Лукашенко одобрил план применения группировки войск РФ и Беларуси: Как бы нас ни убаюкивали США и НАТО, расслабляться нельзя

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко одобрил план применения региональной группировки войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БЕЛТА.

Предложениями по переработке плана применения региональной группировки войск Беларуси и России Лукашенко представили министр обороны Виктор Хренин и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Александр Вольфович.

Лукашенко напомнил, что еще ранее были достигнуты договоренности о том, чтобы осовременить, актуализировать план применения совместной группировки войск с учетом ситуации на западных границах и в мире вообще.

"Сегодня я хотел бы услышать, что нового в связи с переработанными документами и что предстоит нам еще сделать (если необходимо), потому что нагнетание обстановки идет. Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО. Говорят, оправдываясь, что нет, это мы просто так тренируемся. Но мы люди военные. Если даже тренируемся, то, значит, для чего-то. Поэтому нам успокаиваться нельзя. Даже если у нас за спиной находится действительно мощная армия, как говорят, вторая армия в мире, очень мощная. Но тем не менее нам успокаиваться нельзя", - сказал он.

Лукашенко отметил, что аналогичная работа по обновлению плана применения региональной группировки войск проводится и в России.

"Я полагаю, что Президенту России также будет доложено о результатах этой работы", - добавил он.

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Лукашенко также пояснил, что существование региональной группировки предусмотрено договоренностями Союзного государства для защиты границ на западном направлении и основу этой группировки составляют Вооруженные Силы Беларуси. В России созданы силы и средства, которые в случае конфликта, военных действий вместе выступают на защиту Беларуси и России.

Как отметил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Александр Вольфович переработанном плане уточнен боевой состав региональной группировки войск.

"За пять лет изменилась и структура, и техника, и вооружение, появились новые образцы как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь. Мы не стоим на месте, закупаем новые образцы. Они обладают более мощными боевыми возможностями. Упор делаем на закупку образцов нашего военно-промышленного комплекса, приобретаем и в Российской Федерации. Ведь решать нам задачи надо будет сообща, вместе с братьями россиянами, поэтому и оружие у нас должно быть одинаковое, сопрягаемое", - пояснил руководитель Генштаба.