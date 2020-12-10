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Новости
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Перед судом предстанет подозреваемый в изнасиловании двух и попытке изнасилования трех женщин в Киеве, - прокуратура

Перед судом предстанет подозреваемый в изнасиловании двух и попытке изнасилования трех женщин в Киеве, - прокуратура

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего киевлянина по подозрению в изнасиловании двух и покушении на изнасилование трех женщин.

Об этом сообщает прокуратура Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Досудебным расследованием установлено, что злоумышленник орудовал на территории Голосеевского района столицы с середины 2017 года, и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления против половой свободы. Прогуливаясь замкнутыми местами в вечернее время суток, злоумышленник подыскивал молодых женщин, которые были похожи между собой по внешним признакам", - говорится в сообщении.

Для достижения преступной цели злоумышленник подходил к ним сзади, набрасывал на шею ремень, после чего, применяя грубую физическую силу, перемещал женщин в лесополосу. Таким образом, мужчина изнасиловал двух пострадавших, в трех следующих эпизодах женщинам удалось вырваться и убежать.

По результатам ряда оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить личность нападавшего и задержать его.

Обвинительный акт в отношении подозреваемого по ч. 2 ст. 152 и ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 152 УК Украины направлен в Голосеевский районный суд города Киева для рассмотрения по существу. Сейчас злоумышленник находится под стражей. За совершенное ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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Автор: 

изнасилование (916) Киев (25495) прокуратура (5008)


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Топ комментарии
+3
Сочувствую потерпевшим, но формулировка "половая свобода" это нечто.
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10.12.2020 12:32
+1
Зачем кастрировать - пусть работает по специальности
Но партнерш ему будет назначать надзиратель из записи по списку
Возможно и список будет большой ..., и казна пополнится ...
Но зато после освобождения - будет совсем другой человек !
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10.12.2020 12:30
+1
Маньяк забегает в автобус...
Маньяк: - Сейчас всех изнасилую!
Девушка: - Ну хоть пожилых не трогайте!
Бабка: - Будь мужиком! Сказал всех - значит всех! (анекдот)
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10.12.2020 12:46
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Маньяк забегает в автобус...
Маньяк: - Сейчас всех изнасилую!
Девушка: - Ну хоть пожилых не трогайте!
Бабка: - Будь мужиком! Сказал всех - значит всех! (анекдот)
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10.12.2020 12:46 Ответить
Прогуливаясь замкнутыми местами в вечернее время суток, злоумышленник подыскивал молодых женщин, которые были похожи между собой по внешним признакам", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3236113\\\\\\\

"эстет" чо.

Если виновен = кастрировать бы.

Кстати, вроде на Рашке судили, мутили, но отпустили бабу(там именно бабы) шо после.... такскть., завершения, ударила ножом такого вот "деятеля".
Видать следаки тоже не прочь, шо тягали ее немало времени по судам.
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10.12.2020 12:12 Ответить
Зачем кастрировать - пусть работает по специальности
Но партнерш ему будет назначать надзиратель из записи по списку
Возможно и список будет большой ..., и казна пополнится ...
Но зато после освобождения - будет совсем другой человек !
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10.12.2020 12:30 Ответить
невже мендель заяву нарешті чи нажаль написала?
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10.12.2020 12:14 Ответить
В камере предстанет перед парашей.
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10.12.2020 12:14 Ответить
Якби лиш виправився , а то відсидить і даром.
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10.12.2020 12:23 Ответить
Яке виправлення ,це шизоїд,він зациклився на певній зовнішності,це манія !!!)))
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10.12.2020 13:12 Ответить
совершенно правильно... когда вбегает баба и кричит - меня изнасиловали 22 человека... полициянты отвечают - сейчас найдем... на что баба говорит - нет, всех не надо - только 3-го, 7-го и 21-го...
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10.12.2020 12:24 Ответить
Сочувствую потерпевшим, но формулировка "половая свобода" это нечто.
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10.12.2020 12:32 Ответить
 
 