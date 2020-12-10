В МВД за сутки выявили почти 400 новых случаев COVID-19, большинство - в Киеве
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По состоянию на утро четверга лабораторно подтвердили 395 новых случаев COVID-19 среди сотрудников МВД.
Как информирует Цензор.НЕТ, об эом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
Сообщается, что наибольшее количество больных работников МВД зарегистрировано в Днепропетровской области (+33) и г. Киеве (+102).
С начала пандемии коронавирусной болезнью заболели 25 241 рпавоохранитель, выздоровели - 24 274, умерли - 78.
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Леопольд Пупкин 96fd9223
показать весь комментарий10.12.2020 10:21 Ответить Мне нравится 0
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