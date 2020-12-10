Приоритет на должность в органах госвласти должны иметь граждане, которые прошли службу в ВСУ или Нацгвардии, - Аброськин

В органах государственной власти приоритет на занятие должностей должны иметь граждане Украины, которые прошли службу в ВС Украины и Национальной гвардии Украины. И только потом, если среди таковых нет желающих, все остальные.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook заявил экс-замглавы Нацполиции, ректор Одесского госуниверситета внутренних дел Вячеслав Аброськин.

По словам Аброськина, каждый мужчина, гражданин Украины, должен быть готовым в любое время взять оружие и встать на защиту своей страны.

"Вообще мы должны уже изменить наше отношение к защите нашей страны и это должно начинаться с самого государства. В органах государственной власти приоритет на занятие должностей должны иметь граждане Украины, которые прошли службу в ВС Украины и Национальной гвардии Украины. И только потом, если среди таковых нет желающих, все остальные. Российский оккупант открыто захватил часть нашей страны, а мы все играем в гипердемократию. Мы живем не в Швейцарии и это уже нужно понять", - подчеркнул экс-замглавы Нацполиции.

Аброськин привел пример Израиле, где каждый гражданин должен пройти службу в ВС, мужчина - три года, женщина - два года. Затем каждый год до достижения 40-летнего возраста происходит месячная переподготовка. Именно поэтому такая маленькая страна имеет одну из самых сильных армий мира, которую уважают все.

Также читайте: Нашим гражданам нечего делать в российской армии, приглашаю земляков из Крыма поступать в наш университет, - ректор Одесского госуниверситета внутренних дел Аброськин