Суд оккупантов в Крыму заочно приговорил владельца телеканала ATR Ислямова к 19 годам заключения

Так называемый "Верховный суд Крыма" в четверг приговорил к 19 годам колонии строгого режима бизнесмена Ленура Ислямова, который обвинялся в организации подрыва опор ЛЭП на юге Украины, приведшему к обесточиванию Крымского полуострова в 2015 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Приговор вынесен заочно, поскольку Ислямов последние годы живет в Украине и находится в розыске в РФ.

"Окончательно назначить Ислямову наказание в виде 19 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выступлением в СМИ на срок два года и ограничением свободы на срок один год", - огласила решение судья.

Ислямова обвиняли по трем статьям УК РФ: п."а, б" ч. 2 ст. 281 (диверсия, совершенная организованной группой и повлекшая тяжкие последствия), ч. 1 ст. 208 (организация незаконного вооруженного формирования) и ч. 2 ст. 280.1 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете).

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Прения по делу завершились неделю назад: прокурор запросил 19 лет колонии строгого режима, защита требовала вынести оправдательный приговор и просила суд отказать в удовлетворении заявленных гражданских исков на общую сумму более 1 млрд рублей.

Адвокат Ислямова Николай Полозов считает дело политически мотивированным. "Сторона защиты указала в прениях на недоказанность обвинения ни в осуществлении диверсии, ни в создании батальона, ни в публичных призывах", - заявлял юрист.

Ислямов - владелец крымскотатарского телеканала ATR, бывший вице-премьер Крыма, экс-владелец кредитной организации (в России ему принадлежал "Джаст-банк", у финучреждения осенью 2015 года отозвали лицензию).

Российские следователи называли Ислямова одним из организаторов продовольственной блокады Крыма: активисты созданной им организации "Аскер" (в переводе с тюркского - "воин/солдат", "войско/армия") в сентябре 2015 года перекрыли для фур с продуктами дороги на юге Украины, ведущие на Крымский полуостров, и причастным к энергоблокаде Крыма: в ноябре 2015 года в Херсонской области были подорваны опоры двух ЛЭП, по которым тогда поступало электричество на полуостров. Крым до конца мая 2016 года прожил в режиме ЧС.