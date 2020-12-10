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Лукашенко одобрил план применения группировки войск РФ и Беларуси: Как бы нас ни убаюкивали США и НАТО, расслабляться нельзя

Лукашенко одобрил план применения группировки войск РФ и Беларуси: Как бы нас ни убаюкивали США и НАТО, расслабляться нельзя

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко одобрил план применения региональной группировки войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БЕЛТА.

Предложениями по переработке плана применения региональной группировки войск Беларуси и России Лукашенко представили министр обороны Виктор Хренин и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Александр Вольфович.

Лукашенко напомнил, что еще ранее были достигнуты договоренности о том, чтобы осовременить, актуализировать план применения совместной группировки войск с учетом ситуации на западных границах и в мире вообще.

"Сегодня я хотел бы услышать, что нового в связи с переработанными документами и что предстоит нам еще сделать (если необходимо), потому что нагнетание обстановки идет. Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО. Говорят, оправдываясь, что нет, это мы просто так тренируемся. Но мы люди военные. Если даже тренируемся, то, значит, для чего-то. Поэтому нам успокаиваться нельзя. Даже если у нас за спиной находится действительно мощная армия, как говорят, вторая армия в мире, очень мощная. Но тем не менее нам успокаиваться нельзя", - сказал он.

Лукашенко отметил, что аналогичная работа по обновлению плана применения региональной группировки войск проводится и в России.

"Я полагаю, что Президенту России также будет доложено о результатах этой работы", - добавил он.

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Лукашенко также пояснил, что существование региональной группировки предусмотрено договоренностями Союзного государства для защиты границ на западном направлении и основу этой группировки составляют Вооруженные Силы Беларуси. В России созданы силы и средства, которые в случае конфликта, военных действий вместе выступают на защиту Беларуси и России.

Как отметил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Александр Вольфович переработанном плане уточнен боевой состав региональной группировки войск.

"За пять лет изменилась и структура, и техника, и вооружение, появились новые образцы как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь. Мы не стоим на месте, закупаем новые образцы. Они обладают более мощными боевыми возможностями. Упор делаем на закупку образцов нашего военно-промышленного комплекса, приобретаем и в Российской Федерации. Ведь решать нам задачи надо будет сообща, вместе с братьями россиянами, поэтому и оружие у нас должно быть одинаковое, сопрягаемое", - пояснил руководитель Генштаба.

армия РФ (19129) Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) НАТО (9970) россия (95420) США (26513)


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Топ комментарии
+12
Помнится на тот момент таракан являлся ЗАКОННО избранным президентом. Хотя... К чему такие тонкости? Правда, ЗЕбил?
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10.12.2020 13:28
+11
Когда обосрался по уши
Лукашенко одобрил план применения группировки войск РФ и Беларуси: Как бы нас ни убаюкивали США и НАТО, расслабляться нельзя - Цензор.НЕТ 2486
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10.12.2020 13:22
+9
Еще одна помойка вблизи нашей границы. Просто необходимо помочь Санду поскорее очистить Приднестровье.
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10.12.2020 13:32
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Когда обосрался по уши
Лукашенко одобрил план применения группировки войск РФ и Беларуси: Как бы нас ни убаюкивали США и НАТО, расслабляться нельзя - Цензор.НЕТ 2486
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10.12.2020 13:22 Ответить
Старой маразматик при владі.
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10.12.2020 13:23 Ответить
Нафік комусь ваша бульба...)))
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10.12.2020 13:24 Ответить
Штоб нє расслабляцца нада нагібацца.
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10.12.2020 13:26 Ответить
скорее наверное не "одобрил",а "ознакомлен" .в части касающейся...
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10.12.2020 13:25 Ответить
Лукашенко схвалив план застосування групування військ РФ і Білорусі: Як би нас не заколисували США і НАТО, розслаблятися не можна - Цензор.НЕТ 3348
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10.12.2020 13:58 Ответить
натаскивают своих на белорусах
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11.12.2020 01:04 Ответить
пока младшенький ожидал баиньки с запада, ***** с востока зашёл к ему в зад )
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10.12.2020 13:25 Ответить
Помнится на тот момент таракан являлся ЗАКОННО избранным президентом. Хотя... К чему такие тонкости? Правда, ЗЕбил?
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10.12.2020 13:28 Ответить
Этот "законноизбранный" похищал наших граждан и отдавал в РФ.По ихним законам он и сейчас законноизбранный.Вообще-то весь цивилизованный мир уже давно санкции ввел,а Украина не ввела и Прусак никуда не ездил,кроме ***** и Пэти.Совпадение,правда?
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10.12.2020 13:41 Ответить
Как это отменяет его легитимность на тот момент? И да! Напомни мне кто был ПЕРВЫМ зарубежным лидером с которым встретился Бубочка? Шмаркля наверное не в курсе был тех тяжких преступлений таракана о которых ты тут стонешь?
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10.12.2020 13:48 Ответить
Та,я про Клоуна ничего не говорю и не собираюсь это чмо оправдывать.Но надо помнить ВСЁ,а не выборочно и то,что хочется
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10.12.2020 13:51 Ответить
А зеленосрань в першу чергу з ним після свого обрання зустрівся.
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10.12.2020 13:31 Ответить
Лукашенко одобрил план применения группировки войск РФ и Беларуси: Как бы нас ни убаюкивали США и НАТО, расслабляться нельзя - Цензор.НЕТ 7161
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10.12.2020 13:29 Ответить
А як лукашенко ставиться до спільних російсько-натівських навчань вмф біля Пакистану? Це ж зрада зрадная!
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10.12.2020 13:29 Ответить
Коварная Ната будет атаковать запасы картошки, надо просить у президента федерашки военную помощь!
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10.12.2020 13:30 Ответить
Военная оккупация Белоруссии в деле.
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10.12.2020 13:30 Ответить
новое приобретение - могилевская губерния
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11.12.2020 01:05 Ответить
Еще одна помойка вблизи нашей границы. Просто необходимо помочь Санду поскорее очистить Приднестровье.
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10.12.2020 13:32 Ответить
A kak po drugomu etot bomz lukosenko i smog zdelat jesli doviol stranu do bankrota?Znacit prodal raski i zdelal ejio gubernijej raski.Mogu skazat odno sto v Belorus netu neodnoj gosudartsvenoj komapaniji stob rabotala pribylno ix vsex nado vyderzyvat,vot raska i budet eto delat i dalse.Nicego mi budem davit eti skotinu sankcijami
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10.12.2020 13:34 Ответить
Kak tam budet s udobernijam cerez kogo budet vysylat?Ban s Litvy na porti podxodet?Bolse tut portov vokrug net?A da vspomnil priamo KItaj zelensdorogoj idiot,da tut ocen diosevo polucitisia.Mozet Kuleba pomozet ja neznaju,no mi eto uctiom konecno
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10.12.2020 13:44 Ответить
Легионы НАТО под флагом Правого Сектора наступают повсюду.
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10.12.2020 13:34 Ответить
мудрость приходит со старостью... иногда старость приходит одна...
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10.12.2020 13:37 Ответить
Кому он нужен, при желании его совковую армию НАТО прихлопнет по щелчку пальцев, как таракана тапком.
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10.12.2020 13:38 Ответить
Вот и все,пожалуй,закриватися странице истории под названим Беларус...Продолжать не буду...Единственное-живі вільною Україна,а не Украинская СР...
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10.12.2020 13:39 Ответить
Вы с }{уйлом сперва с Вейшнорией справьтесь, а уже потом будете США и НАТО грозить:
Лукашенко одобрил план применения группировки войск РФ и Беларуси: Как бы нас ни убаюкивали США и НАТО, расслабляться нельзя - Цензор.НЕТ 3565
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10.12.2020 13:40 Ответить
Пока есть Путин есть Лукашенко!!!!
Надеюсь НАТО поможет Белорусам!!!
Люди должны верить в силу добра на этой планете!!! А не в силу Путина ,Кадырова и ФСБ!
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10.12.2020 13:41 Ответить
А ты не расслабляйся, судить тебя вместе с кремлевским фюрером будут по международным законам, и это ещё если вам повезет от своего разгневанного народа съ..аться.
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10.12.2020 13:41 Ответить
Не боись, озабоченная НАТА атаковать не будет. Ожидай атаки только от "колорадских жуков" с ленточками.
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10.12.2020 13:43 Ответить
Конечно и омон пи..ит народ дубинками так как если не они их пи..ли бы солдаты нато
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10.12.2020 13:45 Ответить
Знаете,чем так прельщает Кацапия?БЕЗНАКАЗАННОСТЬЮ!!Ведь почему бульбашские менти так лютують?Потому,что Безнаказанность поррждает преступления...А Россия,всю свою историю держалась на БЕЗНАКАЗАННОСТИ власти,не чудовищних преступлеений...Такрва природа самой россии,не самодержавия.Ярчайший пример-просьба Х-ла остатсЯ пожизненним сенатором...Хотя преступлеений,совершенним єтим персонажем хватит на четире повешения...
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10.12.2020 13:53 Ответить
Адіннарод аднаврмія
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10.12.2020 14:03 Ответить
Лукавый задолбал, постоянно крутит затёртую совковую пластинку. Ну для кого этот бред - НАТО наш враг , всех убьют , всё заберут? Запад союз развалил без войны, а тебя таракан усатый они в упор не видят ,нахрен ты им сдался ,
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10.12.2020 14:13 Ответить
Батя, молодец
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10.12.2020 14:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6x1vDVZd0Oo&list=RD6x1vDVZd0Oo&start_radio=1 лючшi в мире маладесь... https://www.youtube.com/watch?v=6x1vDVZd0Oo&list=RD6x1vDVZd0Oo&start_radio=1 Шоколадный зая https://www.youtube.com/watch?v=6x1vDVZd0Oo&list=RD6x1vDVZd0Oo&start_radio=1 сь -ласкавiй мирзавись...
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10.12.2020 14:45 Ответить
Achtung !!
Российская баржа, вторглась в НАТУ, подошла на место строительства СП-2.
Боевые диваны к бою готовь!!
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10.12.2020 14:29 Ответить
А шоб тебя , дурака, убаюкало, раз и навсегда (вместе с Тихановской - шило-мыло).
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10.12.2020 14:36 Ответить
Ну вот уже и зеленые человечки в ход пошли! В этом случае ***** не скажет, что ИХТАМНЕТ, колхозник подтвердил, что они там ЕСТЬ! И никому неизвестно, сколько их там осталось после т.н. "учений"!
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10.12.2020 14:48 Ответить
пора вводить эмбарго на этого типа, запрет на ввоз. -маз, хтз, белаз, Мозир НПЗ это уже враг открытый
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10.12.2020 15:19 Ответить
Бацька ніяк не може зрозуміти, що його білоруси вже не хочуть. І чим більш він буде чиплятись за владу, тим бажання випиляти Бацьку з владу у сябрів буде більшим. Колись він це зрозуміє, але завадити цьому не зможе. Це буде ганебний кінець.
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10.12.2020 15:43 Ответить
Коля, уймите своего папу!
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10.12.2020 16:20 Ответить
Идиотизм - это навсегда
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10.12.2020 16:50 Ответить
 
 