Локдаун предлагали ввести сразу после Нового года, но потом выбрали 8-е число, - Немчинов

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов объяснил, почему локдаун введен с 8 января 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"На самом деле карантинные ограничения, связанные с остановкой экономики, это крайняя мера, на которую идет правительство любой страны. Поэтому возможность, которую нам дал карантин выходного дня – подготовить медицинскую систему и увеличить критический порог для медицинской системы с 20 тыс. заболевших в день до 32 тыс., которых сейчас система может выдержать, - это возможность отодвинуть этот период", - объяснил Немчинов.

По словам министра, дата была выбрана на основе аналитических прогнозов.

"8-е число выбиралось с учетом тех прогнозов, которые давались аналитиками секретариата СНБО, а также Минздрава, которые прогнозировали тот или иной показатель до момента наступления пика. В данном случае предварительное предложение было сразу после Нового года, посчитали эффект карантина выходного дня, посмотрели, на каком плато мы находимся по заполненности коек, и предложили дату 8-е число", - добавил Немчинов.

Также министр объяснил, почему во время локдауна будет работать транспорт, в частности, воздушный.

"Мы хорошо помним весеннюю остановку экономики, и больше всего нареканий как раз было по поводу того, что люди, которые поддерживали экономику, а также медработники, работники органов госвласти, правоохранители не имели возможности добраться до своей работы. Кроме того, нужно понимать, что когда мы входили в эпидемию в марте, мы до конца не понимали, с чем столкнулись. Сейчас, если говорить об авиаперевозках, они безопасны, в самолетах все в масках, это не маршрутка, там строго соблюдается социальная дистанция", - сказал Немчинов.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что локдаун в Украине введут 8 января и он будет действовать по 24 января (включительно) 2021 года.

Читайте: Украина через 10 лет намерена перейти от традиционной переписи населения к переписи по реестрам, - Немчинов