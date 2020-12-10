ВСП после жалоб адвокатов главы ОАСК Вовка открыл дисциплинарное производство против судьи ВАКС Бицюка, - ЦПК

Высший совет правосудия открыл дисциплинарное производство против следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Андрея Бицюка.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Именно он (Бицюк. - Ред.) продлевал срок расследования по делу о преступной организации в Окружном административном суде Киева, рассматривал различные ходатайства и жалобы, в том числе об обысках. А жалобу в ВСП на него подали адвокаты тех же судей ОАСК (Санин, Погрибниченко, Келеберда и т.д.)", - отмечают в ЦПК.

Отмечается, что это уже не первый факт преследования судей ВАКС. В ноябре ВСП вынес предупреждение судье Антикоррупционного суда Вере Михайленко за то, что она разрешила заочное расследование в отношении экс-министра экологии Януковича Николая Злочевского по делу о самой крупной взятке в истории НАБУ.

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