Вакцинировать от COVID-19 в Украине будут как бесплатно, так и за деньги, - Шмыгаль
Вакцину против коронавируса в Украине можно будет получить и бесплатно, и за деньги.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в интервью УП.
"Украина без вакцины не останется! Восклицательный знак. Во-первых, мы участники глобальной инициативы Covax. Ожидаем 8 млн доз", - сообщил он.
Премьер отметил, что первый миллион ожидается с марта: "Вакцинация потребует введения двух инъекций. То есть 8 млн это для 4 млн человек. 10% населения страны можно провакцинировать".
Также Шмыгаль сообщил, что будет установлен и утвержден порядок вакцинации, то есть будут определены группы, социальные группы, группы риска.
"Понятно, что врачей надо вакцинировать в первую очередь, они находятсяпод наибольшим риском. И далее по структуре - людей, которые под угрозами, с соответствующими заболеваниями, людей, которые предоставляют соответствующие социальные услуги, полиция и т.д.", - сказал премьер-министр.
"Будет также вакцинация обычная, так как все мы вакциниремся, например, от гриппа, то есть за свои деньги человек покупает вакцину и вакцинируется", - добавил Шмыгаль.
По словам премьера, над организацией процесса вакцинации сейчас работает Минздрав, поскольку есть специфическая логистика перевозки и использования тех вакцин, которые сегодня есть: "Они нуждаются либо в глубокой заморозке до -70, либо в другой специфической логистике".
"Поскольку вакцинация является добровольной, а не обязательной в Украине, то каждый сможет такие вещи себе обеспечить на коммерческой основе. Кроме тех, кто будут получать от государства это в обязательном порядке", - сообщил Шмыгаль.
Вместе с тем, говоря о российской вакцине, глава Кабмина отметил, что "даже если не учитывать геополитические моменты, то она не прошла третьей стадии клинических испытаний. То есть она не может быть использована в Украине так же, как и в развитых странах.
"Что такое третья стадия? Это наиболее массовая стадия, которая как раз показывает все риски, угрозы, которые эта вакцина может в себе нести. Поэтому сегодня речь о закупке российской вакцины не идет", - сообщил Шмыгаль.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но с сертификатом )) И еще денег заплатите ...
Все лучшее худшим.
Потому как 8 миллионов доз...это ментам..чинушам...и зеленому стаду и приблеженным к ним.. а зебилы голосовавшие за это стадо подождут...
А вот те кого выбирают...те и занимаются распределением вакцины..
В данном случае этим занимается зеленое стадо...а избрали его тупые зебилы...
Им нужно бесплатно, за госсчет и в первую очередь).
Ай да Шмыгаль, ай да...ну вообщем вы поняли
Купить вакцину за мои же деньги полученные в виде налогов...и мне же ее потом продать..
Твари зеленые...
Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже.
- Остап Ибрагимович, когда мы будем делить наши деньги?
Про вакцины от COVID-19
У ЖОПЗе одна рука в зЕлёном говне, потому что в очке зЕбилов постоянно...