прошли службу в ВС Украины и Национальной гвардии Украины. И только потом, если среди таковых нет желающих, все остальные. Российский оккупант открыто захватил часть нашей страны, а мы все играем в гипердемократию. Мы живем не в Швейцарии и это уже нужно понять", - подчеркнул экс-замглавы Нацполиции.

Аброськин привел пример Израиле, где каждый гражданин должен пройти службу в ВС, мужчина - три года, женщина - два года. Затем каждый год до достижения 40-летнего возраста происходит месячная переподготовка. Именно поэтому такая маленькая страна имеет одну из самых сильных армий мира, которую уважают все.

Также читайте: Нашим гражданам нечего делать в российской армии, приглашаю земляков из Крыма поступать в наш университет, - ректор Одесского госуниверситета внутренних дел Аброськин

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Ещё лучше прошедшие АТО ,с Украинской стороны ,они понимают ,что Русня это Враг 😡
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10.12.2020 10:08
+4
Начнем с зенелоха?! Или то "святая корова"?!
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10.12.2020 09:23
+4
Главное - умных брать в самую последнюю очередь!
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10.12.2020 09:26
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Правила форума Совет форумчан
а США не имеют призыва в армию вообще там контрактная форма и что самая сильна\я и большая армия в мире Аюроскин достало ля то были комсомол и членистые члены КПСС везде им дорога после Афгана пошла трешовая бредня золдаты СА и афганцы и что да ничего там также хватало подонков маразма и кретинов... теперь опять понос мол если стрелял или не стрелял то делим людей вот так и нет в нас Украины без дележа в Крыму и ОРЛДО им мова мешает тупость и страх перед Карпатами теперь начинаем новую пластинку ага только пока я вижу если ты носишь ермолку если ты жлоб дебил тупой еще тупее сра..лиз идиот от рождения делаешь с овна и воздуха бабки посещаешь Синагогу тебе все доступны должности и посады даже в ментовке чего хотя бы не было в СССР
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10.12.2020 09:21 Ответить
А ще краще призначати на посади тих ментів та СБУшників які воювали як терористи за ДНР та ЛНР, як Аброськін взяв терориста ДНР Голубана на роботу в поліцію.
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10.12.2020 10:40 Ответить
Этот человек навел порядок в Мариуполе в 2014 году. За что ему большое человеческое СПАСИБО.
Жаль Зеленский его уволил с должности и он вообще ушел со службы.
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10.12.2020 09:21 Ответить
А до того сидел в Крыму, выторговывая у русни теплое местечко, но был касабами послан. Тот ещё жучара.
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10.12.2020 10:14 Ответить
Начнем с зенелоха?! Или то "святая корова"?!
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10.12.2020 09:23 Ответить
Главное - умных брать в самую последнюю очередь!
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10.12.2020 09:26 Ответить
Всі мають пройти перевірку на відсутність подвійного громадянства!
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10.12.2020 09:28 Ответить
Приоритет на должность в органах госвласти должны иметь граждане, которые прошли службу в ВСУ или Нацгвардии/ А что юрист Коломойского главный волкодав-скорохват и гроза российских шпионов и диверсантов-вагнеровцев Баканов? Стало відоме військове звання Баканова.- Баканов не служил и на воинском учёте не стоял. Баканов получил лычки лейтенанта чтобы читать секретные документы. Об этом сообщила Мендель. Жена Баканова - гражданка России.
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10.12.2020 09:33 Ответить
якщо Ви маєте на увазі таких дерслужбовців після служби як Кива, то ну Вас нахрен з Вашими пропозиціями.
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10.12.2020 09:35 Ответить
Правильно, зачем брать на работу человека, который специально своему делу обучался в институте, давайте лучше возьмём Васю, который не будет знать как ему эффективно работать, зато он очень классно подметал плац полтора года.
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10.12.2020 09:50 Ответить
А нах Украине умный Вася который не знает чей Крым и перестать стрелять в окупанта??
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10.12.2020 11:41 Ответить
Ну ...Недовго Українці від маразму відпочивали -равно 1 годину.. А може тім хто служив ..ще і місто в автобусі уступати як вагітним...? Є..нутий ректор. Конституцію читав...ректор? про рівні права ...пам'ятаешь статтю? Де вас дебілів набирають ? Чи тести спеціальні для виявлення дебілів .. і зразу у віладу керувать...?
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10.12.2020 09:51 Ответить
во всех странах военные имеют приоритет только в воинских частях.. и точка вышел даже генерал на улицу за пределы КПП.... все он простой гражданин и простой шериф если надо по закону может на него и наручники одеть...
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10.12.2020 10:44 Ответить
и да в советское время была такая грубая дворовая песенка переигранная с иной песни по ТВ.... а я люблю военных -дебилов здоровенных..... и таки да часто ум и сила увы не совпадают в одном человеке...а то что совпадает от армии нашей бежит далеко и быстро... те кто не убег попадают как правило в разведку.... контрразведку или спецподразделения спецназ.... знаю случай реальный наша советская украинская семья евреев выехала на ПМЖ в США так вот в семье были отец жена которая тут не работала и сын и дочка и в США оказалось что жена быстро нашла себе место продвинулась по работе в крупной компании и стала зарабатывать реально миллион в год а муж который тут был прорабом потратил в США 2 года пока доказал курсами и переобучением иметь право работать в тамошнем строительном бизнесе сын также звезд с неба не хватает а вот дочка удивила всех.. взяла молча ради шутки поехала поступать в школу военных пи....лотов ВВВС.. сдавала тесты а их 2 раза в 2 этапа на первом этапе давали тесты на 4 часа она их написала за 40 минут еще минут 10 скучала а члены жюри за ней наблюдали.. потом ей стало скучно подошла и положила свои ответ жюри взяли прочитали и подозвали ее к себе и вы типа эти тесты решили за 40 минут она да.. они мол надо второй тур... там тестов больше в 8 раз сложность высокая она им так давайте второй этап они круглые глаза типа вот так без подготовки она а что дают ей тесты на их решение отводится уже 3 часа но вопросов 200 она решает за час.. все они берут тесты проверили и говорят ей поз0дравляем вас вы зачислены в школу пилотов у вас будет стипендия подписала контракт даже ей место в кампусе отдельная комната сама форменная одежда белье все для гигиены все за счет армии подписала контракт так вот все полеты по миру бесплатно даже в Украину за счет бюджета США все медстраховка за счет Пентагона в случае ее гибели родителям сумма компенсации от 5 млн. сразу стандартная сумма..+ если были ситуации конкретные... дальше еще лучше ее маму вызывает налоговая и уведомляет раз ее дочка зачислена в ВВС США и на благо страны мама еще не в курсе была все в режиме онлайн и по базам обновляется ей налоговая сразу снизила на 7% налоги так как ее ребенок служит СТРАНЕ!!!! Бубочка вот тебе как такое.... учись клоун.....
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10.12.2020 10:58 Ответить
Да, но нет.... любой подобный закон зарежут сразу же после принятия. А с учетом того, что "хлавнакамандучий" у нас уклонист, шансов на принятие практически нет. Отменит КС, так как с точки зрение права это будет дискриминация.
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10.12.2020 09:54 Ответить
да какая дискриминация хуже.. разделение людей как уже было по сословиям....а сословие в Царской империи России было именно исходя из рода занятий...и военные имели огромный весь и им многое прощалось.. вот к чему все это ведет....
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10.12.2020 10:46 Ответить
Звілніть цього дебіла...О то воно ***** навчить поліцейських що вони вища каста в країні і що люди то бидло..Ну що можно винести з його дебільних слів ..тільки таке..
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10.12.2020 09:54 Ответить
А как же трижды уклонист?
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10.12.2020 09:55 Ответить
Це абсолютно вірно, не може бути кандидатом в президенти людина яка не служила в армії, не може і голова ВР бути якщо теж не служив в армії. Ці засланці, відказники і дезертири ролзвалять Україну бо їх призначають і штовхають на верх влади або хабадні оліграхи, або бандити, або агенти ЄС чи ФСБ. Такий соціальний ліфт для мерзотників повинен бути перекритий, як і перекритий ліфт для поліції введенням виборних посад начальників райвідділів і дільничих. На цей час мафія грошових мішків відбирає ідіотів і пропихує у владу.
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10.12.2020 09:58 Ответить
вай..вай...вай какий вумний Обсирис..А депутатів ти не вибираєшь? І що ..алегархиїх не просовують за бабло.. Та що там балакать давайте вже так ..у органах влади приоритет мають ті хто має сиде волосся... має на правій ягодиці прища і зовуть його Петрусь ... )))) Охота на відьом почалась..з того моменту коли у деяких людей знесло кришу від безсилля перед обставинами. Скажу просто нашій країні буде капець як що ви будете продовжувати шукати крайніх...Закон *** соблюдайте і все буде ОК
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10.12.2020 10:08 Ответить
Робіть в бізенсі, на заводах , в храмах і сінагогах, але не лізьте в держслужбу, відслужіть і будь-ласка, всього то 1,5 роки. Ан ні, хоч через пряму кишку , але пролізу до вершин влади і без служби.
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10.12.2020 11:44 Ответить
З якого це дива такі пріоритети?!
Кожен має займатись своїм ділом. Є безліч прикладів що коїться коли керувати підприємством ставлять колишнього мєнта або вояка.
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10.12.2020 10:02 Ответить
какой феерический бред от атброскина. конечно же приоритетом должны быть год подметания плаца, катания квадратного и ношения круглого, год жизни в бараке, покраски травы и прочей чухни. никак не образование, подготовка и стаж.
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10.12.2020 10:06 Ответить
Ещё лучше прошедшие АТО ,с Украинской стороны ,они понимают ,что Русня это Враг 😡
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10.12.2020 10:08 Ответить
Згоден на 100%
Дппутатами, мєнтами, прокурорами, суддями і т.д. можуть бути лише ті, хто рік відслужив на першій лінії АТО.
Для жінок можна замінити наприклад на регулярне донорство крові.

Це тест на патріотичність, лояльність і сміливість

Виключення тільки для ампутантів
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10.12.2020 10:26 Ответить
Який хай підняли відказники і дезертири, бо бач їх папаши бобри відмазували від служби в армії. Йдіть на службу в храми, синагоги, в бізнес але не в державну службу не в президенти. Бо ви вже інфіковані відмазом від своїх прямих обовязків захищати Україну.
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10.12.2020 10:08 Ответить
Та йди ти лісом "святий" дебіл...Я служив так тебе і проекті не було у папки з мамкою і чим ти кращий мого сина...ні чим...тільки він хороша і добра людина а ти служив но мізким не наслужив.. Я бачу в нас скоро буде огоогоого Демократія..... По вашій дебільні лозиці так саме хто відповідає цим посадам батюшки і всі хто закінчив духовні семінаріїї та дав обітницю слідувати законам Божим... і що попів на мерседесах п'яних бачив..мазанки їхні бачив..
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10.12.2020 10:23 Ответить
О так і ви відслуживші...то п'яні дебоширите поки носа не зламаю то 2х2 не знаэте.. і самий смак,..... починаєте красти і взятки брати не гырше минулих ган..нів
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10.12.2020 12:01 Ответить
это точно подметил .
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10.12.2020 10:57 Ответить
аброськін нічого нового не придумав. У Японії ще сорок років тому була така система (розповідали нам на політзаняттях). У Швецарії і зараз кожен громадянин чоловічої статі має до певного віку службу в армії (чи збори перепідготовки). Швейцарська система - дорога. Але як показує минулий недавній досвід все ж дешевша від втрат від російської агресії.
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10.12.2020 13:17 Ответить
Ні, на ці посади мають призначатися виключно актори "95 кварталу", їх сім'ї і родичі, навіть далекі, бажано із лугандона. Після них мають приоритет ті, що співають ротом і виключно російський шансон і за ними ті, що "відкосили" від армії 4,3, 2, в крайньому разі один раз.
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10.12.2020 13:50 Ответить
Іди в дупу, Аброськін! З такими пріоритетами! Хто умови конкурсу та вимоги по освіті витримує той і повинен займати посаду.
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10.12.2020 14:42 Ответить
 
 