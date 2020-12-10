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Непогода в Украине: в трех областях Украины по всем дорогам государственного значения ввели ограничение на движение грузовиков и автобусов

С целью недопущения совершения ДТП и образования заторов в движении автотранспорта с 11 часов вводится ограничение на движение грузового автотранспорта и автобусов по всем дорогам государственного значения Тернопольской, Ривненской и Хмельницкой областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"Вниманию водителей! В связи с неблагоприятными погодными условиями сложилась трудная ситуация по обеспечению проезда автотранспорта на автодорогах государственного значения области. С целью недопущения совершения ДТП и образования заторов в движении автотранспорта с 11 часов вводится ограничение на движение грузового автотранспорта и автобусов по всем дорогам государственного значения Тернопольской области", - сказано в сообщении.

Также аналогичное ограничение введено по дорогам государственного значения Ривненской области.

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"Будьте внимательны и осторожны. Если вы оказались в трудной ситуации - звоните по спецлинии 102", - добавили в ведомстве.

Позже в ГСЧС добавили, что такое же ограничение введено и в Хмельницкой области.

По данным спасателей, "временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов введено на время обработки спецтехникой дорожного покрытия".

Непогода в Украине: в трех областях Украины по всем дорогам государственного значения ввели ограничение на движение грузовиков и автобусов 01
Непогода в Украине: в трех областях Украины по всем дорогам государственного значения ввели ограничение на движение грузовиков и автобусов 02
Непогода в Украине: в трех областях Украины по всем дорогам государственного значения ввели ограничение на движение грузовиков и автобусов 03
Фото: сайт МВД

Непогода в Украине: в трех областях Украины по всем дорогам государственного значения ввели ограничение на движение грузовиков и автобусов 04

дороги (2512) МВД (9317) погода (2819) снегопад (787) Ровенская область (1231) Тернопольская область (725)


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Щось особливого снігу на фотках я не бачу.
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10.12.2020 14:16 Ответить
в Польщі така ж погода дороги ідеал
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10.12.2020 14:49 Ответить
 
 