Выявлена группа лиц, причастных к хищению 6 млн грн бюджетных средств в Кривом Роге, - Нацполиция (обновлено). ФОТО

В Кривом Роге полиция разоблачила группу лиц, подозреваемых в хищении 6 миллионов гривен бюджетных средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-центр Нацполиции.

Согласно сообщению, уведомлены о подозрении чиновник Криворожского городского совета, директор частного предприятия и четыре исполнителя.

"Преступную деятельность по хищению и легализации средств и лиц, причастных к организации схемы, разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области Нацполиции, следователи областной полиции совместно с Днепропетровской областной прокуратурой", - подчеркивается в сообщении.

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При этом, по данным прокуратуры Днепропетровской области, в рамках расследования данного факта работники правоохранительных органов провели почти 50 обысков в кабинетах чиновников, офисах подрядных предприятий и поставщиков строительных материалов, а также по месту жительства фигурантов дела. По результатам обысков изъята документация, компьютерная техника и приобретенные автомобили.

"По данным следствия, указанные лица в течение 2019-2020 годов разворовывали бюджетные средства, выделенные на проведение реконструкции и строительства объектов здравоохранения и образования в Кривом Роге, путем внесения в акты выполненных работ заведомо ложных сведений о необоснованно завышенной стоимости использованных строительных материалов, а средства, полученные преступным путем, в дальнейшем легализовали через закупку дорогостоящих автомобилей. В настоящее время задокументировано 5 эпизодов преступной деятельности на общую сумму свыше 6 млн грн", - говорится в сообщении.