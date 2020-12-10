США призывает РФ освободить украинского политзаключенного Марченко: Приговор вынесен по сфабрикованным обвинениям

Посольство США в Украине призывает власти Российской федерации освободить украинского политзаключенного Александра Марченко.

Об этом говорится в обращении посольства США в Украине по случаю дня прав человека, информирует Цензор.НЕТ.

"Отмечая День прав человека, мы призываем Россию освободить украинского политзаключенного Александра Марченко, которого российский суд приговорил к многолетнему заключению по сфабрикованным обвинениям. Справедливый суд в прозрачной системе правосудия является общепризнанным правом человека", - подчеркивается в обращении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинского политзаключенного Марченко приговорили в РФ к 10 годам за шпионаж

Как сообщал ранее Суд Цензор.НЕТ, суд Российской Федерации приговорил гражданина Украины Александра Марченко, похищенного боевиками незаконного вооруженного формирования "ДНР" в Донецке в декабре 2018 года, к 10 годам заключения.