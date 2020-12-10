Денисова о "приговоре" оккупантов владельцу ATR Ислямову: Все обвинения надуманны и имеют политическую подоплеку, а дело сфабриковано

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова осудила вынесенный подконтрольным России крымским "судом" приговор гендиректору телеканала ATR и вице-президенту Всемирного конгресса крымских татар Ленуру Ислямову и заявила, что не признает такого решения.

Как она напомнила в своем Telegram-канале, сегодня подконтрольный России "Верховный суд Крыма" заочно принял незаконное решение в отношении крымского татарина Ленура Ислямова - 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, передает Цензор.НЕТ.

"Осуждаю действия оккупационной власти и не признаю решение упомянутого так называемого "Верховного суда Крыма", ведь все обвинения в адрес гражданина Украины являются надуманными и имеют политическую подоплеку, а уголовное дело, которое было возбуждено по восьми статьям, - сфабриковано", - подчеркнула она.

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Денисова отметила, что с начала судебного процесса Ислямова лишили права на справедливое рассмотрение дела, доступа к правосудию и эффективной юридической защиты, что является прямым нарушением статей 6, 13 Европейской Конвенции по правам человека.

"В День защиты прав человека призываю международное сообщество отреагировать на вопиющие факты репрессий страны-оккупанта в отношении украинских граждан и усилить давление на РФ, чтобы заставить выполнять нормы международного права и немедленно освободить всех, кого незаконно удерживают на территории и временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей", - призвала она.



