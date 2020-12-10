Кулеба на встрече с главой МИД Молдовы Чокоем: "Безопасность Молдовы - это наша безопасность, безопасность Украины - ваша"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его молдавский коллега Аурел Чокой встретились в рамках визита главы украинского МИД в Республику Молдова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

"Мы обсудили весь спектр наших отношений, согласились, что безопасность Молдовы - это наша безопасность, безопасность Украины - ваша безопасность. Это фундаментальный принцип, который должен быть в наших отношениях. Хотим больше торговли, больше амбициозных проектов в инфраструктуре, должны совместно решить хронические проблемы, которые мы унаследовали, и двигаться вперед", - отметил Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что рассчитывает на активное участие Молдовы в формате Крымской платформы.

Чокой со своей стороны сообщил, что на встрече с Кулебой обсудил широкий спектр вопросов, в том числе и безопасности в регионе.

"Надеюсь, удастся использовать возможность для продолжения диалога на высшем уровне", - добавил он.

Кулеба отметил, что Украина заинтересована в максимальном количестве контактов и в визите новоизбранного президента Молдовы Майи Санду в Украину.

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