ГБР расследует дело против Новинского по завладению имуществом сети супермаркетов, - Офис генпрокурора

В отношении внефракционного депутата Верховной Рады Вадима Новинского Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по делу о завладении имуществом сети супермаркетов "Амстор".

Уголовное производство открыто 24 сентября во исполнение решения Печерского районного суда Киева. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос РБК-Украина.

"Досудебное расследование в указанном производстве осуществляется территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в Киеве", - сказано в ответе Офиса генпрокурора.

Заявление в суд с просьбой открыть дело против Новинского подало ООО "Гратант", которое утверждает, что депутат Рады противоправно завладел имуществом сети супермаркетов "Амстор", в том числе залоговым и ипотечным имуществом "Укрэксимбанка".

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