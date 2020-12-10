Вакцинировать от COVID-19 в Украине будут как бесплатно, так и за деньги, - Шмыгаль

Вакцину против коронавируса в Украине можно будет получить и бесплатно, и за деньги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в интервью УП.

"Украина без вакцины не останется! Восклицательный знак. Во-первых, мы участники глобальной инициативы Covax. Ожидаем 8 млн доз", - сообщил он.

Премьер отметил, что первый миллион ожидается с марта: "Вакцинация потребует введения двух инъекций. То есть 8 млн это для 4 млн человек. 10% населения страны можно провакцинировать".

Также Шмыгаль сообщил, что будет установлен и утвержден порядок вакцинации, то есть будут определены группы, социальные группы, группы риска.

"Понятно, что врачей надо вакцинировать в первую очередь, они находятсяпод наибольшим риском. И далее по структуре - людей, которые под угрозами, с соответствующими заболеваниями, людей, которые предоставляют соответствующие социальные услуги, полиция и т.д.", - сказал премьер-министр.

"Будет также вакцинация обычная, так как все мы вакциниремся, например, от гриппа, то есть за свои деньги человек покупает вакцину и вакцинируется", - добавил Шмыгаль.

По словам премьера, над организацией процесса вакцинации сейчас работает Минздрав, поскольку есть специфическая логистика перевозки и использования тех вакцин, которые сегодня есть: "Они нуждаются либо в глубокой заморозке до -70, либо в другой специфической логистике".

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"Поскольку вакцинация является добровольной, а не обязательной в Украине, то каждый сможет такие вещи себе обеспечить на коммерческой основе. Кроме тех, кто будут получать от государства это в обязательном порядке", - сообщил Шмыгаль.

Вместе с тем, говоря о российской вакцине, глава Кабмина отметил, что "даже если не учитывать геополитические моменты, то она не прошла третьей стадии клинических испытаний. То есть она не может быть использована в Украине так же, как и в развитых странах.

"Что такое третья стадия? Это наиболее массовая стадия, которая как раз показывает все риски, угрозы, которые эта вакцина может в себе нести. Поэтому сегодня речь о закупке российской вакцины не идет", - сообщил Шмыгаль.