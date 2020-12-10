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Новости Силовики
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22-летний вор поджег дом на Черниговщине, но вылезти не смог и погиб, его подельника задержали, - полиция. ФОТО

В Черниговской области 22-летний вор после кражи поджег дом, надышался угарным газом и умер, его подельника задержали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черниговской области в Facebook.

Так, вчера сотрудники Черниговского районного отделения полиции задержали мужчину, который причастен к завладению автомобилем ВАЗ-2108 и краже вещей из частного дома.

"Во время ликвидации пожара в доме в селе Новый Белоус было обнаружено тело мужчины 1998 года рождения. Правоохранители установили, что владельцы дома отсутствовали дома несколько дней. За это время в их двор проникли неизвестные и завладели автомобилем ВАЗ-2108, а также в течение этого времени систематически похищали из дома разные вещи (лодка, инструменты и т.д.).

В конце концов один из мужчин поджег дом, но сам выбраться не смог. Он надышался угарным газом и умер. Этот мужчина за совершение 8 угонов и 1,5 десятков краж был арестован, но суд отпустил его под залог. Его товарища полиция сегодня задержала по подозрению в завладении автомобилем и кражах", - сказано в сообщении.

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Следователи открыли производство по статье 185 Уголовного кодекса Украины (кража) и 289 (незаконное завладение транспортным средством).

22-летний вор поджег дом на Черниговщине, но вылезти не смог и погиб, его подельника задержали, - полиция 01
Фото: сайт полиции

22-летний вор поджег дом на Черниговщине, но вылезти не смог и погиб, его подельника задержали, - полиция 02

ограбление (1369) пожар (5936) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+16
есть суд кармический.. Вот он его не отпустил, и залога не принял.
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10.12.2020 13:52
+14
В конце концов один из мужчин поджег дом, но сам выбраться не смог. Он надышался угарного газа и умер. Этот мужчина за совершение 8 угонов и 1,5 десятка краж был арестован, но суд отпустил его под залог.Источник:https://censor.net/ru/n3236141

Признать суд убийцей, так как, если бы был арестован, то был бы жив...
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10.12.2020 13:51
+13
Подозрительно добрый суд его отпустил...
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10.12.2020 13:48
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Подозрительно добрый суд его отпустил...
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10.12.2020 13:48 Ответить
есть суд кармический.. Вот он его не отпустил, и залога не принял.
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10.12.2020 13:52 Ответить
этих дебильных судей надо, через одного, мазать лоб зеленкой
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10.12.2020 14:57 Ответить
І цього відпустить, може теж в наступному будинку вчадіє !!)))
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10.12.2020 13:50 Ответить
Если бы. А если заберёт с собой на тот свет невинных людей?
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10.12.2020 13:57 Ответить
В конце концов один из мужчин поджег дом, но сам выбраться не смог. Он надышался угарного газа и умер. Этот мужчина за совершение 8 угонов и 1,5 десятка краж был арестован, но суд отпустил его под залог.Источник:https://censor.net/ru/n3236141

Признать суд убийцей, так как, если бы был арестован, то был бы жив...
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10.12.2020 13:51 Ответить
Поджигатель таки номинирован на Премию Дарвина.
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10.12.2020 13:53 Ответить
Зачем? Что бы выйти после отсидки и зарезать кого нибудь нормального.Возможно это лучший поступок в его жизни. "Згорел на работе"- звучит символично.
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10.12.2020 14:27 Ответить
Ну что там бьіло бьі после отсидки нам неведомо.
Достоименно нам известно то, что етот недоумок, вьійдя под залог, не успокоился а совершал новьіе кражи и напоследок решил жилье потерпевших спалить.
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10.12.2020 15:12 Ответить
Ключевое действие в этом всём: суд отпустил его под залог.
Как говорится, шоу маст го он.
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10.12.2020 13:56 Ответить
Ахах))) премія дарвіна))
Мало того, що ця гнида обікрала людей, то ще й на зиму вирішила їх без житла лишити. Карма)
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10.12.2020 13:58 Ответить
хозяйвам дома от этого не легче... и обокрали и подпалили еще и вора подсмажило...
спасибо суду, отпустившего это отрепье под залог...
и кто людям майно и дом будет восстанавливать???? ото второй голодранец?
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10.12.2020 14:04 Ответить
" Этот мужчина за совершение 8 угонов и 1,5 десятка краж был арестован, но суд отпустил его под залог."

Нужно срочно отменять УПК имени мерзавца портнова!
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10.12.2020 14:12 Ответить
Крадія, ясна річ, не шкода. А от власників будинку, які втратили житло та все майно - реально шкода.
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10.12.2020 14:34 Ответить
Предлагаю внести норму в УПК об ответственности именно судей , отпускающих таких персонажей на свободу в обмен на какие-то для них мифические формы залогов.Ты, что, судья, не видишь кого отпускаешь под залог?Отпустил такого ублюдка на свободу, тот набедокурил, принес снова горя на приличную сумму, будьте любезны , пан судья, оплатите новое жилье пострадавшим из своего кармана. То-есть, или давайте форму личного поручительства за отпускаемого вами персонажа-рецедивиста , или назначайте залог , но только людям без криминального шлейфа 100 краж 200 угонов. Только персональная ответственность заставит судей не быть халатными и изучать подноготную биографии подсудимых.
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12.12.2020 13:14 Ответить
 
 