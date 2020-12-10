С марта "Укрзализныця" планирует повышать тариф на перевозку пассажиров на 2% ежемесячно, - финплан компании на 2021 год
В следующем году АО "Укрзализныця" планирует получить 3,53 млрд грн чистой прибыли по сравнению с плановым показателем в 0,07 млн грн в текущем году.
Соответствующие показатели предусмотрены финансовым планом компании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Согласно финплану, EBITDA "Укрзализныци" в 2021 году по сравнению с планом 2020 года должна вырасти на 5,4% – до 19,175 млрд грн, а капитальные инвестиции более чем в 2,1 раза – до 27,238 млрд грн.
Так, на капитальное строительство в следующем году планируется направить 7,252 млрд грн, на покупку/изготовление основных средств - 8,484 млрд грн, на модернизацию основных средств - 5,785 млрд грн и на капремонт - 5,189 млрд грн.
Согласно проекту финансового плана "Укрзализныци", доходы от грузовых перевозок сократятся на 5,2% по сравнению с планом на 2020 год и увеличатся на 11,8% по сравнению с прогнозом на 2020 год - до 72,088 млрд грн.
Доходы от перевозки пассажиров прогнозируются в размере 7,762 млрд грн, что на 43,6% выше плана-2020 и почти в 2 раза больше ожидаемого итога текущего года.
"В 2021 году предусмотрена индексация тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении с 1 марта на 2% ежемесячно. Дополнительные доходы составят 557,9 млн грн", - отмечается в финплане компании.
В компании также подчеркивают, что наибольший рост административных расходов предусмотрен за счет увеличения расходов на оплату труда и отчислений на социальные мероприятия.
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Зебилы до ближайшей наливайки и на своих двоих доползут.
Все для того щоб топ менеджери УЗ і надалі крали грощі платників податків і купались у роскошах, мали письмові набори зі слонової кістки і катались на автівках за 70 000 $
А це злидням знову мало.
Коли вже наїдяться?