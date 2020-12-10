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Террористы систематически ведут снайперский огонь против ВСУ. Целью обстрелов становятся камеры наблюдения, - СЦКК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Террористы систематически ведут снайперский огонь против ВСУ. Целью обстрелов становятся камеры наблюдения, - СЦКК

С начала действия режима прекращения огня офицеры-наблюдатели продолжают фиксировать системное ведение вооруженными формированиями РФ снайперского огня против подразделений Вооруженных Сил Украины.

Об этом докладывает украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-штаб Операции объединенных сил.

В частности, как подчеркивается, в течение ноября текущего года зафиксировано 4 случая применения снайперского огня, в результате которого погиб один военнослужащий ВС Украины, еще один воин получил ранение.

"Важно отметить, что кроме личного состава ВС Украины, целью для вражеских снайперов становятся камеры наблюдения, которые используют передовые украинские подразделения для ведения наблюдения за противником и фиксации их преступных действий, - отмечает украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения.

Обо всех случаях нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками УС СЦКК немедленно информирует СММ ОБСЕ.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в течение прошедших суток, 9 декабря, в районах ответственности украинских сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

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Автор: Ірина Дашківська
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І що, вогонь у відповідь не ведеться? Аби ще раз подивитися в очі *****?
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10.12.2020 09:29 Ответить
Террористы ведут себя предсказуемо и адекватно, а вот действия руководства страны, и наших ВСУ вызывают сильную обеспокоенность в их психическом здоровье...
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10.12.2020 09:33 Ответить
все эти отводы означают что зеленые отказались от выполнения своих обязанностей и просто сдаются
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10.12.2020 09:36 Ответить
Хватит жевать сопли! При любом снайперском выстреле немедленно давать ответ в виде плотного минометного огня по площади 1 га вокруг предполагаемой точки выстрела.
И плевать на Минск и на жалобы в ОБСЕ России, которая тут ни при чем, так как не является стороной конфликта.
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10.12.2020 09:51 Ответить
https://ipress.ua/media/gallery/full/3/3/3333333333-3333333333333333-4.jpg
Найди его. Особенно когда он за километр с ПБС
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10.12.2020 11:30 Ответить
Зона сплошного осколочного поражения найдет его напару с помощником и прикрытием..
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10.12.2020 13:49 Ответить
https://ipress.ua/media/gallery/full/3/3/3333333333-3333333333333333-4.jpg
Найди его. Особенно когда он за километр с ПБС
Хххххххххххххххххх
На всякий случай: ПБС - ето елементарньій глушитель. Т.е. тьі не только не видишь окуда вьістрел, но и не сльішишь
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10.12.2020 14:05 Ответить
Район откуда произвели выстрел даже с ПБС вычислить не трудно..,Далее можно действовать по подсказке Григория Слободянок...Тут даже свои начнут рычать на снайпера..
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10.12.2020 14:18 Ответить
Район вьістрела вьічисляют контрснайперские группьі. Ето часьі и сутки монотонной работьі, отслеживания малейшего изменения ландшафта местности. И ответ должен бьіть от етих групп, но они сейчас запрещеньі согласно последним мирньім инициативам осла.
А из пушки по воробьям, то таке...
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10.12.2020 15:02 Ответить
Это тот случай когда к.группа не определила точных координат снайпера. При ВМВ так поступали все воюющие стороны,особенно немцы.В воспоминаниях совснайперов неоднократно указывалось на плотный минометный обстрел района возможного нахождения снайпера с помощником.. Действовало достаточно эффективно..
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10.12.2020 15:42 Ответить
Видишь ли, мьі или воюем, или соблюдаем перемирие. Минометньій ответ подразумевает и прикрьітие. Т.е. в ответ на минометьі противник подключит свои расчетьі. А ето означает что нам в свою очередь для подааления их расчетов уже необходимо подключать будет или дополнительньіе расчетьі, или арту, или БМП. И пошло-поехало.
Согласно договоренностям осла с орками запрещеньі снайпера и контрснайперские группьі. Но орки своих снайперов(причем ослолюбов - для них мьі неверньіе) завозят, а мьі шевелимся уже после вьістрела.

И зеленое чмо прекрасно о етом знает. Аналитика и данньіе разведки етому ослу на стол кеждое утро ложатся, но не делается ничего на упреждение.
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10.12.2020 17:09 Ответить
Наши улыбаются в ответ.И не стреляют.И так семь лет.Здорово Терористи систематично ведуть снайперський вогонь проти ЗСУ. Ціллю обстрілу стають камери спостереження, - СЦКК - Цензор.НЕТ 6101
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10.12.2020 10:17 Ответить
Не, не...у нас же есть план А! А давайте дружно попросим Зелю пусть позвонит Пукину......
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10.12.2020 10:27 Ответить
 
 