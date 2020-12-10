Решение КС по отмене е-декларирования достойно сожаления: система должна быть сохранена, - президент Венецианской комиссии Букиккио
Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио назвал достойным сожаления решение Конституционного Суда о признании неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование.
Об этом Букиккио сообщил в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Решение Конституционного Суда Украины (относительно отмены статьи, предусматривающей наказание за недостоверное декларирование - ред.) "достойно сожаления", - написал Букиккио.
Он также добавил, что "система финансовых деклараций для государственных служащих, включая судей, должна быть сохранена".
Ранее в ответе Венецианской комиссии на срочный запрос Президента Украины Владимира Зеленского о полномочиях антикоррупционных органов заявили, что проверка имущественных деклараций судей является распространенной международной практикой и должна быть урегулирована национальным законодательством.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
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29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.
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Чому б не сказати прямо, Україна захоплена рашкостаном, а зовнішні атрибути державності - гібридна фікція.
Я например, хочу повесить всех членов ВысшРадыКривосудия, судей ОАСК, но я один, а они система, и я заренее обречен на самоуничтожение, а они на паразитическое процветание..
Без "третьей силы" тут никак!
Комиссия констатировала, что "конституционная роль Конституционного суда должна уважаться, и Верховная Рада должна выполнить решение, истолковав его в свете конституционной основы страны и применимых международных стандартов, сохраняя общественные интересы, такие, как борьба с коррупцией, в том числе в судебной системе".
Буквальний переклад :
"Рішення Конституційного Суду України викликає "жаль"; Повинна зберігатися система фінансових декларацій для державних службовців, включаючи суддів."https://twitter.com/giannibuquicch1/status/1329804991067017218
Джанні Букіччіо не дурень,і розуміє,що КСУ не може відмінити е-декларування (це зробив голова НАЗК Новіков за власною ініціативою),КСУ лише робить висновок щодо конституційності певної норми законодавства.