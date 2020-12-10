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Новости Коронавирус и карантин
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Локдаун предлагали ввести сразу после Нового года, но потом выбрали 8-е число, - Немчинов

Локдаун предлагали ввести сразу после Нового года, но потом выбрали 8-е число, - Немчинов

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов объяснил, почему локдаун введен с 8 января 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"На самом деле карантинные ограничения, связанные с остановкой экономики, это крайняя мера, на которую идет правительство любой страны. Поэтому возможность, которую нам дал карантин выходного дня – подготовить медицинскую систему и увеличить критический порог для медицинской системы с 20 тыс. заболевших в день до 32 тыс., которых сейчас система может выдержать, - это возможность отодвинуть этот период", - объяснил Немчинов.

По словам министра, дата была выбрана на основе аналитических прогнозов.

"8-е число выбиралось с учетом тех прогнозов, которые давались аналитиками секретариата СНБО, а также Минздрава, которые прогнозировали тот или иной показатель до момента наступления пика. В данном случае предварительное предложение было сразу после Нового года, посчитали эффект карантина выходного дня, посмотрели, на каком плато мы находимся по заполненности коек, и предложили дату 8-е число", - добавил Немчинов.

Также министр объяснил, почему во время локдауна будет работать транспорт, в частности, воздушный.

"Мы хорошо помним весеннюю остановку экономики, и больше всего нареканий как раз было по поводу того, что люди, которые поддерживали экономику, а также медработники, работники органов госвласти, правоохранители не имели возможности добраться до своей работы. Кроме того, нужно понимать, что когда мы входили в эпидемию в марте, мы до конца не понимали, с чем столкнулись. Сейчас, если говорить об авиаперевозках, они безопасны, в самолетах все в масках, это не маршрутка, там строго соблюдается социальная дистанция", - сказал Немчинов.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что локдаун в Украине введут 8 января и он будет действовать по 24 января (включительно) 2021 года.

Читайте: Украина через 10 лет намерена перейти от традиционной переписи населения к переписи по реестрам, - Немчинов

Автор: 

Кабмин (14025) карантин (16729) COVID-19 (18608) Немчинов Олег (170) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+19
Карантин выходного дня эффективен. Нет, не эффективен, и мы его отменяем. Нет, эффективен, и мы его всё равно отменяем.

Потому что карантин нужен, чтобы не перегружать больницы. А у нас они не перегружены. Ну кроме Житомира. Ну и ещё Одессы. Но можно везти на лечение в райцентры. Поэтому мы введем жёсткий локдаун. Чтобы разгрузить больницы.

А заболеваемость идёт на спад с каждым днём. Но больницы надо разгружать. И подводить кислород. Но денег на кислород нет. Летом были, к сейчас нет. Но летом кислород был не нужен, а нужен сейчас.

И денег нет сейчас. Потому мы введем карантин, хоть заболеваемость и уменьшается. И мы много тестируем. В ноябре уже 70 тысяч тестов однажды было. И с каждым днём всё больше, уже до 30 тысяч в день дошли. А будет 100.

Но после праздников. Как только карантин введем. Жёсткий. Никто не будет работать, только аптеки и продуктовые магазины. И Буковель. Вот только праздники отгуляем.

Вы прослушали месседжи власти по поводу карантина.
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10.12.2020 11:41
+16
Перенесли на 8 число, чтобы провести новогодние концерты квартала 95.
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10.12.2020 11:42
+9
Локдаун пропонували ввести відразу після Нового року, але потім вибрали 8-е число, - Немчінов - Цензор.НЕТ 3763
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10.12.2020 11:52
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Правила форума Совет форумчан
Карантин выходного дня эффективен. Нет, не эффективен, и мы его отменяем. Нет, эффективен, и мы его всё равно отменяем.

Потому что карантин нужен, чтобы не перегружать больницы. А у нас они не перегружены. Ну кроме Житомира. Ну и ещё Одессы. Но можно везти на лечение в райцентры. Поэтому мы введем жёсткий локдаун. Чтобы разгрузить больницы.

А заболеваемость идёт на спад с каждым днём. Но больницы надо разгружать. И подводить кислород. Но денег на кислород нет. Летом были, к сейчас нет. Но летом кислород был не нужен, а нужен сейчас.

И денег нет сейчас. Потому мы введем карантин, хоть заболеваемость и уменьшается. И мы много тестируем. В ноябре уже 70 тысяч тестов однажды было. И с каждым днём всё больше, уже до 30 тысяч в день дошли. А будет 100.

Но после праздников. Как только карантин введем. Жёсткий. Никто не будет работать, только аптеки и продуктовые магазины. И Буковель. Вот только праздники отгуляем.

Вы прослушали месседжи власти по поводу карантина.
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10.12.2020 11:41 Ответить
Буковель под вопросом. Беня денег не дает. Мало того, хочет еще и приват отобрать. Потому скоморох в дилемме.
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10.12.2020 11:48 Ответить
Локдаун пропонували ввести відразу після Нового року, але потім вибрали 8-е число, - Немчінов - Цензор.НЕТ 9629
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10.12.2020 12:49 Ответить
Перенесли на 8 число, чтобы провести новогодние концерты квартала 95.
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10.12.2020 11:42 Ответить
Ну просто с языка сняли?!!
Или бабы еще нарожают
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10.12.2020 11:52 Ответить
А коли цей грьобаний концерт ?? А Різдво за східним обрядом 7-ого січня !!)))
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10.12.2020 11:54 Ответить
І по 24. А 25 у Вовіка днюха.
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10.12.2020 12:02 Ответить
Локдаун пропонували ввести відразу після Нового року, але потім вибрали 8-е число, - Немчінов - Цензор.НЕТ 6730
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10.12.2020 12:50 Ответить
Улыбаемся и машем (С)
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10.12.2020 11:44 Ответить
"Йолка-2".
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10.12.2020 11:52 Ответить
Локдаун пропонували ввести відразу після Нового року, але потім вибрали 8-е число, - Немчінов - Цензор.НЕТ 3763
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10.12.2020 11:52 Ответить
Та ясень пень, до рождества кому-то еще корпоративы отбарабанить надо, а там хоть потоп) Бубочка не президент, он комик 95го квартала. До сих пор. Им он и останется. Думаю даже после своей каденции пойдет обратно писюном на сцене дрыгать.
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10.12.2020 11:57 Ответить
После он уже никому не будет интересен
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10.12.2020 12:00 Ответить
Так чи інакше- Вовік забезпечив собі абсолютно безбідне майбутнє. Після терміну він повернеться в шоу бізнес- це навіть не обговорюється. Уявіть собі- стадіон в Лужніках, стотисячний натовп і ведучий оголошує:
-А сєйчас, шєстой Президєнт Украіни, са сваім бєссмєртним номєрам- ;Мурка; члєнам на раялє!;
Аншлаг забезпечений.
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10.12.2020 12:03 Ответить
Та, понятно - до 8-го у 95-го квартала аншлаг, а там можно и на отдых бабло пересчитывать
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10.12.2020 12:00 Ответить
Дуже показові дати оголошеного зеленню локдауну. З 8-го по 24-те. Чим?- Поясню. 8-го закінчуються корпоративи ;Кварталу;- а всі ми розуміємо що кожен корпоратив ;Квартал-95;- зайвий шекель на Кіпрських офшорах Бубочки, а 25 у Вовіка днюха. Схоже, святкувати зібрався по-дорослому.
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10.12.2020 12:01 Ответить
Що буде як за царя ,діжки з горілкою на площі і всіх бажаючих пригощати !!)))
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10.12.2020 12:10 Ответить
ну так давай локдаун и для больниц !! напьемся , нажремся , на...мся , а а потом всей парафией по больницам !! " ну главное шоб баальшой и малый бизнес успел срубить свое бабло ..." зашибись !!
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10.12.2020 12:02 Ответить
Как раз после концернов и корпоративов когда все перезаражают друг друга а потом бегом все в больницы
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10.12.2020 12:04 Ответить
Что бы МП не предъявил претензии?
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10.12.2020 12:05 Ответить
Врет **** и глазом не моргнет. Просто надо что бы велюр заработал и 95 -ый квартал накосил денег на корпоративах. А на все остальное этим тварям насрать!
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10.12.2020 13:01 Ответить
Це правильно. Щоб добити економіку, А шо? Хай не сіпається.
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10.12.2020 13:11 Ответить
Ой только не нужно вешать лапшу медициной.. 8 потому что бы закончилась череда праздников и в частности 7 января -Рождество. это совершенно политическое решение и уж ни как не связанное с протеканием эпидемии. Если не введение карантина до Нового года это страх за остатки рейтингов и экономические потери для бизнеса и товарищей по партии, то не введение сразу с 2 го января это чисто политика по отношению с религиозным организациям.. что бы избежать воя РПЦ МП и ее главного" прихожанина" Рабиновича ну и заодно Новинского. В общем все подстраивают не под развитие эпидемии а под политические расчеты. Да и сам ( предлагаемый) карантин имеет больше разрешающих условий чем даже было весной, и служит только для галочки.. что бы избежать ответственности за последствия. Су-и одним словом. В итоге снимут министра, возможно Шмыгаля ( пожурят) но ситуацию это не изменит к сожалению. Так что продолжаем лицезреть шулерство и клоунаду с подтасовкой цифр и очередным переносом карантина.
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10.12.2020 13:17 Ответить
 
 