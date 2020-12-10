Замсекретаря СНБО Кривонос: К президенту невозможно попасть на прием, ему создали информационную капсулу
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны генерал Сергей Кривонос заявляет, что уже три месяца не может добиться встречи с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения закона о создании территориальной обороны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кривонос сообщил на странице в сети Facebook.
"Господин Президент!! К вам невозможно и нереально попасть на прием. Люди, которые вас окружают, сделали невозможным доступ к вам, создав информационную капсулу, которая выгодна им. Являются ли они государственниками??? Вряд ли... Они больше дискредитируют вас и делают заложником", - говорится в сообщении.
"Если кто-то делает все, чтобы герои не получили награды, возможно пусть тогда он идет на фронт??? Возможно эти люди пойдут освобождать украински земли от московского оккупанта", - добавил Кривонос.
По словам замсекретаря СНБО, Зеленский 31 августа пообещал ему встретиться и обсудить проект закона "О территориальной обороне Украины".
"Проект Закона готов, прошло три месяца - и тишина, встреча блокируется. Ваши помощники делают все, чтобы встреча со мной не состоялась, и намеренно затягивают процесс создания ТРО", - объяснил Кривонос.
Генерал подчеркнул, что просит президента о личной встрече и надеется на его ответ.
Пожалуйста, подождите...
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Это круто, смешно, слезы сами текут,
Когда смотришь ты выпуск «Квартала».
Там со сцены ребята политиков жгут,
Много раз кричал ты им «Браво!».
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Перепутав сценарий с реальным бытьем,
Говоришь - «Ведь они всех умнее!».
Так давайте мы ЗЕ главой изберем,
По приколу и жить веселее!
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По приколу, мой друг, по приколу…
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Сценария в реале нет для ЗЕбородько,
Впустую не помашешь булавой.
Здесь надо думать грамотно и четко,
Причем своей, а не чужою головой.
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А клоун лишь пиариться умеет,
В политике не шарит ни шиша.
На конференциях он по шпаргалке блеет,
Не зная, как и чем живет страна.
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По приколу, мой друг, по приколу…
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Коломойского шут очень любит бабло,
И налоги платить не желает.
Ведь «Вечерний Квартал» это кипрский офшор,
На России деньжата гуляют.
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В махинациях Бени замешан давно,
Хорошо в США это знают.
И в Оман преЗЕдент летает тайком -
Как там деньги на счет поступают?
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Без прикола, мой друг, без прикола…
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ЗЕ много обещал, но не идут реформы,
И армию гнобят исподтишка.
Зато регионалов появились толпы,
Что ждут очередного барыша.
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Как опухоль растет коррупция в стране,
Воруют деньги нагло, не шутя.
А ты кричал - «Мы сделаем их всех!».
Но «сделали» самих себя…
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Без прикола, мой друг, без прикола…
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...
-вот пускай и пишет законы для парашенка))))))
Зєлю геть. Дострокові.
Я так понимаю -ТРО это как в странах Балтии или Израиле - у каждого военнообязанного дома форма и оружие - поступил сигнал - оделса и быстров часть.Все остальное это не ТРО...Так вот- украинцам никто не даст оружие на дом - не готовы и безответственные, а значит разговор о ТРО нужно отложить лет на 10 как минимум....У нас строят ПСЕВДО ТРО - это как с батальонами теробороны - обещали что будут на местах ,а отправили на фронт...Просто пудрят людям мозги,а в случай войны отправят в войска...Пару бригад что типа ТРО -это будет но ведь разгоров о массовой защите страны, а это сотни тысяч и миллионы - такого в Украине не будет....
Есть тряпичпая кукла
Кто лапу в отверстие заснет то и поет..
Захотели безмодрлтго и циничнтот клоуна.. Кушайте...
Шут на троне короля жужа раба.. Киплинг
Помните Ющенко?