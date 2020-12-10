22-летний вор поджег дом на Черниговщине, но вылезти не смог и погиб, его подельника задержали, - полиция. ФОТО
В Черниговской области 22-летний вор после кражи поджег дом, надышался угарным газом и умер, его подельника задержали.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черниговской области в Facebook.
Так, вчера сотрудники Черниговского районного отделения полиции задержали мужчину, который причастен к завладению автомобилем ВАЗ-2108 и краже вещей из частного дома.
"Во время ликвидации пожара в доме в селе Новый Белоус было обнаружено тело мужчины 1998 года рождения. Правоохранители установили, что владельцы дома отсутствовали дома несколько дней. За это время в их двор проникли неизвестные и завладели автомобилем ВАЗ-2108, а также в течение этого времени систематически похищали из дома разные вещи (лодка, инструменты и т.д.).
В конце концов один из мужчин поджег дом, но сам выбраться не смог. Он надышался угарным газом и умер. Этот мужчина за совершение 8 угонов и 1,5 десятков краж был арестован, но суд отпустил его под залог. Его товарища полиция сегодня задержала по подозрению в завладении автомобилем и кражах", - сказано в сообщении.
Следователи открыли производство по статье 185 Уголовного кодекса Украины (кража) и 289 (незаконное завладение транспортным средством).
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Признать суд убийцей, так как, если бы был арестован, то был бы жив...
Достоименно нам известно то, что етот недоумок, вьійдя под залог, не успокоился а совершал новьіе кражи и напоследок решил жилье потерпевших спалить.
Как говорится, шоу маст го он.
Мало того, що ця гнида обікрала людей, то ще й на зиму вирішила їх без житла лишити. Карма)
спасибо суду, отпустившего это отрепье под залог...
и кто людям майно и дом будет восстанавливать???? ото второй голодранец?
Нужно срочно отменять УПК имени мерзавца портнова!