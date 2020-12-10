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взятка (5948) СИЗО (1352) ФГИУ (653) Антикоррупционный суд (1071)

ВАКС отправил в СИЗО экс-чиновника АО "Николаевоблэнерго", пойманного на взятке в $50 тыс. главе ФГИ

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ВАКС отправил в СИЗО экс-чиновника АО

Подозреваемому в предоставлении неправомерной выгоды главе ФГИ Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

В среду, 9 декабря, следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и избрала подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,8 млн гривен.

Срок действия постановления - до 5 февраля 2021 включительно.

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Напомним, накануне правоохранительные органы задержали бывшего чиновника АО "Миколаивобенерго", который предлагал председателю Фонда государственного имущества Украины $100 тыс. за назначение руководителем предприятия. Причем $50 тыс. экс-чиновник обещал уплатить сразу, остальную часть средств - уже после назначения на должность. Кроме того, указанное лицо обещало ежемесячно предоставлять председателю Фонда госимущества $200 тыс. неправомерной выгоды как часть теневой прибыли, полученной благодаря своей должности.
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Простить и извиниться
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10.12.2020 10:52 Ответить
Дак вроде 200 было.Или не?
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10.12.2020 11:16 Ответить
Ждем "выхода под залог"?
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10.12.2020 12:16 Ответить
Если взятки в таких суммах, то завтра - арестованный получит не только свободу, но и повышение. Главное для зекодлы - состричь жирок с лошка.
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10.12.2020 17:38 Ответить
 
 