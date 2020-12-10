22-летний вор поджег дом на Черниговщине, но вылезти не смог и погиб, его подельника задержали, - полиция. ФОТО

В Черниговской области 22-летний вор после кражи поджег дом, надышался угарным газом и умер, его подельника задержали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черниговской области в Facebook.

Так, вчера сотрудники Черниговского районного отделения полиции задержали мужчину, который причастен к завладению автомобилем ВАЗ-2108 и краже вещей из частного дома.

"Во время ликвидации пожара в доме в селе Новый Белоус было обнаружено тело мужчины 1998 года рождения. Правоохранители установили, что владельцы дома отсутствовали дома несколько дней. За это время в их двор проникли неизвестные и завладели автомобилем ВАЗ-2108, а также в течение этого времени систематически похищали из дома разные вещи (лодка, инструменты и т.д.).

В конце концов один из мужчин поджег дом, но сам выбраться не смог. Он надышался угарным газом и умер. Этот мужчина за совершение 8 угонов и 1,5 десятков краж был арестован, но суд отпустил его под залог. Его товарища полиция сегодня задержала по подозрению в завладении автомобилем и кражах", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подростки устроили стрельбу на остановке в Запорожье и пытались ограбить 3 магазина, - полиция. ВИДЕО

Следователи открыли производство по статье 185 Уголовного кодекса Украины (кража) и 289 (незаконное завладение транспортным средством).



Фото: сайт полиции