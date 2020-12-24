Сытник надеется, что подозрение Татарову по делу о незаконном присвоении имущества Нацгвардии будет: "Все настроены принимать законные решения"

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник поясняет закрытость информации о показаниях, которые дает фигурант дела по незаконному завладению имуществом Нацгвардии Максим Микитась, необходимостью корректного сбора информации на бывших и нынешних топ-чиновников, чтобы в последствии это не вызвало спекуляций.

"Я надеюсь, что время покажет, что Вы ошибаетесь. Насколько я знаю позицию Максима (и.о. руководителя САП Максима Грищука. – Ред.) и других прокуроров, то все настроены принимать законные решения", - сказал Сытник в эфире 24 канала в среду вечером, отвечая на вопрос о том, означает ли ситуация со сменой группы прокуроров в деле о незаконном присвоении имущества Нацгвардии, что подозрения в отношении заместителя главы Офиса президента Олега Татарова не будет, передает Цензор.НЕТ со сылкой на Интерфакс-Украина.

Сытник напомнил, что в отношении одного из фигурантов уже избрана мера пресечения и обоснованность подозрения подтверждена судом.

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Комментируя информацию о том, что антикоррупционные органы якобы засекретили расследование дела, чтобы на показания Микитася на бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана не повлиял Офис генпрокурора, Сытник сказал: "Фактически нет понятия засекретить дело. Есть тайна досудебного расследования, и прокурор и детектив решают, в каком объеме эту тайну раскрывать".

"… есть ситуация, которую надо доработать, чтобы не было манипуляций и спекуляций – это все-таки топ-чиновники бывшие и действующие… мы сами еще до конца не уверены, какие там будут окончательные решения. Мы все это делаем в закрытом режиме, чтобы не мешать детективам и прокурорам работать", - рассказал Сытник.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".