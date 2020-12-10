Локдаун предлагали ввести сразу после Нового года, но потом выбрали 8-е число, - Немчинов
Министр Кабинета Министров Олег Немчинов объяснил, почему локдаун введен с 8 января 2021 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"На самом деле карантинные ограничения, связанные с остановкой экономики, это крайняя мера, на которую идет правительство любой страны. Поэтому возможность, которую нам дал карантин выходного дня – подготовить медицинскую систему и увеличить критический порог для медицинской системы с 20 тыс. заболевших в день до 32 тыс., которых сейчас система может выдержать, - это возможность отодвинуть этот период", - объяснил Немчинов.
По словам министра, дата была выбрана на основе аналитических прогнозов.
"8-е число выбиралось с учетом тех прогнозов, которые давались аналитиками секретариата СНБО, а также Минздрава, которые прогнозировали тот или иной показатель до момента наступления пика. В данном случае предварительное предложение было сразу после Нового года, посчитали эффект карантина выходного дня, посмотрели, на каком плато мы находимся по заполненности коек, и предложили дату 8-е число", - добавил Немчинов.
Также министр объяснил, почему во время локдауна будет работать транспорт, в частности, воздушный.
"Мы хорошо помним весеннюю остановку экономики, и больше всего нареканий как раз было по поводу того, что люди, которые поддерживали экономику, а также медработники, работники органов госвласти, правоохранители не имели возможности добраться до своей работы. Кроме того, нужно понимать, что когда мы входили в эпидемию в марте, мы до конца не понимали, с чем столкнулись. Сейчас, если говорить об авиаперевозках, они безопасны, в самолетах все в масках, это не маршрутка, там строго соблюдается социальная дистанция", - сказал Немчинов.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что локдаун в Украине введут 8 января и он будет действовать по 24 января (включительно) 2021 года.
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Потому что карантин нужен, чтобы не перегружать больницы. А у нас они не перегружены. Ну кроме Житомира. Ну и ещё Одессы. Но можно везти на лечение в райцентры. Поэтому мы введем жёсткий локдаун. Чтобы разгрузить больницы.
А заболеваемость идёт на спад с каждым днём. Но больницы надо разгружать. И подводить кислород. Но денег на кислород нет. Летом были, к сейчас нет. Но летом кислород был не нужен, а нужен сейчас.
И денег нет сейчас. Потому мы введем карантин, хоть заболеваемость и уменьшается. И мы много тестируем. В ноябре уже 70 тысяч тестов однажды было. И с каждым днём всё больше, уже до 30 тысяч в день дошли. А будет 100.
Но после праздников. Как только карантин введем. Жёсткий. Никто не будет работать, только аптеки и продуктовые магазины. И Буковель. Вот только праздники отгуляем.
Вы прослушали месседжи власти по поводу карантина.
Или бабы еще нарожают
-А сєйчас, шєстой Президєнт Украіни, са сваім бєссмєртним номєрам- ;Мурка; члєнам на раялє!;
Аншлаг забезпечений.