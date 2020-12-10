США призывает РФ освободить украинского политзаключенного Марченко: Приговор вынесен по сфабрикованным обвинениям
Посольство США в Украине призывает власти Российской федерации освободить украинского политзаключенного Александра Марченко.
Об этом говорится в обращении посольства США в Украине по случаю дня прав человека, информирует Цензор.НЕТ.
"Отмечая День прав человека, мы призываем Россию освободить украинского политзаключенного Александра Марченко, которого российский суд приговорил к многолетнему заключению по сфабрикованным обвинениям. Справедливый суд в прозрачной системе правосудия является общепризнанным правом человека", - подчеркивается в обращении.
Как сообщал ранее Суд Цензор.НЕТ, суд Российской Федерации приговорил гражданина Украины Александра Марченко, похищенного боевиками незаконного вооруженного формирования "ДНР" в Донецке в декабре 2018 года, к 10 годам заключения.
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как бы ПО ЗОВУ СЕРДЦА ..
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Маньяк- ПО ЗОВУ СЕРДЦА..
А значит -- ГЕРОЙ , антиФ0ЖЫЗД !,
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