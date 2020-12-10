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Новости Политика Украины
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Новинский (435) уголовное дело (2433) ГБР (2556) Офис Генпрокурора (2056)

ГБР расследует дело против Новинского по завладению имуществом сети супермаркетов, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ГБР расследует дело против Новинского по завладению имуществом сети супермаркетов, - Офис генпрокурора

В отношении внефракционного депутата Верховной Рады Вадима Новинского Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по делу о завладении имуществом сети супермаркетов "Амстор".

Уголовное производство открыто 24 сентября во исполнение решения Печерского районного суда Киева. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос РБК-Украина.

"Досудебное расследование в указанном производстве осуществляется территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в Киеве", - сказано в ответе Офиса генпрокурора.

Заявление в суд с просьбой открыть дело против Новинского подало ООО "Гратант", которое утверждает, что депутат Рады противоправно завладел имуществом сети супермаркетов "Амстор", в том числе залоговым и ипотечным имуществом "Укрэксимбанка".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уголовное производство не закрыто, расследование продолжается, - Сарган о деле Новинского

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
А хто цьому кацапу українське громадянство допоміг отримати?
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10.12.2020 10:57
+9
Это я так понимаю РЕЗИДЕНТ или около этого ...ФСБ наверно...Работает в открытую на Россию.
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10.12.2020 10:58
+9
Доки вселякі Новінські,Мертвечукі,Гепи,Допи ,Вілкули вільно себе почувають в Україні ,цей сепарсько-колорадський бедлам не скінчиться !!))
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10.12.2020 11:01
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ПАУКИ в БАНКЕ - - - -.
Или ОЧЕРЕДНОЙ ВИДОСИК...
А-ля СЕРИАЛ...???
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10.12.2020 10:55 Ответить
А хто цьому кацапу українське громадянство допоміг отримати?
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10.12.2020 10:57 Ответить
Чому цей громадянин України досі на волі ??)))
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10.12.2020 11:02 Ответить
Это я так понимаю РЕЗИДЕНТ или около этого ...ФСБ наверно...Работает в открытую на Россию.
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10.12.2020 10:58 Ответить
Да. Классно теперь в нашей стране разведчикам-шпионам. Ни тебе явок, ни паролей, ни запасных явочных квартир, ни раций с шифрами. Работай в открытую и посылай всех подальше. ДБР розслідує справу проти Новинського із заволодіння майном мережі супермаркетів, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 2820
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10.12.2020 11:49 Ответить
Ну сейчас они работают по другому.Выкупают конкурирующие с российскими предприятиями заводы и банкротят....Он работает и с московской церковью в Украине...Эта покупка тоже для какойто цели...Может для распространения наркотиков или оружия...Сеть магазинов с налаженной доставкой.У нас в Украине все можно купить за деньги и всех можно купить - рай для ФСБ.
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10.12.2020 12:07 Ответить
А намеренное доведение до банкротства нашего судостроения в интересах Рашки, ГБР не интересует?
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10.12.2020 11:00 Ответить
Доки вселякі Новінські,Мертвечукі,Гепи,Допи ,Вілкули вільно себе почувають в Україні ,цей сепарсько-колорадський бедлам не скінчиться !!))
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10.12.2020 11:01 Ответить
Хорошая сеть была.
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10.12.2020 11:09 Ответить
Где?
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10.12.2020 11:13 Ответить
В Украине.
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10.12.2020 11:15 Ответить
А где Амстор был? Не видел таких. В Киеве точно не видел.
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10.12.2020 11:18 Ответить
Амстор - Вiкiпедiя
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10.12.2020 11:21 Ответить
Ну в донецкой так в Донецкой.
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10.12.2020 11:25 Ответить
Там и Запорожье указано если что.
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10.12.2020 11:27 Ответить
И в Запорожье не был.
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10.12.2020 11:50 Ответить
Оксюморон какой-то. Вагоровский долго уговаривал Новинского стать инвестором в Амсторе. Новинский влил туда немеряно бабла. Вагоровский его кинул, выводя все активы на свои компании. А теперь Новинский виноват в том, что не позволил Вагоровскому увести все?
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10.12.2020 12:15 Ответить
брехня
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10.12.2020 17:48 Ответить
"Вывсеврете"?
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11.12.2020 09:23 Ответить
 
 