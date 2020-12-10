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Замсекретаря СНБО Кривонос: К президенту невозможно попасть на прием, ему создали информационную капсулу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Замсекретаря СНБО Кривонос: К президенту невозможно попасть на прием, ему создали информационную капсулу

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны генерал Сергей Кривонос заявляет, что уже три месяца не может добиться встречи с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения закона о создании территориальной обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кривонос сообщил на странице в сети Facebook.

"Господин Президент!! К вам невозможно и нереально попасть на прием. Люди, которые вас окружают, сделали невозможным доступ к вам, создав информационную капсулу, которая выгодна им. Являются ли они государственниками??? Вряд ли... Они больше дискредитируют вас и делают заложником", - говорится в сообщении.

"Если кто-то делает все, чтобы герои не получили награды, возможно пусть тогда он идет на фронт??? Возможно эти люди пойдут освобождать украински земли от московского оккупанта", - добавил Кривонос.

По словам замсекретаря СНБО, Зеленский 31 августа пообещал ему встретиться и обсудить проект закона "О территориальной обороне Украины".

"Проект Закона готов, прошло три месяца - и тишина, встреча блокируется. Ваши помощники делают все, чтобы встреча со мной не состоялась, и намеренно затягивают процесс создания ТРО", - объяснил Кривонос.

Генерал подчеркнул, что просит президента о личной встрече и надеется на его ответ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генерал Кривонос: "Арестович лжет в глаза миллионам украинцев. Кто будет от власти присутствовать на похоронах солдата Минкина?"

Замсекретаря СНБО Кривонос: К президенту невозможно попасть на прием, ему создали информационную капсулу 01
Замсекретаря СНБО Кривонос: К президенту невозможно попасть на прием, ему создали информационную капсулу 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+18
"Свой простой парень" принимает только слуг Коломойского,Мертвечука и подобной мрази
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10.12.2020 09:33
+17
Бубочка як завжди в простраціі,між сосен корабельних блукає !!!))
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10.12.2020 09:31
+15
Выбей ногой дверь и зайди, а то бороду лопатой отрастил до кушака... все такие пугливые стали, кругом непреодолимые обстоятельства...
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10.12.2020 09:31
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П О П Р И К О Л У
.
Это круто, смешно, слезы сами текут,
Когда смотришь ты выпуск «Квартала».
Там со сцены ребята политиков жгут,
Много раз кричал ты им «Браво!».
.
Перепутав сценарий с реальным бытьем,
Говоришь - «Ведь они всех умнее!».
Так давайте мы ЗЕ главой изберем,
По приколу и жить веселее!
.
По приколу, мой друг, по приколу…
.
Сценария в реале нет для ЗЕбородько,
Впустую не помашешь булавой.
Здесь надо думать грамотно и четко,
Причем своей, а не чужою головой.
.
А клоун лишь пиариться умеет,
В политике не шарит ни шиша.
На конференциях он по шпаргалке блеет,
Не зная, как и чем живет страна.
.
По приколу, мой друг, по приколу…
.
Коломойского шут очень любит бабло,
И налоги платить не желает.
Ведь «Вечерний Квартал» это кипрский офшор,
На России деньжата гуляют.
.
В махинациях Бени замешан давно,
Хорошо в США это знают.
И в Оман преЗЕдент летает тайком -
Как там деньги на счет поступают?
.
Без прикола, мой друг, без прикола…
.
ЗЕ много обещал, но не идут реформы,
И армию гнобят исподтишка.
Зато регионалов появились толпы,
Что ждут очередного барыша.
.
Как опухоль растет коррупция в стране,
Воруют деньги нагло, не шутя.
А ты кричал - «Мы сделаем их всех!».
Но «сделали» самих себя…
.
Без прикола, мой друг, без прикола…
.
.
.
...
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10.12.2020 09:29 Ответить
Призначення Кривоноса в РНБОУ було помилкою, він не вміє працювати з документами! Листа напиши Президенту, за процедурою і відправ урядовою фельд'єгерською службою. Якщо не сам Президент, так його помічники прочитають та відреагують!
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10.12.2020 10:33 Ответить
"ак його помічники прочитають та відреагують!" (с) Хто прочитає? Єрмак, Подоляк? А-ха-ха-ха, Igor L ну ти і деб-і-і-і-л!!! Кривоніс ставить перед собою задачу посилення обороноздатності України, в помічників бубочки абсолютно протилежні задачі!
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10.12.2020 10:44 Ответить
Я ж кажу що Кривонос абсолютно не вміє працювати чиновником і не розуміє механізмів та бізнес-процесів за якими функціонує державне управління. Розмови це пуста балаканина, хоч з Президентом, хоч з урядом, хоч з парламентом! Держава працює по документам!!!!!! Якщо ти хочеш досягнути результатів ти маєш генерувати документи, які є підставою для певних ріешнь і дій. А розмови це для дебілів! Лист на ім'я Президента, важить в 100 тис. разів більше ніж якісь розмови, бо на лист має бути реакція і відповідь! Лист це інформування Президента про наявність певних загроз або ризиків, в листі можна викласти своє бачення розвитку подій та пропозиції по подальшим діям. Лист можна кілька разів перечитати, переслати, обробити, на базі нього можна розробляти документи та рішення! А розмови це для ідіотів!
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10.12.2020 11:17 Ответить
Выбей ногой дверь и зайди, а то бороду лопатой отрастил до кушака... все такие пугливые стали, кругом непреодолимые обстоятельства...
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10.12.2020 09:31 Ответить
Ух ты ж, какой смелый мамкин диванный воин
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10.12.2020 09:39 Ответить
А ти настоящій?
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10.12.2020 10:27 Ответить
А я не оскорбляю и не рассказываю боевому генералу, как надо включить режим терминатора и выбивать двери ногами и залетать к Бубочке. Улавливаешь разницу?
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10.12.2020 10:58 Ответить
так этот "боевой"отказал зеленскому когда тот предложил ему место в своей команде и пошёл лизать шиколядную дупу генералисимусу..
-вот пускай и пишет законы для парашенка))))))
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10.12.2020 15:38 Ответить
Как тебе мозгов, сильно тяжело? Чисто для информации, Зебизяна, ну а вдруг поймешь: Кривонос -заступник секретаря РНБО на данний час. Иногда Зебуин лучше просто промолчать, в твоём случае всегда.
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10.12.2020 15:54 Ответить
А упоминание - "кушак" навевает мне что комментатор из лаптестана.
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10.12.2020 13:40 Ответить
А ты знаешь как Бубочку охраняют? У него самая многочисленная охрана из всех президентов не только Украины а даже мира не считая старого кремлёвского карлика за которым даже его дерьмо собирают и отдельно утилизируют что бы не дай Боже не взяли пробы ДНК. Бубочка даже кремлёвского карлу перещеголял явившись на аудиенцию к Папе Римскому с кучей мордоворотов и в бронежилете от чего у Папы чуть челюсть не отвалилась,ведь за всё время существования Ватикана такого никто не позволял хамства и дурости. А вы говорите ногой дверь,да Кривоноса там же и пристрелили бы и сказали что он покушался на "величайшего лидера современности" и пара АКС и гранатомётов при нём нашли бы.
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10.12.2020 10:22 Ответить
Мендель же как то к нему попадает...
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10.12.2020 10:26 Ответить
А вы уверены что она к нему "как то попадает" а не он к ней когда нужно поделиться с ней "государевыми " сокровенными мыслями?
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10.12.2020 10:52 Ответить
Это уже вопросы квантовой физики, как,кто, куда и чем попадает.
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10.12.2020 10:56 Ответить
"а как ты сюда попал? да через задний проход"! (с)
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10.12.2020 12:03 Ответить
"за всё время существования Ватикана такого никто не позволял хамства и дурости." - у меня для Вас плохая новость.....
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10.12.2020 11:14 Ответить
От якби ти мовчав, то ніхто б і не дізнався, що ти дурень, а так сам себе здав, коли рота відкрив!
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10.12.2020 10:46 Ответить
Это я то дурень? А кто за клоуна голосовал, марсиане? В зеркало посмотри , увидишь там дурака, живущего посреди Европы по уши в дерьме.
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10.12.2020 10:59 Ответить
Ти точно дибіл, якщо ти дивишся в зеркало і бачиш там дурака, то це не значить, що коли я подивлюся то побачу там тебе. Але тобі убогому все одно не зрозуміти цього...
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13.12.2020 23:45 Ответить
Заступник секретаря РНБО Кривонос: "До президента неможливо потрапити на прийом" - Цензор.НЕТ 9243
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14.12.2020 10:40 Ответить
Ломом можна тільки шпали укладати. Там думати багато не треба. Бодатись рогами - розуму не треба. Бичок - сильніший за всіх, але з нього тушковину роблять і їдять. Ще й нахвалюють
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10.12.2020 11:05 Ответить
Та я бачу, куди за 30 років страну завели великі рехформитори і крєпкіє хозяйственніки...
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10.12.2020 11:08 Ответить
Бубочка як завжди в простраціі,між сосен корабельних блукає !!!))
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10.12.2020 09:31 Ответить
Невозможно. потому что он целыми днями на приставе играет
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10.12.2020 09:33 Ответить
"Свой простой парень" принимает только слуг Коломойского,Мертвечука и подобной мрази
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10.12.2020 09:33 Ответить
"Первый замсекретаря СНБО Кривонос: "К президенту невозможно попасть на прием"" - он сильно занят, он видосики снимает.
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10.12.2020 09:35 Ответить
Новый год, корпоративы... сценарии писать нужно.. в очереди на прием шуты из 93 квартала, Кривонос подождет...
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10.12.2020 09:38 Ответить
Говорили, что сценарии пишет не Зеленский, а его жена.
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10.12.2020 09:44 Ответить
Президента в нас намає - є "слуга" офісу резидента ФСБ в Україні "Козиря"!!!
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10.12.2020 09:39 Ответить
Принимает преЗедент регулярно, но не людей
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10.12.2020 09:40 Ответить
Якщо ОП це не держслужбовці України ,то якої країни вони держслужбовці ???)))
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10.12.2020 09:43 Ответить
Ну встретишся...- и толку...
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10.12.2020 09:43 Ответить
Толк вийдет,бестолочь останется !!))
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10.12.2020 09:53 Ответить
щось мені говорить що нічого не відбудеться - можу і помилятись))
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10.12.2020 13:04 Ответить
Человек занят. Не мишайте пилить новые видосики в ФБ про то как учителя не знают куда деньги прятать. Про оконччание эпохи бедности... ну и так далее. Я уже не говорю про новые "дорожки", которые нужно осваивать.
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10.12.2020 09:43 Ответить
Кривонос заявляет, что уже три месяца не может добиться встречи с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения закона о создании территориальной обороны. / Воины, которые защищают наше государство, должны стрелять в ответ тем, кто угрожает их жизни и хочет забрать у нас страну- Кривонос/ Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и позор, и войну. Уинстон Черчилль", - Кривонос. Четыреждыуклонисту нужны другие советники. Шефир: Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет . Шефир: Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется.
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10.12.2020 09:49 Ответить
Зато для людей Коломойского Зеленский всегда открыт.
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10.12.2020 09:54 Ответить
Якщо б Бутусов був президентом, то він би сам все контролював, а не через якогось "єрмака". Зєля - повний НУЛЬ, а не президент.
Зєлю геть. Дострокові.
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10.12.2020 09:55 Ответить
Придется попробовать попасть на прием на БТРах.
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10.12.2020 10:05 Ответить
А може не треба? Він як впаде на "ізмєну", обдристає весь кабінет, потім прибиральниці не домиються.
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10.12.2020 10:52 Ответить
А у нас разве есть президент? У нас страной руководит его завхоз Ермак
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10.12.2020 10:07 Ответить
Твоя заслуга
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10.12.2020 10:10 Ответить
А вы знаете что у Зеленского всего четыре советника и то внештатные и абсолютно никому не известные личности,скорее всего чья то родня пристроенная по блату а возможно это просто ещё один отряд охраны кроме основной который охраняет покой Бубочки от всяких Кривоносов.. А вот у Ермака этого как вы говорите завхоза, одних советников только ДВАДЦАТЬ человек ,плюс пять или шесть первых заместителей и не менее ещё 20 вторых. У каждого советника и зама есть свой штат ,даже у Мендель штат из порядка 10 человек.Это невероятно,до безобразия раздутая по штатам контора оберегающая Бубочку от внешних раздражителей.Они создали вокруг Бубочки непрходимую паутину а его как пауки замотали в кокон ,тёпленький и мягенький, что его вполне устраивает. А страной действительно руководят эти самые пауки ,уверен что они за него и расписываются на большинстве документов..
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10.12.2020 10:46 Ответить
"Бутафорская власть кло.(у).ванов"
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10.12.2020 10:21 Ответить
На домбасе такие чудеса его люди вытворяли под его руководством , а тут в кабинет зайти не может.
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10.12.2020 10:22 Ответить
Какая ТРО? В Украине?....ЕЕ нету и не будет...От слова никогда....Зря токо время на нее тратится.Штат в военкоматах ввели...Им зарплату платят....А зачем?....Вызовите любого военкома что проводил мобилизациюв 2014 и спросите о теробороне....Он скажет - затея нереальная и пустая....В 2014- оружие не дали даже военным в военкоматах - у военкома небыло даже пистолета(кроме областных).....Боялись давать оружие на места в массы...Оружейные комнаты были построенны все взято под охрану - но оружия не дали....
Я так понимаю -ТРО это как в странах Балтии или Израиле - у каждого военнообязанного дома форма и оружие - поступил сигнал - оделса и быстров часть.Все остальное это не ТРО...Так вот- украинцам никто не даст оружие на дом - не готовы и безответственные, а значит разговор о ТРО нужно отложить лет на 10 как минимум....У нас строят ПСЕВДО ТРО - это как с батальонами теробороны - обещали что будут на местах ,а отправили на фронт...Просто пудрят людям мозги,а в случай войны отправят в войска...Пару бригад что типа ТРО -это будет но ведь разгоров о массовой защите страны, а это сотни тысяч и миллионы - такого в Украине не будет....
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10.12.2020 10:24 Ответить
Цапюра, йди в Тамбов. Ми тут самі якось
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10.12.2020 10:55 Ответить
Президента нет.. В помине.. Аминь..
Есть тряпичпая кукла
Кто лапу в отверстие заснет то и поет..
Захотели безмодрлтго и циничнтот клоуна.. Кушайте...

Шут на троне короля жужа раба.. Киплинг
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10.12.2020 10:31 Ответить
к зебилу на прием ..это низко...лутше видосик запилить ))
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10.12.2020 10:54 Ответить
Кривонос, о чём Вы хотите говорить с этим недоумком..!? Он же сказал: " надо просто перестать стрелять".
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10.12.2020 10:57 Ответить
Моя пропозиція купити телефон гарячої лінії президенту і номер розповсюдити у всіх мережах і до Верховного Головнокомандувача Збройних сил України повинен вийти на зв'язок любий офіцер і тоді не було б Іловайського котла,багато інших поганих справ, для зв'язку достатньо назвати номер військового посвідчення .
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10.12.2020 11:04 Ответить
А вот это, друзья мои, и есть главная тайна президентской канцелярии - кого и когда допускать к телу.
Помните Ющенко?
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10.12.2020 11:30 Ответить
ему создали? а может он создал?
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10.12.2020 11:39 Ответить
У него не только "капсула", у него и "ванна", и "коляска", в которой его возит нянька-ермак, причем в эти "зе-схованки" попадают лишь жо*олизы - ну, так устроена вся "шоу-клоака". Если этого лягушонка вытащить из всех этих "болот", он накроется пи...аниной - другого выхода у него нет.
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10.12.2020 12:53 Ответить
Наивный, да уже выполнил, а теперь с тобой никто разговаривать не собирается. ЗЕшобле нужны были народные герои, но до местных выборов. Теперь герои - отработанный материал, если не сказать - использованный. Жаль, Бутусов этого не понимает.
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10.12.2020 17:56 Ответить
 
 