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Новости Коронавирус и карантин
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Загрузка коек для пациентов с коронавирусом превышает 50% в Киеве и шести областях Украины, - Минздрав

Загрузка коек для пациентов с коронавирусом превышает 50% в Киеве и шести областях Украины, - Минздрав

По состоянию на 10 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 превышает 50% в Киеве и 6 областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Черниговской областях, а также в Киеве.

Загруженность коек по Украине составляет 46,9%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Также читайте: Минздрав подаст вторую заявку на получение вакцины от COVID-19 14 декабря, - Шмыгаль

Загрузка коек для пациентов с коронавирусом превышает 50% в Киеве и шести областях Украины, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Терпилы схавают.
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10.12.2020 11:08
+1
А как лешко и степан максимов пугали, а аказывается эта абічная прастуда
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10.12.2020 11:09
+1
Завантаженість ліжок для пацієнтів з коронавірусом перевищує 50% у Києві та шести областях України, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5426
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10.12.2020 11:10
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Стебанов, я хоть вроде и уважаю Муссолини, но ты слишком рискуешь....
ну, вы понял? пишут шо вообще катастрофа, а вы высрал как всегда - все хорошо, доро.гой дон Кихот. угу, верю блин.
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10.12.2020 11:06 Ответить
Терпилы схавают.
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10.12.2020 11:08 Ответить
А как лешко и степан максимов пугали, а аказывается эта абічная прастуда
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10.12.2020 11:09 Ответить
не, вирус есть, просто весенняя истерика показала что.... я на выборы не ходил если шо
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10.12.2020 11:28 Ответить
Наших дебилов только могила спасет.
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10.12.2020 11:10 Ответить
Завантаженість ліжок для пацієнтів з коронавірусом перевищує 50% у Києві та шести областях України, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5426
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10.12.2020 11:10 Ответить
значит плохо степановские грузчики работают. лишит он их премии ))
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10.12.2020 11:21 Ответить
Такая загрузка обнадеживает. Жаль тока, шо коек свободных нет
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10.12.2020 13:34 Ответить
 
 