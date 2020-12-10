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Брагинский (15) Киев (24547) Метрополитен (966)

Киевское метро будет работать во время локдауна в январе, - начальник метрополитена Брагинский

Новости Цензор.НЕТ Общество

Киевское метро будет работать во время локдауна в январе, - начальник метрополитена Брагинский

Начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский заявил, что метро будет работать во время карантина зимних каникул.

Об этом Брагинский сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Метрополитен будет работать во время карантина зимних каникул. Однако призываю пользоваться общественным транспортом - как наземным, так и подземным - по реальной необходимости", - отметил он.

По словам Брагинского, метрополитен проводит усиленную дезинфекцию пассажирских зон и подвижного состава, однако граждане также должны придерживаться санитарных требований.

"Вместе с тем важным является соблюдение простых правил - носить маску и мыть руки после улицы. Останьтесь дома, если почувствовали признаки болезни. Не стоит подвергать опасности других людей!", - призвал он.

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мда... не ту страну назвали ....расом. значит, школы - нет, а метро - таки да. азохен вэй!!
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10.12.2020 10:58 Ответить
вэй - це анг. шлях...а що таке азохен?
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10.12.2020 11:43 Ответить
В метро люди выдерживают дистанцию 2 метра? Київське метро працюватиме під час локдауну в січні, - начальник метрополітену Брагінський - Цензор.НЕТ 6273
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10.12.2020 12:07 Ответить
Київське метро працюватиме під час локдауну в січні, - начальник метрополітену Брагінський - Цензор.НЕТ 1087
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10.12.2020 16:52 Ответить
 
 