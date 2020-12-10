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В МВД за сутки выявили почти 400 новых случаев COVID-19, большинство - в Киеве

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

По состоянию на утро четверга лабораторно подтвердили 395 новых случаев COVID-19 среди сотрудников МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об эом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

Сообщается, что наибольшее количество больных работников МВД зарегистрировано в Днепропетровской области (+33) и г. Киеве (+102).

С начала пандемии коронавирусной болезнью заболели 25 241 рпавоохранитель, выздоровели - 24 274, умерли - 78.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1899 новых случаев. Среди лидеров - Запорожская и Днепропетровская области

В МВД за сутки выявили почти 400 новых случаев COVID-19, большинство - в Киеве 01

В МВД за сутки выявили почти 400 новых случаев COVID-19, большинство - в Киеве 02
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400 за день - это только МВД... Что творится в армии даже страшно подумать....По отчетам вроде все неплохо, но в армии легче всего скрыть.
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10.12.2020 10:21 Ответить
 
 