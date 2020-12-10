Введя жесткий карантин после Нового года, Кабмин предотвратил два локдауна, - "слуга народа" Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил, почему Кабинет Министров ужесточил карантин после новогодних праздников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".
По словам Корниенко, таким образом они предотвратили два локдауна. Поскольку до и во время празднования Нового года об ограничениях все равно забыли бы.
Замглавы фракции "СН" считает это решение правительства "компромиссом" между Киевом и местными властями, ведь регионы не хотели локдауна в декабре.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что локдаун в Украине введут 8 января и он будет действовать по 24 января (включительно) 2021 года.
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порошенкагриценка
Зебіли, мля... Такі брехливі зебіли. Брешуть завжди, як тільки пасть відкриють.
Еще Нового Года нет, а вы уже "предотвратили"?
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"Володи́мир Олекса́ндрович Зеле́нський - шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був керівником «Студії Квартал-95» і продюсером телеканалу «Інтер». Вікіпедія
Народження: 25 січня 1978 р. (42 роки), Кривий Ріг"
старий новий рік і водохреща прокинули...всіх, хто прийде до ополонки опричники пускатимуть під лід