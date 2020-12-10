Киевское метро будет работать во время локдауна в январе, - начальник метрополитена Брагинский

Начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский заявил, что метро будет работать во время карантина зимних каникул.

Об этом Брагинский сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Метрополитен будет работать во время карантина зимних каникул. Однако призываю пользоваться общественным транспортом - как наземным, так и подземным - по реальной необходимости", - отметил он.

По словам Брагинского, метрополитен проводит усиленную дезинфекцию пассажирских зон и подвижного состава, однако граждане также должны придерживаться санитарных требований.

"Вместе с тем важным является соблюдение простых правил - носить маску и мыть руки после улицы. Останьтесь дома, если почувствовали признаки болезни. Не стоит подвергать опасности других людей!", - призвал он.

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