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США призывает РФ освободить украинского политзаключенного Марченко: Приговор вынесен по сфабрикованным обвинениям

США призывает РФ освободить украинского политзаключенного Марченко: Приговор вынесен по сфабрикованным обвинениям

Посольство США в Украине призывает власти Российской федерации освободить украинского политзаключенного Александра Марченко.

Об этом говорится в обращении посольства США в Украине по случаю дня прав человека, информирует Цензор.НЕТ.

"Отмечая День прав человека, мы призываем Россию освободить украинского политзаключенного Александра Марченко, которого российский суд приговорил к многолетнему заключению по сфабрикованным обвинениям. Справедливый суд в прозрачной системе правосудия является общепризнанным правом человека", - подчеркивается в обращении. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинского политзаключенного Марченко приговорили в РФ к 10 годам за шпионаж

Как сообщал ранее Суд Цензор.НЕТ, суд Российской Федерации приговорил гражданина Украины Александра Марченко, похищенного боевиками незаконного вооруженного формирования "ДНР" в Донецке в декабре 2018 года, к 10 годам заключения.

Автор: 

россия (95420) США (26513) шпионаж (1382) Марченко Оксана (109) политзаключенные (1622)


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Во дурні! Теперь типуню переклинет и оно из принципа не отпустит! Карлики - обидчивіе и не любят, когда на них давяит.
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10.12.2020 13:02 Ответить
Да там одни глухие.!
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10.12.2020 13:14 Ответить
А можэт Чекатило не убийца-маньяк..???.
.
А ДОБРОВОЛЕЦ ??? .
.
или
ОПОЛЧЛЕНЕЦ ??,,
.
?? .
. .
как бы ПО ЗОВУ СЕРДЦА ..
..
.
Маньяк- ПО ЗОВУ СЕРДЦА..
А значит -- ГЕРОЙ , антиФ0ЖЫЗД !,
,
.
!.
...
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10.12.2020 13:17 Ответить
 
 