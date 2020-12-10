РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11092 посетителя онлайн
Новости
918 8

Кулеба на встрече с главой МИД Молдовы Чокоем: "Безопасность Молдовы - это наша безопасность, безопасность Украины - ваша"

Кулеба на встрече с главой МИД Молдовы Чокоем:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его молдавский коллега Аурел Чокой встретились в рамках визита главы украинского МИД в Республику Молдова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

"Мы обсудили весь спектр наших отношений, согласились, что безопасность Молдовы - это наша безопасность, безопасность Украины - ваша безопасность. Это фундаментальный принцип, который должен быть в наших отношениях. Хотим больше торговли, больше амбициозных проектов в инфраструктуре, должны совместно решить хронические проблемы, которые мы унаследовали, и двигаться вперед", - отметил Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что рассчитывает на активное участие Молдовы в формате Крымской платформы.

Чокой со своей стороны сообщил, что на встрече с Кулебой обсудил широкий спектр вопросов, в том числе и безопасности в регионе.

"Надеюсь, удастся использовать возможность для продолжения диалога на высшем уровне", - добавил он.

Кулеба отметил, что Украина заинтересована в максимальном количестве контактов и в визите новоизбранного президента Молдовы Майи Санду в Украину.

Также читайте: Украина поддерживает Молдову в желании избавиться от военных РФ в Приднестровье, - замглавы МИД Джапарова

Автор: 

МИД (6939) Молдова (1869) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кулеба робить якісь ідіотські заяви! Де обговорення подальших дій в ГУАМ? Азербайджан фактично провів успішну війну з Вірменією, Україна веде війну з росією, Молдова вела війну з росією, Грузія вела війну з росією. Чому не розвиваєтсья співробітництво держав в рамках ГУАМ, чому міністр веде якісь ідіотські розмови? Де конкретика?
показать весь комментарий
10.12.2020 12:26 Ответить
експерде, поцікався, які зараз в Азейбарджані відбувається метаморфози у ставленні до цапні... подивись останні голосування в ООН по кримським резолюціям...
що стосується Кулеби... дипломат має уникати патетики, але з Молдовою потрібно максимально зближуватись, і дипломатичний протокол тут діло десяте
показать весь комментарий
10.12.2020 12:38 Ответить
Придністрів"я ,це спільний гемор Молдови та України і вону мусят вирішувати це питання !!!)))
показать весь комментарий
10.12.2020 12:27 Ответить
'Рабы не мы, мы не рабы' (c)
показать весь комментарий
10.12.2020 12:28 Ответить
Кулеба на встрече с главой МИД Молдовы Чокоем: "Безопасность Молдовы - это наша безопасность, безопасность Украины - ваша" - Цензор.НЕТ 9994
показать весь комментарий
10.12.2020 12:31 Ответить
Ни о чем
показать весь комментарий
10.12.2020 12:34 Ответить
Где была Украина когда развивались события в Приднестровье и Гагаузии. если бы тогда Украина проявила принципиальность и оказала помощь Молдове, полностью блокировал со стороны Украины эти регионы, многих бед удалось бы избежать.. Возможно даже нападения Раши на Грузию, а потом и Украину. Все началось именно тогда, номер прошел, тактика было обкатана. Но как говорится, что было то быльем поросло. Это как то что Украине не удалось выбрать первым президентом Черновила вместо секретаря по идеологии и последователя микояновского пробегания между каплями дождя Кравчука. Шансы за частую даются только раз, а потом остается только локти кусать.
показать весь комментарий
10.12.2020 12:39 Ответить
Кагор творить дива.
показать весь комментарий
10.12.2020 17:12 Ответить
 
 