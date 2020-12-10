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Новости Борьба с коронавирусом
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Вакцинировать от COVID-19 в Украине будут как бесплатно, так и за деньги, - Шмыгаль

Вакцинировать от COVID-19 в Украине будут как бесплатно, так и за деньги, - Шмыгаль

Вакцину против коронавируса в Украине можно будет получить и бесплатно, и за деньги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в интервью УП.

"Украина без вакцины не останется! Восклицательный знак. Во-первых, мы участники глобальной инициативы Covax. Ожидаем 8 млн доз", - сообщил он.

Премьер отметил, что первый миллион ожидается с марта: "Вакцинация потребует введения двух инъекций. То есть 8 млн это для 4 млн человек. 10% населения страны можно провакцинировать".

Также Шмыгаль сообщил, что будет установлен и утвержден порядок вакцинации, то есть будут определены группы, социальные группы, группы риска.

"Понятно, что врачей надо вакцинировать в первую очередь, они находятсяпод наибольшим риском. И далее по структуре - людей, которые под угрозами, с соответствующими заболеваниями, людей, которые предоставляют соответствующие социальные услуги, полиция и т.д.", - сказал премьер-министр.

"Будет также вакцинация обычная, так как все мы вакциниремся, например, от гриппа, то есть за свои деньги человек покупает вакцину и вакцинируется", - добавил Шмыгаль.

По словам премьера, над организацией процесса вакцинации сейчас работает Минздрав, поскольку есть специфическая логистика перевозки и использования тех вакцин, которые сегодня есть: "Они нуждаются либо в глубокой заморозке до -70, либо в другой специфической логистике".

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"Поскольку вакцинация является добровольной, а не обязательной в Украине, то каждый сможет такие вещи себе обеспечить на коммерческой основе. Кроме тех, кто будут получать от государства это в обязательном порядке", - сообщил Шмыгаль.

Вместе с тем, говоря о российской вакцине, глава Кабмина отметил, что "даже если не учитывать геополитические моменты, то она не прошла третьей стадии клинических испытаний. То есть она не может быть использована в Украине так же, как и в развитых странах.

"Что такое третья стадия? Это наиболее массовая стадия, которая как раз показывает все риски, угрозы, которые эта вакцина может в себе нести. Поэтому сегодня речь о закупке российской вакцины не идет", - сообщил Шмыгаль.

вакцина (3815) Шмыгаль Денис (2680) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+12
У кого есть деньги-безплатно, у кого нет-платно.
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10.12.2020 11:15
+11
хорошая вакцина будет только тем кто голосовал за голобородьку вчера на г+г говорили
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10.12.2020 11:18
+10
Зеленые скоты наверное уже карманы накладные для бабла нашили...
Купить вакцину за мои же деньги полученные в виде налогов...и мне же ее потом продать..
Твари зеленые...
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10.12.2020 11:20
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Це як секс? )))
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10.12.2020 11:11 Ответить
Ключевое слово "так і за гроші"
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10.12.2020 12:03 Ответить
Будет хорошая вакцина, как в Британии, я сразу же буду вакцинироваться и буду вакцинировать детей. Хорошая вакцина была от кори бельгийская, тоже долго не думали.
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10.12.2020 11:13 Ответить
Откуда Вы знаете, какая вакцина хорошая?
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10.12.2020 11:17 Ответить
Есть просто производители, которым можно доверять. А есть рашка
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10.12.2020 11:31 Ответить
ВАши вывды весьма спорны и бездоказукмы. Вы рассуждаете как домохозяйка
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10.12.2020 12:01 Ответить
А вы как рассуждаете? Вы разбираетесь в вакцинах , знаете их состав, эффективность и тд, если даже инструкцию никто в глаза не видел ещё. Уже объяснили, что вакцины есть двух типов: это использующая консервативный подход, когда вводится минимальное кто-во вируса и таким образом образуются антитела, и вторй тип, где используются нано технологии - это именно вакцина, которую с понедельника начали вводить в Британии. Говорить, что вакцины-зло, как минимум несовременно.
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10.12.2020 12:45 Ответить
Хорошая - с сертификатом.
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10.12.2020 12:02 Ответить
Ох, наивные! Ага, вколят Вам ту, что должны были хранить при -70 С, а хранили при +23 С
Но с сертификатом )) И еще денег заплатите ...
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10.12.2020 12:51 Ответить
хорошая вакцина будет только тем кто голосовал за голобородьку вчера на г+г говорили
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10.12.2020 11:18 Ответить
Конечно хорошая. Все хорошее для убогих обычно бесплатно.

Все лучшее худшим.
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10.12.2020 11:20 Ответить
да и тем кто регулярно смотрит скатов на г+г
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10.12.2020 11:21 Ответить
тем кто голосовал за голобородьку - клізьму, може порозумнішають, бо через голову не доходе
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10.12.2020 11:41 Ответить
ви відстали від життя - на г+г новий герой, це палиця.
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10.12.2020 12:11 Ответить
Они могут испортить даже хорошую вакцину, при неправильном хранении
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10.12.2020 11:26 Ответить
Например, вакцина от кори была со специальной крышечкой, которая при неправильном хранении становилась красной. Возможно, здесь тоже этот вопрос решили.
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10.12.2020 11:33 Ответить
Умови зберігання вакцини Pfizer -70 градусів. Де у нас її будуть зберігати, якщо навіть зможуть закупити, у чому я дуже сумніваюсь.
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10.12.2020 12:04 Ответить
Вообще, в начале пандемии, говорили что вакцина появится через полтора, а то и два года и это если сжать сроки и этапы разработки . Но "чудо" свершилось и целый выводок вакцин появился уже через 9-10 месяцев. Мало того их уже успели и распродать))) Думаю любая будет " хороша ".
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10.12.2020 11:27 Ответить
Весь мир ускорился, сняли бюрократические преграды, результат пришёл поэтому ускоренно. Ничего плохого в этом не стоит подозревать . Кроме рашкиного новичка, не прошедшего три стадии испытаний
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10.12.2020 11:35 Ответить
О рашабодяге я вообще не говорю. А вот бюрократические преграды сняли, это точно. Чтобы быстрее вакцинировать 100%, из которых 80% этой хрени и не заметит, а ещё 15% просто переболеет. Бюрократы считать умеют.
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10.12.2020 11:46 Ответить
Вы мадам в очереди на вакцинацию ..даже за деньги где то в самом конце..
Потому как 8 миллионов доз...это ментам..чинушам...и зеленому стаду и приблеженным к ним.. а зебилы голосовавшие за это стадо подождут...
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10.12.2020 12:04 Ответить
Ковид не выбирает, за кого ты голосовал. Или а вашей секте другая информация?
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10.12.2020 12:51 Ответить
Ковид не выбирает... эт точно...
А вот те кого выбирают...те и занимаются распределением вакцины..
В данном случае этим занимается зеленое стадо...а избрали его тупые зебилы...
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10.12.2020 12:55 Ответить
ми взагалі своїх двох від кору не прививали. Два роки назад дві дочки перехворіли - потемпературило та й все. Після того кору - я ще не памятаю випадку, щоб їх навіть елементарна простуда довше 1-2 днів тримала. А до того бувало тижнями лежали й "грипували". Я не антипрививочник, але вивчивши інформацію про кір (яку ще не так давно ніхто серйозною хворобою не вважав - особливо вразила одна голандська дитяча брошурка де розказують про кір як про якусь простуду). Тепер можу сказати, що ті дослідники, які наполягали, що перенесений кір формує хороший імунітет до інших хворіб - були абсолютно праві. Наглядний доказ у мене перед очима.
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10.12.2020 13:56 Ответить
Ставить эксперименты над детьми - не мое. Мои привиты бельгийской вакциной два раза, как того требует протокол. Впервые слышу, что переболев корью, получаешь хороший иммунитет от всех других болезней. Возможно, ваши девочки просто стали взрослее, а с возрастом детки уже перестают часто болеть, а , вашем случае, вообще. Это, на самом деле, не факт, а ваша догадка. Истина может быть где-то посередине. В любом случае, дети легче переносят ковид, более тяделые осложнения именно у взрослых. Ветрянку тоже взрослые переносят намного тяжелее. Почему? Никто не знает
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10.12.2020 16:38 Ответить
Я даже знаю тех людей, которые получат вакцину бесплатно.
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10.12.2020 11:14 Ответить
Та да! Весь Квартал включно з родичами, еузаками, водіями. В платити будуть виборці Зєлєнского. Зокрема, Ігор Ляшенко. 😊
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10.12.2020 11:18 Ответить
Они вдобавок ко всему внезапно окажутся врачами, предоставляющими важные услуги и полицейскими одновременно)))
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10.12.2020 11:18 Ответить
У кого есть деньги-безплатно, у кого нет-платно.
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10.12.2020 11:15 Ответить
У нардепов и олигархов, взяточников-чиновников-судей- прокуроров, а также их садовников, любовниц и собак в будках- денег на вакцинацию не окажется - 100%
Им нужно бесплатно, за госсчет и в первую очередь).
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10.12.2020 11:22 Ответить
С языка сняли!!!
Ай да Шмыгаль, ай да...ну вообщем вы поняли
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10.12.2020 11:22 Ответить
но больше за деньги
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10.12.2020 11:16 Ответить
Вакцинировать бесплатно будут ссаками.
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10.12.2020 11:18 Ответить
Простому нариду бесплатно клизму из настойки буряка.
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10.12.2020 11:18 Ответить
Бесплатно вакцину за гос деньги получат власть имущие и их свита с мажорами, лохам сходившим на выборы по-приколу, вакцина будет раз в 5 дороже чем в европе поскольку медмафия богатыревой должна хорошо на этом заработать. Зато без Супрун, да зебилы?!
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10.12.2020 11:19 Ответить
Зеленые скоты наверное уже карманы накладные для бабла нашили...
Купить вакцину за мои же деньги полученные в виде налогов...и мне же ее потом продать..
Твари зеленые...
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10.12.2020 11:20 Ответить
Как там:
Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже.
- Остап Ибрагимович, когда мы будем делить наши деньги?
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10.12.2020 11:26 Ответить
Усё правильно! Слуг бесплатно-хозяинов за бабки!
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10.12.2020 11:27 Ответить
Безкоштовно шмигаля, єрмака, віслюка. Інших - за гроші.
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10.12.2020 11:27 Ответить
Ага бессплатной .кацапская спутник5 зебілов а за деньги из за бугра )
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10.12.2020 11:40 Ответить
Многие не верят в вирус вообще, многие верят но не боятся, у многих денег нет - все они не будут платить, а значит останется огромное число потенциальных носителей. Если государство действительно хочет остановить вирус то оно должно оплатить поголовную вакцинацию за госсчет, еще и страховку людям дать на случай плохой реакции на вакцину. А то что говорит этот додик больше похоже на барыжничание на крови.
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10.12.2020 11:49 Ответить
Брехня 100500%! В первую очередь будут бесплатно вакцинироваться ************, правительство, оп, депутаны всех уровней , чиновники всех мастей, члены их семей, их помощники и все приближенные. Так что от этих 8 млн. доз простым смертным достанется йух да ниуйха, ни бесплатно, ни за бабло.
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10.12.2020 11:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=21qyENikwSk Про це вам не скажуть, а ви маєте це знати!
Про вакцины от COVID-19
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10.12.2020 11:52 Ответить
бесплатно-слуги, остальным укольчики - платные???))))
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10.12.2020 12:00 Ответить
Тобто- платити потрібно буде за вакцину і не потрібно за плацебо...
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10.12.2020 12:08 Ответить
Да я представляю в Украине сейчас начнется , с тамифлю то были цветочки 🤔🤦😒🤫
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10.12.2020 12:23 Ответить
Ясно одно, бесплатную вакцину получат беднейшие слои населения, те кто часто на правительственных сайтах пишут пишут что 50 и выше тысяч в месяц, еле выживают! А за плату, получат только самые богатые, которым и 1,5 тысячи очень много и ни чего на правительственных сайтах не пишут!
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10.12.2020 12:37 Ответить
Если ты клоун, депутат, черт или пенсия за 100тыс, тебе все будет бесплатно. Если ты не входишь в эти категории - готовь бабки.
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10.12.2020 12:40 Ответить
Причем, это принудительно. А членам ОПЗЖ только Спутник и за деньги Медведчука.
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10.12.2020 12:47 Ответить
Не следует зЕбилов обижать!
У ЖОПЗе одна рука в зЕлёном говне, потому что в очке зЕбилов постоянно...
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10.12.2020 13:03 Ответить
Вакцинуватись не буду принципово! Бо я памятаю як ще недавно (весною) всі світові ЗМІ твердили, що від моменту виготовлення вакцини до її широкого застосування повинні пройти роки. Тепер же, всі оті ЗМІюки дружньо перевзулися й переконують нас, що або тепер або поголовна смерть. Тож ідіть, вакцинатори, на чсч! Я не скот, щоб на мені платні експерименти проводити.
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10.12.2020 13:59 Ответить
Бесплатно - минимально и для нужных людей, а максимально - за деньги и через сеть посредников. Кто сомневается?
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10.12.2020 17:36 Ответить
 
 