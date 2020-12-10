Корабли НАТО и РФ впервые за 10 лет проведут совместные учения
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Корабли Военно-морских сил России и стран НАТО впервые за 10 лет проведут совместные учения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Эхо Москвы".
"Маневры пройдут в феврале будущего года у берегов Пакистана", - сообщили журналистам в пресс-службе Черноморского флота.
В учениях "АМАН-2021" примут участие США, Великобритания, Китай, Япония, Турция, Филиппины, Малайзия, Шри-Ланка, Индонезия и др.
ВМФ России будут представлять фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет.
Последний раз российские корабли принимали участие в маневрах со странами НАТО в 2011 году у берегов Испании.
Топ комментарии
+14 Igor L
показать весь комментарий10.12.2020 10:27
+14 Олег Грель 78632cbc
показать весь комментарий10.12.2020 10:31
+12 Антип61
показать весь комментарий10.12.2020 10:32
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Кацапы сами себе новость придумали, а Цензор тупо репостнул кацапский фейк.
а почему не у берегов Крыма?
Так НАТО бы продемонстрировало и свою "озабоченность" действиями российских агрессоров и сразу же провела с рф маневры. Так сказать "два в одном".
Сверх лицемерия.
ЭХО МОСКВЫ СООБЩАЕТ
Это все, что надо знать про эту интересную новость.
Зрада чи перемога?
...
НОВОСТИ
5 24 6 1111
10:03, 10 декабря 2020Корабли ВМФ России впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО, включая США и Великобританию
Маневры пройдут в феврале будущего года у берегов Пакистана, - сообщили журналистам в пресс-службе Черноморского флота.
ВМФ России будут представлять фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет.
НАТО не планирует совместных военно-морских учений с Россией, - спикер Альянса
https://censor.net/ru/news/3236479/*****************************************************************************