РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11092 посетителя онлайн
Новости
2 500 11

ВСП после жалоб адвокатов главы ОАСК Вовка открыл дисциплинарное производство против судьи ВАКС Бицюка, - ЦПК

ВСП после жалоб адвокатов главы ОАСК Вовка открыл дисциплинарное производство против судьи ВАКС Бицюка, - ЦПК

Высший совет правосудия открыл дисциплинарное производство против следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Андрея Бицюка.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Именно он (Бицюк. - Ред.) продлевал срок расследования по делу о преступной организации в Окружном административном суде Киева, рассматривал различные ходатайства и жалобы, в том числе об обысках. А жалобу в ВСП на него подали адвокаты тех же судей ОАСК (Санин, Погрибниченко, Келеберда и т.д.)", - отмечают в ЦПК.

Отмечается, что это уже не первый факт преследования судей ВАКС. В ноябре ВСП вынес предупреждение судье Антикоррупционного суда Вере Михайленко за то, что она разрешила заочное расследование в отношении экс-министра экологии Януковича Николая Злочевского по делу о самой крупной взятке в истории НАБУ.

Читайте также: Печерский суд требует, чтобы Венедиктова "немедленно" забрала у НАБУ дело "пленок Вовка"

ВСП после жалоб адвокатов главы ОАСК Вовка открыл дисциплинарное производство против судьи ВАКС Бицюка, - ЦПК 01

Высший совет правосудия (568) Вовк Павел (260) Центр противодействия коррупции (247) Окружной админсуд Киева (399)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
На яку країну працює всп в Україні?
показать весь комментарий
10.12.2020 12:02
+5
є ще в Україні чесні та принципові судді - й це чудово.
але вовків, на жаль, більше.
показать весь комментарий
10.12.2020 12:44
+4
А на яку країну може працювати ківаловський ВСП?
показать весь комментарий
10.12.2020 12:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На яку країну працює всп в Україні?
показать весь комментарий
10.12.2020 12:02 Ответить
А на яку країну може працювати ківаловський ВСП?
показать весь комментарий
10.12.2020 12:24 Ответить
Якщо вони кивалівські то хто заважав (за сім років) їх посаджати довічно за зраду?
показать весь комментарий
10.12.2020 12:29 Ответить
каким образом?
показать весь комментарий
10.12.2020 12:42 Ответить
Бо не було бажання і все всіх влаштовувало ото і весь образ,навіть за загиблих на майдані винних не знайшлось.
показать весь комментарий
10.12.2020 12:54 Ответить
А не можна вовка просто підірвати, чи застрелити випадково ?
показать весь комментарий
10.12.2020 12:27 Ответить
є ще в Україні чесні та принципові судді - й це чудово.
але вовків, на жаль, більше.
показать весь комментарий
10.12.2020 12:44 Ответить
тю, а що вас тут дивує? зеленим принципові суді не тре, лише *правильні та чесні*
показать весь комментарий
10.12.2020 12:47 Ответить
Схоже, що ці істоти, вирішили створити в Україні касту недоторканних.
показать весь комментарий
10.12.2020 13:06 Ответить
Судова система вже нагадує суд як в байці Глібова.
показать весь комментарий
10.12.2020 13:50 Ответить
ХАЙ ЗБИРАЮТЬ БОНУСИ, ЦІ ТВАРЮКИ! ВОНИ ПОКУПИЛИ СОБІ ДІПЛОМИ, І ФІЗИКУ, МАБУТЬ, НЕ ВЧИЛИ. А ТАМ Є ТАКИЙ, 3 ЗАКОН НЬЮТОНА ПРО СИЛУ ДІЇ, ЯКА ДОРІВНЮЄ СИЛІ ПРОТИВОДІЇ! І КОЛИ ПРУЖИНКА РОЗКРУТИТЬСЯ, ОТ ТОД! !ПОБАЧИМО, ХТО КОГО В****! СЛАВА УКРАЇНІ! МИ ВАС суки СЕПАРНИЄ,УСІХ ДОСТАНЕМО!
показать весь комментарий
10.12.2020 15:17 Ответить
 
 