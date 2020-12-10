Правительство прогнозирует 20-25 тысяч случаев COVID-19 в сутки в начале января, - Шмыгаль
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Кабинет Министров Украины прогнозирует, что в начале января количество новых случаев заражения коронавирусом будет составлять 20-25 тысяч в сутки. Карантин ужесточат, чтобы не допустить коллапса медицинской системы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью УП.
По словам премьера, ужесточение карантина позволит избежать роста заболеваемости до 32 тысяч в сутки, при которых медицинская система может рухнуть.
"Предварительно расчеты, которые мы видим на первую декаду января, прогнозируют где-то в районе 20-25 тысяч заболевших в день. Мы не будем ждать 32, чтобы медицинская система рухнула. Конечно, карантин надо вводить до этой цифры", - заявил Шмыгаль.
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+3 Ольга Панченко
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+2 Creator Nikdud
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+2 Иван Гонта 1c20a0b6
показать весь комментарий10.12.2020 10:14
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заботящиеся о здоровье своих граждан ,например ,Германия.
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Выкупите НАЗАД средства защиты,-
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КОТОРЫЕ ВЫ в НАЧАЛЕ ЭПИДЕМИИ РАСПРОДАЛИ в россию , ИСПАНИЮ ИЗРАИЛЬ и дажэ в Китай...
НО ...
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ЗА СВОИ ДЕНЬГИ..
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БАРЫГИ на КрОВИд !!!.
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Т.е. никаких концертов шапито-95, никаких корпоративов с участием шапито-95.
Ето до тебя доходит, козел? Или дойдет когда на каштане с лопатой в анусе болтаться будешь, ублюдок?
И вообще в заголовке опечатка, не прогнозируют, а планируют.
Вот тут их вирус как вжарит ...