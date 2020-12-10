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С марта "Укрзализныця" планирует повышать тариф на перевозку пассажиров на 2% ежемесячно, - финплан компании на 2021 год

С марта

В следующем году АО "Укрзализныця" планирует получить 3,53 млрд грн чистой прибыли по сравнению с плановым показателем в 0,07 млн грн в текущем году.

Соответствующие показатели предусмотрены финансовым планом компании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно финплану, EBITDA "Укрзализныци" в 2021 году по сравнению с планом 2020 года должна вырасти на 5,4% – до 19,175 млрд грн, а капитальные инвестиции более чем в 2,1 раза – до 27,238 млрд грн.

Так, на капитальное строительство в следующем году планируется направить 7,252 млрд грн, на покупку/изготовление основных средств - 8,484 млрд грн, на модернизацию основных средств - 5,785 млрд грн и на капремонт - 5,189 млрд грн.

Согласно проекту финансового плана "Укрзализныци", доходы от грузовых перевозок сократятся на 5,2% по сравнению с планом на 2020 год и увеличатся на 11,8% по сравнению с прогнозом на 2020 год - до 72,088 млрд грн.

Доходы от перевозки пассажиров прогнозируются в размере 7,762 млрд грн, что на 43,6% выше плана-2020 и почти в 2 раза больше ожидаемого итога текущего года.

"В 2021 году предусмотрена индексация тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении с 1 марта на 2% ежемесячно. Дополнительные доходы составят 557,9 млн грн", - отмечается в финплане компании.

В компании также подчеркивают, что наибольший рост административных расходов предусмотрен за счет увеличения расходов на оплату труда и отчислений на социальные мероприятия.

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Автор: 

тарифы (1874) Укрзализныця (2745)


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Топ комментарии
+3
Не хватает бабла на "смотрящего рехворматора" Лещенка
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10.12.2020 11:37
+2
это прорыв несомненно
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10.12.2020 11:21
+2
Ибо нефиг простому нариду ездить туда-сюда, когда ЗЕленая экономика опасносте.

Зебилы до ближайшей наливайки и на своих двоих доползут.
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10.12.2020 11:25
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Правила форума Совет форумчан
это прорыв несомненно
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10.12.2020 11:21 Ответить
Потрібно піднімати тарифи на вантажні перевезення в 3,5 рази до рівня 2013 року, бо в деяких позиціях ми вже в 10 і більше разів дешевші ніж вантажні перевезення в ЄС!
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10.12.2020 11:27 Ответить
- Раз в стране бродят какие-то денежные знаки, то должны же быть люди, у которых их много. Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. (с)
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10.12.2020 12:02 Ответить
Ибо нефиг простому нариду ездить туда-сюда, когда ЗЕленая экономика опасносте.

Зебилы до ближайшей наливайки и на своих двоих доползут.
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10.12.2020 11:25 Ответить
Сколько угодно. Давно перешёл на блаблакар.
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10.12.2020 11:25 Ответить
З березня "Укрзалізниця" планує підвищувати тариф на перевезення пасажирів на 2% щомісяця, - фінплан компанії на 2021 рік - Цензор.НЕТ 9960
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10.12.2020 11:28 Ответить
Ну так не за безкоштовно ж вагончики перефарбовувати. Охлос за це нехай і платить.
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10.12.2020 11:31 Ответить
Не хватает бабла на "смотрящего рехворматора" Лещенка
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10.12.2020 11:37 Ответить
Не хватает денег для окраски вагонов в новый цвет??
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10.12.2020 11:42 Ответить
МАЛО ,Мало ,мало ! Этим зажравшимся хохлам нечего разъезжать по Европам. Пусть дома сидят ,смотрят 95 квартал.
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10.12.2020 11:46 Ответить
Согласно финплану, ****** "Укрзализныци" в 2021 году по сравнению с планом 2020 года должна вырасти на 5,4% - до 19,175 млрд грн, а капитальные инвестиции более чем в 2,1 раза - до 27,238 млрд грн. Источник: https://censor.net/ru/n3236103

Все для того щоб топ менеджери УЗ і надалі крали грощі платників податків і купались у роскошах, мали письмові набори зі слонової кістки і катались на автівках за 70 000 $
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10.12.2020 12:25 Ответить
Гениальный финплан. Чтобы корова давала больше молока ее надо сильнее доить.
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10.12.2020 12:43 Ответить
13 років тому, за часів Рудьковського, була його постанова про систематичне підвищення цін. І воно відбувалося.
А це злидням знову мало.
Коли вже наїдяться?
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10.12.2020 15:01 Ответить
 
 