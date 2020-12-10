ВАКС отправил в СИЗО экс-чиновника АО "Николаевоблэнерго", пойманного на взятке в $50 тыс. главе ФГИ
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Подозреваемому в предоставлении неправомерной выгоды главе ФГИ Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,8 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.
В среду, 9 декабря, следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и избрала подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,8 млн гривен.
Срок действия постановления - до 5 февраля 2021 включительно.
Напомним, накануне правоохранительные органы задержали бывшего чиновника АО "Миколаивобенерго", который предлагал председателю Фонда государственного имущества Украины $100 тыс. за назначение руководителем предприятия. Причем $50 тыс. экс-чиновник обещал уплатить сразу, остальную часть средств - уже после назначения на должность. Кроме того, указанное лицо обещало ежемесячно предоставлять председателю Фонда госимущества $200 тыс. неправомерной выгоды как часть теневой прибыли, полученной благодаря своей должности.
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