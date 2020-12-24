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Новости Политика Украины Дело замглавы ОП Татарова
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НАБУ (4026) Гройсман (4829) Сытник (948) Татаров Олег (348)

Сытник надеется, что подозрение Татарову по делу о незаконном присвоении имущества Нацгвардии будет: "Все настроены принимать законные решения"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сытник надеется, что подозрение Татарову по делу о незаконном присвоении имущества Нацгвардии будет:

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник поясняет закрытость информации о показаниях, которые дает фигурант дела по незаконному завладению имуществом Нацгвардии Максим Микитась, необходимостью корректного сбора информации на бывших и нынешних топ-чиновников, чтобы в последствии это не вызвало спекуляций.

"Я надеюсь, что время покажет, что Вы ошибаетесь. Насколько я знаю позицию Максима (и.о. руководителя САП Максима Грищука. – Ред.) и других прокуроров, то все настроены принимать законные решения", - сказал Сытник в эфире 24 канала в среду вечером, отвечая на вопрос о том, означает ли ситуация со сменой группы прокуроров в деле о незаконном присвоении имущества Нацгвардии, что подозрения в отношении заместителя главы Офиса президента Олега Татарова не будет, передает Цензор.НЕТ со сылкой на Интерфакс-Украина.

Сытник напомнил, что в отношении одного из фигурантов уже избрана мера пресечения и обоснованность подозрения подтверждена судом.

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Комментируя информацию о том, что антикоррупционные органы якобы засекретили расследование дела, чтобы на показания Микитася на бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана не повлиял Офис генпрокурора, Сытник сказал: "Фактически нет понятия засекретить дело. Есть тайна досудебного расследования, и прокурор и детектив решают, в каком объеме эту тайну раскрывать".

"… есть ситуация, которую надо доработать, чтобы не было манипуляций и спекуляций – это все-таки топ-чиновники бывшие и действующие… мы сами еще до конца не уверены, какие там будут окончательные решения. Мы все это делаем в закрытом режиме, чтобы не мешать детективам и прокурорам работать", - рассказал Сытник.

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".
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Топ комментарии
+6
День боротьби з корупцією

- Україна на першому ж році президентства Зеленського провалилася в рейтингу Transparency на 2 пункти - проти зростання на 7 пунктів за президента Порошенка;
- похована справа про отримання хабара 11 депутатами від відомого нардепа Антона Яценко;
- без наслідків лишилися заяви нардепа Скороход про отримання нардепами-служками зарплатень у конвертах;
- ніяких наслідків не мало дивовижне спілкування з поліцейськими чинами у Кривому Розі нардепа Юрія «Юзика» Корявченкова;
- зависла справа НАБУ проти нардепа Дубінського щодо лобіювання поправок на користь тютюнової галузі;
- попри всі журналістські розслідування дивовижно себе почуває депутат Холодов;
- правоохоронці взагалі не відреагували на журналістське розслідування про ухилення від сплати податків через офшори структур Володимира Зеленського;
- «Тут можна добре при барахлитися - онукам вистачить» - заступник міністра МОЗ Семиволос дивовижно себе почуває;
- заяви Уманського щодо фришування розкрадання ПДВ на 5 мільярдів грн за місяць - без реакції;
- брат голови ОПУ Єрмака домовляється про призначення на державні посади за гроші - президент Зеленський заявляє: «Ми таким не займаємося». І все;
- дороги будують із застосуванням металургійного шлаку замість щебеню по його ціні, без жодної профільної експертизи - правоохоронців це не цікавить. Певно - через участь у схемі тестя Зеленського;
- підозра 12 суддям на чолі із Павлом Вовком загинула на столі Генпрокурора;
- «Нардеп Юрченко буде сидіти» - пообіцяв Зеленський. Не уточнив лише що нардеп, який попався на хабарі, сидітиме у Верховній Раді;
- генпрокурор Венедиктова селиться на дачі оренда якої більше за її офіційні доходи - Офіс президента цього не помічає;
- дороги за «Великим будівництвом» будують на 57% (а буває й на 92%) дорожче ніж у часи президента Порошенка, забираючи кошти з Ковідного фонду - Генпрокуратура спить;
- генпрокурор Венедиктова зриває вручення підозри заступникові Єрмака Олегу Татарову, через відсторонення прокурорів.
- міністерство оборони купує вантажівки в цивільній комплектації на 195 тисяч грн. (разом - на 8 мільйонів грн.) дорожче ніж купувало спеціалізовані для війни вантажівки «Богдан» у «свинарчуків».
«Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях! Звинувачений у корупції ніколи не вийде під заставу!» - це обіцяв Володимир Зеленський ще ДО того як він став їздити на державних «Мерседасах», жити в державні резиденції та лікуватися в державній Феофанії. Ще тоді ми горлали, що «Мерседеси», резиденції та Феофанії і є метою його походу в президенти. Але нас чути ніхто не хотів. З днем боротьби з корупцією. У наймах коси побіліють - у наймах, сестри, й помрете.
Дмитро Калинчук
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10.12.2020 11:09
+4
набу єдиний орган який заважає олігархам дерибанити країну тому зарубіжні партнери всіляко його підтримують а олігархічні канали всіляко обсирають.
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10.12.2020 10:43
+3
він не садить,йолоп,не садять потужно рехвормовані суди
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10.12.2020 10:42
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Это чмо не посадило ни одного коррупционнера. Нахрен нам такое НАБУ, мы платим налоги на содержание этой конторы под ручным управлением олигархов.
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10.12.2020 10:32 Ответить
він не садить,йолоп,не садять потужно рехвормовані суди
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10.12.2020 10:42 Ответить
самый справедливый судья это ствол в своих руках, с таким аргументом можно приговорить и судью, и либого мусора
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10.12.2020 18:21 Ответить
набу єдиний орган який заважає олігархам дерибанити країну тому зарубіжні партнери всіляко його підтримують а олігархічні канали всіляко обсирають.
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10.12.2020 10:43 Ответить
Сытник, мы тоже надеемся на Законное решение по твоей персоне.
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10.12.2020 10:32 Ответить
решения трех судов есть.а воз и ныне там. он бы уже вот-вот откинулся бы, а еще коптит небо на воле. ну и страна нах
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10.12.2020 10:39 Ответить
День боротьби з корупцією

- Україна на першому ж році президентства Зеленського провалилася в рейтингу Transparency на 2 пункти - проти зростання на 7 пунктів за президента Порошенка;
- похована справа про отримання хабара 11 депутатами від відомого нардепа Антона Яценко;
- без наслідків лишилися заяви нардепа Скороход про отримання нардепами-служками зарплатень у конвертах;
- ніяких наслідків не мало дивовижне спілкування з поліцейськими чинами у Кривому Розі нардепа Юрія «Юзика» Корявченкова;
- зависла справа НАБУ проти нардепа Дубінського щодо лобіювання поправок на користь тютюнової галузі;
- попри всі журналістські розслідування дивовижно себе почуває депутат Холодов;
- правоохоронці взагалі не відреагували на журналістське розслідування про ухилення від сплати податків через офшори структур Володимира Зеленського;
- «Тут можна добре при барахлитися - онукам вистачить» - заступник міністра МОЗ Семиволос дивовижно себе почуває;
- заяви Уманського щодо фришування розкрадання ПДВ на 5 мільярдів грн за місяць - без реакції;
- брат голови ОПУ Єрмака домовляється про призначення на державні посади за гроші - президент Зеленський заявляє: «Ми таким не займаємося». І все;
- дороги будують із застосуванням металургійного шлаку замість щебеню по його ціні, без жодної профільної експертизи - правоохоронців це не цікавить. Певно - через участь у схемі тестя Зеленського;
- підозра 12 суддям на чолі із Павлом Вовком загинула на столі Генпрокурора;
- «Нардеп Юрченко буде сидіти» - пообіцяв Зеленський. Не уточнив лише що нардеп, який попався на хабарі, сидітиме у Верховній Раді;
- генпрокурор Венедиктова селиться на дачі оренда якої більше за її офіційні доходи - Офіс президента цього не помічає;
- дороги за «Великим будівництвом» будують на 57% (а буває й на 92%) дорожче ніж у часи президента Порошенка, забираючи кошти з Ковідного фонду - Генпрокуратура спить;
- генпрокурор Венедиктова зриває вручення підозри заступникові Єрмака Олегу Татарову, через відсторонення прокурорів.
- міністерство оборони купує вантажівки в цивільній комплектації на 195 тисяч грн. (разом - на 8 мільйонів грн.) дорожче ніж купувало спеціалізовані для війни вантажівки «Богдан» у «свинарчуків».
«Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях! Звинувачений у корупції ніколи не вийде під заставу!» - це обіцяв Володимир Зеленський ще ДО того як він став їздити на державних «Мерседасах», жити в державні резиденції та лікуватися в державній Феофанії. Ще тоді ми горлали, що «Мерседеси», резиденції та Феофанії і є метою його походу в президенти. Але нас чути ніхто не хотів. З днем боротьби з корупцією. У наймах коси побіліють - у наймах, сестри, й помрете.
Дмитро Калинчук
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10.12.2020 11:09 Ответить
Цікаво, як корупціонер може посадити корупціонера?)
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10.12.2020 17:42 Ответить
 
 