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Новости Е-декларации госслужащих
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Решение КС по отмене е-декларирования достойно сожаления: система должна быть сохранена, - президент Венецианской комиссии Букиккио

Решение КС по отмене е-декларирования достойно сожаления: система должна быть сохранена, - президент Венецианской комиссии Букиккио

Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио назвал достойным сожаления решение Конституционного Суда о признании неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование.

Об этом Букиккио сообщил в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Решение Конституционного Суда Украины (относительно отмены статьи, предусматривающей наказание за недостоверное декларирование - ред.) "достойно сожаления", - написал Букиккио.

Он также добавил, что "система финансовых деклараций для государственных служащих, включая судей, должна быть сохранена".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венецианская комиссия раскритиковала решение КСУ, касающееся антикоррупционного законодательства

Ранее в ответе Венецианской комиссии на срочный запрос Президента Украины Владимира Зеленского о полномочиях антикоррупционных органов заявили, что проверка имущественных деклараций судей является распространенной международной практикой и должна быть урегулирована национальным законодательством.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

Также на Цензор.НЕТ: Новый закон Украины об ответственности за недостоверное декларирование не создает механизма для сдерживания коррупции, - Боррель

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.

Автор: 

Венецианская комиссия (423) КС (2248) судья (2645) электронное декларирование (1025) Букиккио Джанни (20)


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Топ комментарии
+7
Має бути реальна відповідальність,а не ця хрєнь яку прийняла Верховна зРада !!)))
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10.12.2020 13:15
+7
То есть то, что вода мокрая, земля круглая а коррупция разрушает государство ЗЕбилам должны объяснять какие-то заграничные дядьки. Сами они этого не понимают. Отличная у нас власть!
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10.12.2020 13:16
+7
Это точно, депутаты так возмущались, что даже не ввели в этот закон уголовную ответственность!
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10.12.2020 13:43
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достойно сожаления ... гуглом перевели ?
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10.12.2020 13:13 Ответить
Має бути реальна відповідальність,а не ця хрєнь яку прийняла Верховна зРада !!)))
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10.12.2020 13:15 Ответить
Это точно, депутаты так возмущались, что даже не ввели в этот закон уголовную ответственность!
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10.12.2020 13:43 Ответить
Цілком відповідний проект нагрудної "бляхи" судді. Можна і не призначати конкурс.
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10.12.2020 14:13 Ответить
То есть то, что вода мокрая, земля круглая а коррупция разрушает государство ЗЕбилам должны объяснять какие-то заграничные дядьки. Сами они этого не понимают. Отличная у нас власть!
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10.12.2020 13:16 Ответить
https://www.unn.com.ua/ru/news/1907123-venetsianska-komisiya-vvazhaye-rishennya-ksu-neobgruntovanim Венецианская комиссия считает решение КСУ необоснованным. ... Авторы документа рекомендовали парламенту возобновить ответственность за сообщение ложных сведений. Законом, однако, указывают эксперты, могут быть предусмотрены различные санкции в зависимости от тяжести содеянного.
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10.12.2020 13:16 Ответить
І строки маю бути реальними ,а не або, або !!!)))
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10.12.2020 13:19 Ответить
Сожалєніє чи глибоке сожалєніє, щось я не зрозумів.
Чому б не сказати прямо, Україна захоплена рашкостаном, а зовнішні атрибути державності - гібридна фікція.
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10.12.2020 13:23 Ответить
сколько можно кивать на рашкостан? судьи Кс свои, доморощенные, на сале выращенные. Заколебали!
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10.12.2020 13:59 Ответить
Пока Венецианские додики не конфискуют имущество и деньги наших судей и членов Высшей Рады Кривосудия, эти качели будут вечными..
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10.12.2020 13:24 Ответить
Это должны делать не какие-то "додики" из Венеции, а отечественные "бобики" с Банковой. Может быть, они нас еще с ложечки покормят, попку вытрут. Сами обосрались, самим подмываться...
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10.12.2020 13:36 Ответить
Если у тебя нет власти на Банковой и большинства в Раде, то нефига ты не сделаешь..
Я например, хочу повесить всех членов ВысшРадыКривосудия, судей ОАСК, но я один, а они система, и я заренее обречен на самоуничтожение, а они на паразитическое процветание..
Без "третьей силы" тут никак!
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10.12.2020 13:45 Ответить
Мне только интересно, зачем Европа поддерживает етот беспредел в Украине и несмотря на угрозы все равно дала Зеленскому 600 млн. Евро кредита?
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10.12.2020 13:28 Ответить
когда дали? чтото я пропустил после решения кс
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10.12.2020 13:48 Ответить
не Зеленскому, а Украине. И Зеленский точно также, как и ЕС не может уволить этих наглых судей.
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10.12.2020 14:01 Ответить
"Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо" - а Клоун у вас на корпоративах не виступав, щоб Ви йому мали право чимось дорікати.
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10.12.2020 13:30 Ответить
Відповідать повинні всі продажні судді к.с. ЗРАДНИКИ.
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10.12.2020 13:45 Ответить
судить из по статье "измена Родине"!
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10.12.2020 14:02 Ответить
Сколько было потрачено на этот закон и получено. В чём смысл. Самая большая армия дармоедов у нас в стране. Больше денег никто не даст, посмотрим как они цемент будут грузить. Жрать та надо
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10.12.2020 13:47 Ответить
вот такие букиккио только то и умеют, что сожалеть и выражать озабоченность. и косточку подкинуть, мизерную, чтоб не развивались, но и чтоб не подохли. между европойй и рф им ЖИВОЙ ЩИТ нужен.
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10.12.2020 13:49 Ответить
Если перевести с юридического на бытовой, аналитики из Венецианской комиссии признали решение украинских судей неправомерным. Последует ли за этим юридическая дисквалификация? Ведь Венецианская комиссия решения просто так не выносит. Они подтверждают свои решения разъяснительными документами.
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10.12.2020 14:04 Ответить
Скорее всего, в этом решении "и вашим и нашим"...

Комиссия констатировала, что "конституционная роль Конституционного суда должна уважаться, и Верховная Рада должна выполнить решение, истолковав его в свете конституционной основы страны и применимых международных стандартов, сохраняя общественные интересы, такие, как борьба с коррупцией, в том числе в судебной системе".
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10.12.2020 14:19 Ответить
то есть они призвали Раду отменить решение КС ради "общественных интересов, таких, как борьба с коррупцией, в том числе в судебной системе". Намек понятен. Жаль только, что они разговаривают намеками, а не прямым текстом.
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10.12.2020 14:36 Ответить
конституційна основа-це конституція і 300 голосів
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10.12.2020 16:21 Ответить
Стандарти української журналістики.
Буквальний переклад :
"Рішення Конституційного Суду України викликає "жаль"; Повинна зберігатися система фінансових декларацій для державних службовців, включаючи суддів."https://twitter.com/giannibuquicch1/status/1329804991067017218
Джанні Букіччіо не дурень,і розуміє,що КСУ не може відмінити е-декларування (це зробив голова НАЗК Новіков за власною ініціативою),КСУ лише робить висновок щодо конституційності певної норми законодавства.
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10.12.2020 14:04 Ответить
Є привід для деяких наших телеканалів мусувати тему про зовнішнє управління.
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10.12.2020 14:17 Ответить
https://texty.org.ua/fragments/102501/video-dnya-nova-damba-ne-dopomohla-veneciyu-znovu-zatopylo/ Відео дня. Нова дамба не допомогла, Венецію знову затопило
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10.12.2020 15:33 Ответить
Возникает вопрос ,на каком основании КС отменил антикор.закон.И потом уже соответственно убирать это основание .Что за наводы тень на плетень?
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10.12.2020 17:28 Ответить
Статтю Крим. кодексу про неправосудне судове рішення ніхто не збирається відновлювати. Якби цю статтю свого часу не було визнано неконституційною, - не було б і цього і рішення. Тому все сплановано заздалегідь командою прислужників кремля
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10.12.2020 18:25 Ответить
 
 