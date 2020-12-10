Перед судом предстанет подозреваемый в изнасиловании двух и попытке изнасилования трех женщин в Киеве, - прокуратура
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего киевлянина по подозрению в изнасиловании двух и покушении на изнасилование трех женщин.
Об этом сообщает прокуратура Киева, передает Цензор.НЕТ.
"Досудебным расследованием установлено, что злоумышленник орудовал на территории Голосеевского района столицы с середины 2017 года, и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления против половой свободы. Прогуливаясь замкнутыми местами в вечернее время суток, злоумышленник подыскивал молодых женщин, которые были похожи между собой по внешним признакам", - говорится в сообщении.
Для достижения преступной цели злоумышленник подходил к ним сзади, набрасывал на шею ремень, после чего, применяя грубую физическую силу, перемещал женщин в лесополосу. Таким образом, мужчина изнасиловал двух пострадавших, в трех следующих эпизодах женщинам удалось вырваться и убежать.
По результатам ряда оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить личность нападавшего и задержать его.
Обвинительный акт в отношении подозреваемого по ч. 2 ст. 152 и ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 152 УК Украины направлен в Голосеевский районный суд города Киева для рассмотрения по существу. Сейчас злоумышленник находится под стражей. За совершенное ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
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Маньяк: - Сейчас всех изнасилую!
Девушка: - Ну хоть пожилых не трогайте!
Бабка: - Будь мужиком! Сказал всех - значит всех! (анекдот)
"эстет" чо.
Если виновен = кастрировать бы.
Кстати, вроде на Рашке судили, мутили, но отпустили бабу(там именно бабы) шо после.... такскть., завершения, ударила ножом такого вот "деятеля".
Видать следаки тоже не прочь, шо тягали ее немало времени по судам.
Но партнерш ему будет назначать надзиратель из записи по списку
Возможно и список будет большой ..., и казна пополнится ...
Но зато после освобождения - будет совсем другой человек !