Большой приватизации в этом году помешала пандемия: в следующем - планируем привлечь 12 млрд грн, - Шмыгаль

В этом году большой приватизации не произошло из-за пандемии, экономического кризиса и опасения правительства, что упадут цены на объекты приватизации, но в следующем году ожидают привлечения 12 миллиардов гривен от приватизации.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на заявление премьера Дениса Шмыгаля, передает Цензор.НЕТ.

"В начале года было принято решение, поскольку пандемия, инвесторы имеют ограничения в передвижениях, действиях и тому подобное, плюс экономический кризис, то мы переживали, что цены упадут как на недвижимость, так и на объекты большой приватизации.

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Ну и кроме этого такие объекты требуют большой подготовки, потому что вокруг них есть масса несогласованной документации, судебных решений, споров и прочее. Фонд госимущества сейчас этим занимается", - сказал он, отвечая на вопрос, почему в этом году не произошло большой приватизации, кроме показательной приватизации гостиницы "Днепр".

"Отель "Днепр" был лучшим вариантом, у него идеально чистые документы, его можно было быстро выставить. Это была своеобразная проба, как отреагирует рынок. При том, что "Днепр" не принадлежал к большой приватизации. Это объект малой приватизации, который, правда, продали дороже некоторых объектов большой", - пояснил премьер.

"Было выставлено еще одно газовое месторождение, и на аукционе вместо ожидаемых 400 миллионов удалось привлечь 650. Эти примеры показали, что коронакризис не влияет на приватизацию. Поэтому мы провели приватизацию целого ряда спиртовых заводов.

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На следующий год мы готовим шесть объектов большой приватизации и около 30 объектов средней приватизации. Таких "малых" объектов, как спиртзаводы, готовится несколько сотен. В следующем году мы ожидаем привлечения 12 миллиардов гривен от приватизации", - добавил он.