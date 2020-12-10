Террористы систематически ведут снайперский огонь против ВСУ. Целью обстрелов становятся камеры наблюдения, - СЦКК

С начала действия режима прекращения огня офицеры-наблюдатели продолжают фиксировать системное ведение вооруженными формированиями РФ снайперского огня против подразделений Вооруженных Сил Украины.

Об этом докладывает украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-штаб Операции объединенных сил.

В частности, как подчеркивается, в течение ноября текущего года зафиксировано 4 случая применения снайперского огня, в результате которого погиб один военнослужащий ВС Украины, еще один воин получил ранение.

"Важно отметить, что кроме личного состава ВС Украины, целью для вражеских снайперов становятся камеры наблюдения, которые используют передовые украинские подразделения для ведения наблюдения за противником и фиксации их преступных действий, - отмечает украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения.

Обо всех случаях нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками УС СЦКК немедленно информирует СММ ОБСЕ.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в течение прошедших суток, 9 декабря, в районах ответственности украинских сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В зоне ООС ведутся работы по восстановлению моста на трассе Харьков - Дебальцево, - СЦКК. ФОТОрепортаж