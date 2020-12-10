Решение КС по отмене е-декларирования достойно сожаления: система должна быть сохранена, - президент Венецианской комиссии Букиккио

Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио назвал достойным сожаления решение Конституционного Суда о признании неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование.

Об этом Букиккио сообщил в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Решение Конституционного Суда Украины (относительно отмены статьи, предусматривающей наказание за недостоверное декларирование - ред.) "достойно сожаления", - написал Букиккио.

Он также добавил, что "система финансовых деклараций для государственных служащих, включая судей, должна быть сохранена".

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Ранее в ответе Венецианской комиссии на срочный запрос Президента Украины Владимира Зеленского о полномочиях антикоррупционных органов заявили, что проверка имущественных деклараций судей является распространенной международной практикой и должна быть урегулирована национальным законодательством.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

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29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.