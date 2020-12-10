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Новости Происшествия
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Нацполиция (15762) стрельба (3159) наезд (26) Донецкая область (7178) блокпост (268) патрульная полиция (1789)

Пьяный водитель ВАЗа пытался наехать на блокпосте на лейтенанта Зеленского. Водителя остановили выстрелами из автомата Калашникова, - источник

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Пьяный водитель ВАЗа пытался наехать на блокпосте на лейтенанта Зеленского. Водителя остановили выстрелами из автомата Калашникова, - источник

В селе Богатырь Великоновоселковского района Донецкой области водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказался остановится по требованию полиции на блокпосте и попытался наехать на старшего лейтенанта полиции Зеленского. В результате, для остановки водителя Зеленский совершил девять выстрелов из автомата Калашникова (АКС-74У). Никто не пострадал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Ночью 10 декабря в селе Богатырь Великоновоселковского района Донецкой области водитель автомобиля ВАЗ не остановился на блокпосте по требованию полицейских. Он продолжил движение, при этом пытался осуществить наезд на заместителя командира взвода УПП в Днепропетровской области старшего лейтенанта полиции Зеленского.

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Зеленский, в свою очередь, из автомата Калашникова (АКС-74У) совершил несколько выстрелов в воздух, после чего еще несколько выстрелов в направлении указанного транспортного средства (всего девять выстрелов).

В результате инцидента никто не пострадал.

Нарушитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, задержан.
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Топ комментарии
+43
Наезд на Зеленского Пьяный водитель ВАЗа пытался наехать на блокпосте на лейтенанта Зеленского. Водителя остановили выстрелами из автомата Калашникова, - источник - Цензор.НЕТ 7430
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10.12.2020 09:21
+40
тему не розкрито... за кермом був зловмисник Порошенко?
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10.12.2020 09:25
+27
Зря лейтенант сказал свою фамилию.. Пьяный водитель ВАЗа пытался наехать на блокпосте на лейтенанта Зеленского. Водителя остановили выстрелами из автомата Калашникова, - источник - Цензор.НЕТ 7958
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10.12.2020 09:22
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Наезд на Зеленского Пьяный водитель ВАЗа пытался наехать на блокпосте на лейтенанта Зеленского. Водителя остановили выстрелами из автомата Калашникова, - источник - Цензор.НЕТ 7430
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10.12.2020 09:21 Ответить
а уявить собі новину, за деяких ідеальних умов: "П'яний Порошенко за кермом ВАЗа наїхав на Зеленського"
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10.12.2020 17:10 Ответить
Отакої, зеленського мало не переїхали. А як хвамілія водія?
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10.12.2020 09:22 Ответить
Орден водію і премію лімон,ні два лімона!!!)))
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10.12.2020 09:27 Ответить
К гадалке не ходи, в всем виноват Порошенко
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10.12.2020 09:36 Ответить
Очевидно Порошенко. Та ще й п'яний. Сенсація.
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10.12.2020 10:40 Ответить
Та ну, сенсація була б якби він брата переїхав
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10.12.2020 11:17 Ответить
Зря лейтенант сказал свою фамилию.. Пьяный водитель ВАЗа пытался наехать на блокпосте на лейтенанта Зеленского. Водителя остановили выстрелами из автомата Калашникова, - источник - Цензор.НЕТ 7958
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10.12.2020 09:22 Ответить
Это какой-то П О З О Р! (пр.домкома Швондер) П'яний водій ВАЗа намагався наїхати на блокпості на лейтенанта Зеленського. Водія зупинили пострілами з автомата Калашникова, - джерело - Цензор.НЕТ 3400
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10.12.2020 10:07 Ответить
якщо б знав, що його прізвище зеленський, то точно переїхав би )
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10.12.2020 09:24 Ответить
тему не розкрито... за кермом був зловмисник Порошенко?
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10.12.2020 09:25 Ответить
Гончаренко і співали ще разом з Порохом ))
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11.12.2020 09:35 Ответить
Поржал с утра
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10.12.2020 09:26 Ответить
и до утра.П'яний водій ВАЗа намагався наїхати на блокпості на лейтенанта Зеленського. Водія зупинили пострілами з автомата Калашникова, - джерело - Цензор.НЕТ 3389
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10.12.2020 22:59 Ответить
Он подумал, что военный ВСУ по фамилии Зеленский - это точно призрак. Такого в реале просто не может быть...
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10.12.2020 09:27 Ответить
Це відколи менти стали вояками ЗСУ ???))))
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10.12.2020 09:29 Ответить
Схоже на фейк. Те, що Зєлєнскій міг присвоїти собі звання лейтенанта, як своєму другу Баканову, може бути правдою. Але в те, що Зєлєнскій здатен вистрілити з автомата - не повірю! 😊
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10.12.2020 09:38 Ответить
Та нє, вистрілити зможе а от влучити кудись ні.
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10.12.2020 09:42 Ответить
Так сказано, що ніхто не постраждав. Можливо "вистрєли були ізвнутрі".
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10.12.2020 10:16 Ответить
"В результате, для остановки водителя Зеленский совершил девять выстрелов из автомата Калашникова (АКС-74У). Никто не пострадал.Источник: https://censor.net/ru/n3236060"
То він голосно бзднув "чергою". Це Бубочка може...
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10.12.2020 09:53 Ответить
Я не вірю! Воно не знає, де запобіжник! 😊
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10.12.2020 09:58 Ответить
9 выстрелов в упор - промахнулся!
Пьяный водитель ВАЗа пытался наехать на блокпосте на лейтенанта Зеленского. Водителя остановили выстрелами из автомата Калашникова, - источник - Цензор.НЕТ 4218
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10.12.2020 09:27 Ответить
А что гильзы все нашли? П'яний водій ВАЗа намагався наїхати на блокпості на лейтенанта Зеленського. Водія зупинили пострілами з автомата Калашникова, - джерело - Цензор.НЕТ 1500
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10.12.2020 10:11 Ответить
Перепутал это не тот зеленский, хотя теория правильная.
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10.12.2020 09:30 Ответить
На його місці міг бути і Дьопйош Зеленский з мамкою.
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10.12.2020 10:18 Ответить
адназначна єта бил парахабот П'яний водій ВАЗа намагався наїхати на блокпості на лейтенанта Зеленського. Водія зупинили пострілами з автомата Калашникова, - джерело - Цензор.НЕТ 647
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10.12.2020 09:39 Ответить
у гнусавого уже появился личный лейтенант)
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10.12.2020 09:39 Ответить
Младший лейтенант, мальчик маладой...
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10.12.2020 09:40 Ответить
Это знак, как венок для Януковича.🤪
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10.12.2020 09:41 Ответить
А ещьо бил случай...
П'яний водій ВАЗа намагався наїхати на блокпості на лейтенанта Зеленського. Водія зупинили пострілами з автомата Калашникова, - джерело - Цензор.НЕТ 5386
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10.12.2020 09:41 Ответить
тю.
тут вон 43-хлетний мальчик-бубачка из того же Кривого Рога всей стране в висок пульнул...
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10.12.2020 09:52 Ответить
27 лет назад?
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10.12.2020 11:56 Ответить
Любой настоящий украинец наехал бы на зеленского и на всю его паганую семейку )))
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10.12.2020 09:45 Ответить
для зупинки водія Зеленський здійснив дев'ять пострілів з автомата Калашникова (АКС-74У). Ніхто не постраждав. Джерело: https://censor.net/ua/n3236060
як одне зеленське сракою "керує" країною, так інший Зеленський випустив дев'ятькуль (з них дві в повітря) й нікуди не влучив - щось в тому є.
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10.12.2020 09:45 Ответить
да он не собирался валить водилу - нах ему сидеть?
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10.12.2020 09:50 Ответить
Ну, а в повітря то влучив? П'яний водій ВАЗа намагався наїхати на блокпості на лейтенанта Зеленського. Водія зупинили пострілами з автомата Калашникова, - джерело - Цензор.НЕТ 3948
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11.12.2020 17:36 Ответить
Хорошо что никто не пострадал.
А то бьіло бьі: Зеленский пострадал за Зеленского. Водитель пострадал за Зеленского.
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10.12.2020 09:47 Ответить
От радости у меня аж сердце екнуло!

А потом смотрю... П'яний водій ВАЗа намагався наїхати на блокпості на лейтенанта Зеленського. Водія зупинили пострілами з автомата Калашникова, - джерело - Цензор.НЕТ 9767
- только "пытался"
- какой-то лейтенант...

Сразу все потухло. П'яний водій ВАЗа намагався наїхати на блокпості на лейтенанта Зеленського. Водія зупинили пострілами з автомата Калашникова, - джерело - Цензор.НЕТ 9767
======
А лейтенанту - удачи, конечно.
Фамилия немного пеставатая, конечно - не повезло.
но сам мужик, вероятно, неплохой
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10.12.2020 09:49 Ответить
фамилия подвела..
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10.12.2020 09:54 Ответить
Нельзя такую информацию сообщать))!! Еще Янелох с перепугу да под коксом еще одно заявление напишет об угрозе его жизни??)) П'яний водій ВАЗа намагався наїхати на блокпості на лейтенанта Зеленського. Водія зупинили пострілами з автомата Калашникова, - джерело - Цензор.НЕТ 7431.
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10.12.2020 10:01 Ответить
Если бы не однофамилец-той новости не было.
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10.12.2020 10:12 Ответить
Цей допис дуже схожий на пораду Азарова Главкому Зеленському. Без нагана -"нет клована".
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10.12.2020 10:20 Ответить
Не на того...
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10.12.2020 10:25 Ответить
готовый сценарий для голливуда... П'яний водій ВАЗа намагався наїхати на блокпості на лейтенанта Зеленського. Водія зупинили пострілами з автомата Калашникова, - джерело - Цензор.НЕТ 6748
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10.12.2020 10:26 Ответить
по хорошему надо бы этих зеленских поменять местами! лейтенанту такая муйня что "надо просто перестать стрелять" в голову не пришла
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10.12.2020 10:29 Ответить
А прізвище водія?
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10.12.2020 10:29 Ответить
Йому друзі сказали, що Зеленський, по-приколу, патрулює дороги. Він недослухав, вмазав для хоробрості і хотів увіковічити себе в пам'яті народній.
Мораль: завжди перевіряй інформацію, навіть якщо твої помисли світлі і чисті!
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10.12.2020 10:32 Ответить
научите зеленского стрелять
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10.12.2020 10:42 Ответить
Для этого надо отслужить, или хотя военные сборы пройти
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10.12.2020 10:49 Ответить
Воно йне дивно... З такою хвамілією скоро взагалі з дому буде небезпечно виходити.
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10.12.2020 10:50 Ответить
У водилы уважительная причина. Понять и простить Петра.(
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10.12.2020 10:58 Ответить
Я конечно в русском языке не силён, но как мне кажется нужно было было написать "у блокпоста" или "на блокпосту", но не "на блокпостЕ". Звучит как лисопед или водросля!
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10.12.2020 11:00 Ответить
Бутусов начал тролить?)
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10.12.2020 11:11 Ответить
Когда сотрудник назвал свою фамилию водитель запаниковал.
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10.12.2020 11:18 Ответить
Ну этот хотя бы служит. Даже знает с какой стороны из автомата стрелять. Нормальный Зеленский, че вы?
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10.12.2020 11:28 Ответить
#давизеленского
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10.12.2020 12:38 Ответить
Я особисто знаю далекого родича Зеленського (доволі схожі, так що без сумнівів). Нормальна людина. І причому їздить на велосипеді не по-приколу чи для понту - нема іншого транспорту.
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10.12.2020 13:24 Ответить
У того родича призвіще теж Зеленський. Так що Зеленські бувають різні.
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10.12.2020 13:26 Ответить
Давай його президентом поставим, думаю краще буде керувати
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11.12.2020 13:17 Ответить
Что, своего автомата не было? Обязательно у Калашникова забирать?
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10.12.2020 16:42 Ответить
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ- МАЙЖЕ ЩОДНЯ КІЛЬКА СМЕРТЕЙ !!!!!!!! А СКІЛЬКИ ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЯКЩО НЕ НАЙВАГОМІША ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
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10.12.2020 16:57 Ответить
 
 