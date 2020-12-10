Полиция задержала на Днепропетровщине банду налетчиков, которая под предлогом проверки счетчиков грабила и избивала стариков. ФОТОрепортаж

Полиция задержала этническую преступную группу, участники которой под предлогом проверки счетчиков грабили пожилых людей. Пятеро задержанных подозреваются в совершении преступлений на территории Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Днепропетровской области.

По данным ведомства, 8 декабря в полицию Марганца поступило сообщение о том, что в дом местных жителей ворвались трое неизвестных в масках. Нападавшие били и душили 79-летнего мужчину и его 80-летнюю жену требуя у них деньги. Затем, завладев мобильным телефоном и около 20 тысячами гривен, покинули место преступления.

Днем ранее в Апостоловском районе двое мужчин и женщина проникли в дом 74-летнего мужчины. Злоумышленники завладели его пенсионным удостоверением и банковской карточкой.

Как выяснили правоохранители к совершению этих преступлений причастны трое женщин и двое мужчин в возрасте от 25 до 59 лет.

Злоумышленники под видом проверки счетчиков проникали в помещения пожилых людей, после чего били их и грабили.

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9 декабря сотрудниками управления уголовного розыска в ходе проведения оперативных мероприятий задержаны все члены преступной группы.

Во время обысков в автомобиле задержанных правоохранители изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к грабежам, а также две гранаты "РГД-5".

В настоящее время все фигуранты задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данным фактам следственными открыты уголовные производства по ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 13 лет с конфискацией имущества.



Фото: сайт Нацполиции