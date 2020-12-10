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Правительство прогнозирует 20-25 тысяч случаев COVID-19 в сутки в начале января, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество

Правительство прогнозирует 20-25 тысяч случаев COVID-19 в сутки в начале января, - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины прогнозирует, что в начале января количество новых случаев заражения коронавирусом будет составлять 20-25 тысяч в сутки. Карантин ужесточат, чтобы не допустить коллапса медицинской системы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью УП.

По словам премьера, ужесточение карантина позволит избежать роста заболеваемости до 32 тысяч в сутки, при которых медицинская система может рухнуть.

"Предварительно расчеты, которые мы видим на первую декаду января, прогнозируют где-то в районе 20-25 тысяч заболевших в день. Мы не будем ждать 32, чтобы медицинская система рухнула. Конечно, карантин надо вводить до этой цифры", - заявил Шмыгаль.

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Топ комментарии
+3
По уму локдаун надо вводить со средины декабря,как это делают страны ,
заботящиеся о здоровье своих граждан ,например ,Германия.
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10.12.2020 09:42
+2
Шмьіга, ублюдок тьі ахметовский. Чтобьі не бьіло 25 тьісяч в сутки в начале января, ограничения вводить надо уже через неделю.
Т.е. никаких концертов шапито-95, никаких корпоративов с участием шапито-95.
Ето до тебя доходит, козел? Или дойдет когда на каштане с лопатой в анусе болтаться будешь, ублюдок?
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10.12.2020 09:55
+2
Дурники, локдаун потрібно вводити перед святами, а не після...
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10.12.2020 10:14
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Да хоть 100 тысяч...Со смертностью Правительство что-то собирается делать??? 266 человек в сутки -это ЧЕ? Работа Правительства??? Пений меньше платить станет? Такой подход?.Твари.
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10.12.2020 09:39 Ответить
Уряд має відмінити святкові та вихідні дні і зробити суцільний робочий тиждень, щоб уникнути масових святкувань які призведуть до поширення коронавірусу. Всім потрібно працювати - це підніме економіку і вбереже від хвороби!
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10.12.2020 10:31 Ответить
По уму локдаун надо вводить со средины декабря,как это делают страны ,
заботящиеся о здоровье своих граждан ,например ,Германия.
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10.12.2020 09:42 Ответить
3еленейсские - !!!!
.
Выкупите НАЗАД средства защиты,-
-
КОТОРЫЕ ВЫ в НАЧАЛЕ ЭПИДЕМИИ РАСПРОДАЛИ в россию , ИСПАНИЮ ИЗРАИЛЬ и дажэ в Китай...
НО ...
.
ЗА СВОИ ДЕНЬГИ..
.
БАРЫГИ на КрОВИд !!!.
.
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10.12.2020 09:54 Ответить
Шмьіга, ублюдок тьі ахметовский. Чтобьі не бьіло 25 тьісяч в сутки в начале января, ограничения вводить надо уже через неделю.
Т.е. никаких концертов шапито-95, никаких корпоративов с участием шапито-95.
Ето до тебя доходит, козел? Или дойдет когда на каштане с лопатой в анусе болтаться будешь, ублюдок?
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10.12.2020 09:55 Ответить
Что значит "что бы не было"? Все согласно плану истребления тупых Гоев.
И вообще в заголовке опечатка, не прогнозируют, а планируют.
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10.12.2020 09:59 Ответить
Дурники, локдаун потрібно вводити перед святами, а не після...
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10.12.2020 10:14 Ответить
новогодние гульки - пир во время чумы. Буквально!
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10.12.2020 10:23 Ответить
В части прогнозирования наше правительство впереди всех на планете, достойные конкуренты синоптикам.
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10.12.2020 10:27 Ответить
Гениальный ход! Сначала довести до 20 тыс в сутки, а потом локдаун. Может нужно сразу почсле 10 вводить и не доводить до 20 тыс?
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10.12.2020 10:34 Ответить
На праздники все расслабятся. Ослабят организм излишествами ...
Вот тут их вирус как вжарит ...
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10.12.2020 10:36 Ответить
пнх, Денис(ка)
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10.12.2020 14:33 Ответить
 
 