РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11225 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Коронавирус и карантин
2 344 17
Кабмин (13804) карантин (16725) Корниенко (651) COVID-19 (18596) коронавирус (17030) локдаун (294)

Введя жесткий карантин после Нового года, Кабмин предотвратил два локдауна, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Введя жесткий карантин после Нового года, Кабмин предотвратил два локдауна, -

Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил, почему Кабинет Министров ужесточил карантин после новогодних праздников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

По словам Корниенко, таким образом они предотвратили два локдауна. Поскольку до и во время празднования Нового года об ограничениях все равно забыли бы.

Замглавы фракции "СН" считает это решение правительства "компромиссом" между Киевом и местными властями, ведь регионы не хотели локдауна в декабре.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что локдаун в Украине введут 8 января и он будет действовать по 24 января (включительно) 2021 года.

Читайте: Правительство прогнозирует 20-25 тысяч случаев COVID-19 в сутки в начале января, - Шмыгаль

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Ще не запровадили, тільки запланували, а вже попередили.
Зебіли, мля... Такі брехливі зебіли. Брешуть завжди, як тільки пасть відкриють.
показать весь комментарий
10.12.2020 09:55
+3
Слушаю Радио НВ, сказали, что в Германии карантин на новогодние праздники, а у нас после новогодних праздников. Может поэтому Германия самая богатая в Европе, а Украина самая бедная?
показать весь комментарий
10.12.2020 09:49
+2
самый заработок фопам срезали крнда все празднуют
показать весь комментарий
10.12.2020 09:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
самый заработок фопам срезали крнда все празднуют
показать весь комментарий
10.12.2020 09:44 Ответить
Одна велика помилка замість двох маленьких помилок. Потрібно покращувати якість роботи влади, бо помилки великі та маленькі це не те шлях до успіху, це шлях до політичного цвинтаря, як у порошенка!
показать весь комментарий
10.12.2020 10:28 Ответить
це шлях до політичного цвинтаря, як у порошенка гриценка
показать весь комментарий
10.12.2020 11:19 Ответить
вже як півтора року зевлада не дає дюдям приводу для святкування.
показать весь комментарий
10.12.2020 09:45 Ответить
корниенко не в ладах со временем - "ввОдя" и "предотвратиТ"
показать весь комментарий
10.12.2020 11:16 Ответить
Слушаю Радио НВ, сказали, что в Германии карантин на новогодние праздники, а у нас после новогодних праздников. Может поэтому Германия самая богатая в Европе, а Украина самая бедная?
показать весь комментарий
10.12.2020 09:49 Ответить
Ще не запровадили, тільки запланували, а вже попередили.
Зебіли, мля... Такі брехливі зебіли. Брешуть завжди, як тільки пасть відкриють.
показать весь комментарий
10.12.2020 09:55 Ответить
У квартала буде новорічний чес до 8 січня, та і всі вже з закордону повернуться. Можна закривати країну.
показать весь комментарий
10.12.2020 10:13 Ответить
"Введя жесткий карантин после Нового года, Кабмин предотвратил два локдауна, - "слуга народа" Корниенко"

Еще Нового Года нет, а вы уже "предотвратили"?

На этом сайте есть редакторы?
показать весь комментарий
10.12.2020 10:29 Ответить
так сказал корниенко...ему нужен редактор, внутренний
показать весь комментарий
10.12.2020 11:18 Ответить
Так вони ще попередили падіння Сонця і Місяця на Землю, вимирання крокодилів в річці Ніл та бичків у Азовському морі. Не чули?
показать весь комментарий
10.12.2020 13:43 Ответить
"Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що локдаун в Україні запровадять 8 січня і він діятиме по 24 січня (включно) 2021 року."

"Володи́мир Олекса́ндрович Зеле́нський - шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був керівником «Студії Квартал-95» і продюсером телеканалу «Інтер». Вікіпедія
Народження: 25 січня 1978 р. (42 роки), Кривий Ріг"
Запровадивши жорсткий карантин після Нового року, Кабмін запобіг двом локдаунам, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 3686
показать весь комментарий
10.12.2020 10:29 Ответить
треба ж було якось втиснути між ханукою и пурімом, виступами 95кв, новим роком, різдвом і його днем народження...
старий новий рік і водохреща прокинули...всіх, хто прийде до ополонки опричники пускатимуть під лід
показать весь комментарий
10.12.2020 11:23 Ответить
яке чудове пояснення... дякуємо за виважену експертну думку.... Корнієнко, а якщо Денис(ка) Шмигаль не введе (ну от нема за шо і як з тим всім розгребти... і тд), то це..."прєдотвратіт" три?...локдауни... Конгенільно! Бравіссімо!!! "бурниє аплодісмєнти. пєрєходящиє в... мордобітіє"(с)
показать весь комментарий
10.12.2020 14:26 Ответить
 
 