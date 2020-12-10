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Новости Агрессия России против Украины
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254 тыс. участников войны с российскими оккупантами получили социальную карту участника АТО

254 тыс. участников войны с российскими оккупантами получили социальную карту участника АТО

Председатель правления Всеукраинского объединения участников АТО "Українці-Разом" Руслан Руденко сообщил, что 254 тыс. участников боевых действий в Украине получили социальную карточку участника АТО.

Об этом Руденко заявил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сначала приобщились к этой программе те предприниматели, неравнодушные украинцы, которые с 2014 года все усилия прикладывали для помощи на фронте, далее мы расширили эти границы и начали привлекать национальные сети, за что мы им очень благодарны. Это показало, что программа эффективная, действенная. На сегодня каждый второй участник боевых действий, даже больше половины участников боевых действий, это 254 тыс., получили такие карточки", - отметил Руденко.

По его словам, к программе уже присоединились более 2.5 тыс. предпринимателей, малый и средний бизнес.

"За эти годы эта программа ни много ни мало, но предоставила уже 918 млн грн. Если разделить на 254 тыс., возможно, получается не такая большая сумма на каждого участника боевых действий за эти пять с половиной лет. Но в целом это очень существенная адресная негосударственная помощь", - сказал Руденко.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году 178 тыс. участников боевых действий в Украине получили социальную карточку участника АТО. 

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Автор: 

ветераны (1106) социальная карта (6) Антитеррористическая операция (18284) УБД (125)


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10.12.2020 14:05 Ответить
Честь и хвала нашим воинам. А там точно все воевали? Помнится была "рабочая схема" для люстрированных - съездить в командировочку на месяцок в АТО ...
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10.12.2020 14:23 Ответить
как точно, а про прокурорский батальон не слішали разве? он там ого го...
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10.12.2020 16:07 Ответить
Та там не только прокуроский. И ведь самое интересное, что эти твари срать хотели на все "УБД" и доплаты (т.к. для них это копейки - пару раз на такси проехать). Для них УБД - это стиральный порошок и пропуск к кормушкам. Они позорят и обнуляют это почетное звание. И никому до этого нет дела.
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10.12.2020 16:39 Ответить
Ганьба!
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10.12.2020 19:11 Ответить
 
 