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Новости
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Большой приватизации в этом году помешала пандемия: в следующем - планируем привлечь 12 млрд грн, - Шмыгаль

Большой приватизации в этом году помешала пандемия: в следующем - планируем привлечь 12 млрд грн, - Шмыгаль

В этом году большой приватизации не произошло из-за пандемии, экономического кризиса и опасения правительства, что упадут цены на объекты приватизации, но в следующем году ожидают привлечения 12 миллиардов гривен от приватизации.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на заявление премьера Дениса Шмыгаля, передает Цензор.НЕТ.

"В начале года было принято решение, поскольку пандемия, инвесторы имеют ограничения в передвижениях, действиях и тому подобное, плюс экономический кризис, то мы переживали, что цены упадут как на недвижимость, так и на объекты большой приватизации.

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Ну и кроме этого такие объекты требуют большой подготовки, потому что вокруг них есть масса несогласованной документации, судебных решений, споров и прочее. Фонд госимущества сейчас этим занимается", - сказал он, отвечая на вопрос, почему в этом году не произошло большой приватизации, кроме показательной приватизации гостиницы "Днепр".

"Отель "Днепр" был лучшим вариантом, у него идеально чистые документы, его можно было быстро выставить. Это была своеобразная проба, как отреагирует рынок. При том, что "Днепр" не принадлежал к большой приватизации. Это объект малой приватизации, который, правда, продали дороже некоторых объектов большой", - пояснил премьер.

"Было выставлено еще одно газовое месторождение, и на аукционе вместо ожидаемых 400 миллионов удалось привлечь 650. Эти примеры показали, что коронакризис не влияет на приватизацию. Поэтому мы провели приватизацию целого ряда спиртовых заводов.

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На следующий год мы готовим шесть объектов большой приватизации и около 30 объектов средней приватизации. Таких "малых" объектов, как спиртзаводы, готовится несколько сотен. В следующем году мы ожидаем привлечения 12 миллиардов гривен от приватизации", - добавил он.

Автор: 

приватизация (1043) Шмыгаль Денис (2680)


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Топ комментарии
+7
а Порох ще той троль

Великій приватизації цього року завадила пандемія: в наступному - плануємо залучити 12 млрд грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2205
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10.12.2020 11:42
+3
в будь яку калабаню
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10.12.2020 11:59
+2
Лише у вигляді сметанного омлета !!))
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10.12.2020 11:39
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распилу может что-то помешать???)
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10.12.2020 11:36 Ответить
В то время Саша Корейко представлял себе будущее таким образом: он идет по улице - и вдруг у водосточного желоба, находит кожаный бумажник. В бумажнике очень много денег, две тысячи пятьсот рублей… А дальше все будет чрезвычайно хорошо…
Корейко так часто представлял себе, как найдет деньги, что даже точно знал, где это произойдет. На улице Полтавской Победы. .. (с)
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10.12.2020 11:59 Ответить
Х...вому танцюристу завжди щось заважає !!)))
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10.12.2020 11:36 Ответить
Яйца мешают?
О они то есть?

Большой приватизации в этом году помешала пандемия: в следующем - планируем привлечь 12 млрд грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5828
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10.12.2020 11:38 Ответить
Лише у вигляді сметанного омлета !!))
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10.12.2020 11:39 Ответить
а Порох ще той троль

Великій приватизації цього року завадила пандемія: в наступному - плануємо залучити 12 млрд грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2205
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10.12.2020 11:42 Ответить
Маруська,Україна дуже богата країна,вже не перше сторіччя грабуют,а в Україні все є та є,що грабувати !!!))))
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10.12.2020 11:43 Ответить
в этом году приватизировали по маленькому. в следующем - по большому )
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10.12.2020 11:39 Ответить
Українці начувайтесь ,насувається велика прихватизація !!)))
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10.12.2020 11:45 Ответить
А шо при большой ЗЕ-приватизации деньги чемоданами возят, что им вирус помешал?

Во всем Мире почему-то вирус не мешает торговать на биржах и продавать активы.

Правда в том, что с ЗЕленым жульем уже никто не хочет иметь дело.
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10.12.2020 11:39 Ответить
А "великому будивництву" дорог - не помешала!
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10.12.2020 11:39 Ответить
Асфальт ,з "савєцькою" технологією ,можливо вкладати в будь-яких умовах,за будь-якої погоди !!!)))
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10.12.2020 11:48 Ответить
в будь яку калабаню
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10.12.2020 11:59 Ответить
И как, интересно, она помешала?
Как плохому танцору яйца?
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10.12.2020 11:41 Ответить
МВФ ЗЕ болт показал тоже из-за пандемии.

Инвестиции ЗЕленым перестали давать из-за полнолуния.

Иностранные компании стали выводить свои финансы из Украины из-за месячных у Мендель.
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10.12.2020 11:42 Ответить
сама природа встала на пути великого комбинатора
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10.12.2020 11:47 Ответить
В следующем году шмигаль пандемию решил отменить и таки провести нормальную приватизацию.
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10.12.2020 11:59 Ответить
За оставшихся 3 года распрадут все подчистую, включая землю и зебилов. По принципу: после нас хоть потоп...как будете голосовать на следующих выборах, зебилы?
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10.12.2020 13:11 Ответить
А може пора щось створювати ,будувати нові ******* підприємства ,нові робочі місця ,а то навчились тільки роздирибанити і ця тинденція існує вже тридцять років ,ось це "державники"дорвались до влади.
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10.12.2020 13:15 Ответить
Шоумени можуть створювати під кайфом тільки шоу... ******* підприємства - це не їх территорія.
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10.12.2020 13:32 Ответить
9 грудня 2020: ЄС надає Україні допомогу в розмірі 600 млн. євро за клоунські обіцянки проведення реформ і боротьби з корупцією
10 грудня 2020: суд поновлює розгляд справи про повернення Привату Коломойському
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10.12.2020 13:38 Ответить
 
 