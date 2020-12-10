Суд оккупантов в Крыму заочно приговорил владельца телеканала ATR Ислямова к 19 годам заключения
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Так называемый "Верховный суд Крыма" в четверг приговорил к 19 годам колонии строгого режима бизнесмена Ленура Ислямова, который обвинялся в организации подрыва опор ЛЭП на юге Украины, приведшему к обесточиванию Крымского полуострова в 2015 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Приговор вынесен заочно, поскольку Ислямов последние годы живет в Украине и находится в розыске в РФ.
"Окончательно назначить Ислямову наказание в виде 19 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выступлением в СМИ на срок два года и ограничением свободы на срок один год", - огласила решение судья.
Ислямова обвиняли по трем статьям УК РФ: п."а, б" ч. 2 ст. 281 (диверсия, совершенная организованной группой и повлекшая тяжкие последствия), ч. 1 ст. 208 (организация незаконного вооруженного формирования) и ч. 2 ст. 280.1 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете).
Прения по делу завершились неделю назад: прокурор запросил 19 лет колонии строгого режима, защита требовала вынести оправдательный приговор и просила суд отказать в удовлетворении заявленных гражданских исков на общую сумму более 1 млрд рублей.
Адвокат Ислямова Николай Полозов считает дело политически мотивированным. "Сторона защиты указала в прениях на недоказанность обвинения ни в осуществлении диверсии, ни в создании батальона, ни в публичных призывах", - заявлял юрист.
Ислямов - владелец крымскотатарского телеканала ATR, бывший вице-премьер Крыма, экс-владелец кредитной организации (в России ему принадлежал "Джаст-банк", у финучреждения осенью 2015 года отозвали лицензию).
Российские следователи называли Ислямова одним из организаторов продовольственной блокады Крыма: активисты созданной им организации "Аскер" (в переводе с тюркского - "воин/солдат", "войско/армия") в сентябре 2015 года перекрыли для фур с продуктами дороги на юге Украины, ведущие на Крымский полуостров, и причастным к энергоблокаде Крыма: в ноябре 2015 года в Херсонской области были подорваны опоры двух ЛЭП, по которым тогда поступало электричество на полуостров. Крым до конца мая 2016 года прожил в режиме ЧС.
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От кожному з них - по 19годков. українських. В смислі - в тюрмах.
Как по мне, Ислямов просто не сумел договориться о цене своей лояльности российским властям. Вот его и вытурили с Крыма. А на подконтрольной территории Украины он стал строить из себя патриота.
Кстати говоря, давненько, правда, читала мнение некоторых членов ПС, которые участвовали в блокаде Крыма. Их версия несколько расходится с мнением Ислямова и Чубарова. Крымские татары там были, но инициатива блокады на деле (а не на словах) шла не от них.
А говорить они любят. Сколько было сказано про "крымско-татарский батальон" - и где он? Была Чубаровым распиарена акция "Марш на Крым", еще весной хотели идти типа не обращая внимания на российских пограничников - и где?
Так что я бы не превозносила Ислямова. Кырымлы наши ситуативные союзники в сложившейся ситуации, но не более того. Делать ставку на них в деоккупации Крыма - очень опасная игра. Особенно, пока в Турции активно бродят неоимперские замашки. Чтобы потом Крым не стал нашим "северным Кипром", который уже без малого полвека "оккупирован", но имеет представительства во многих странах
Плюс, повторюсь, по крайней мере имеющиеся лидеры крымских татар ОЧЕНЬ много говорят, но ничтожно мало делают. Украине выгодно разыгрывать карту коренного народа, напирать на "повтор 44-го года" и так далее, но давать широкую автономию - нет. Начиная с того, что это противоречит Конституции, где прямо сказано, что Украина - унитарное государство. Максимум - Крымская область.
А насчет гипотетичности кипрского сценария - пять-семь лет назад сложно было представить, что внешнеполитические действия Турции пойдут дальше северной Сирии. И то, это было понятно - турки там боролись против курдских террористов, которые, получая боевой опыт, могли потом (и даже делали) прийти в Турцию. Сейчас же Турция имеет свои контингенты в Сирии, Ливии, Азербайджане.
И, интересно, чем закончилась история - Шевченковский районный суд Киева в 2019-м году обязал СБУ открыть на Ислямова дело за госизмену.