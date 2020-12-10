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Суд по избранию меры пресечения Януковичу ушел на перерыв. Бесплатный адвокат попросил время для ознакомления с делом

Суд по избранию меры пресечения Януковичу ушел на перерыв. Бесплатный адвокат попросил время для ознакомления с делом

Сегодня, 10 декабря, Печерский районный суд Киева продолжил заседание по рассмотрению ходатайства Офиса генерального прокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу в "деле Майдана".

Интересы Януковича будет представляет бесплатный адвокат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На заседание в четверг защитники Януковича по договору не явились, его интересы представляет бесплатный адвокат, назначенный постановлением суда накануне ночью.

Государственный адвокат попросил суд время для ознакомления с материалами ходатайства, суд объявил перерыв на три часа для предоставления защитнику такой возможности.

В среду суд весь день рассматривал ходатайства участников процесса, так и не приступив к ходатайству по сути. После трехчасового перерыва на заседание, которое продолжилось в ночь на четверг, защита Януковича не явилась, после чего суд вынес постановление о предоставлении Януковичу бесплатного адвоката и переносе слушания на 12 часов четверга.

Трансляция судебного заседания велась на ютюб-канале "Судова влада".

Ранее Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича и направил ходатайство об избрании меры пресечения на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Януковичу дадут бесплатного адвоката - его защитники не явились на суд

Автор: 

суд (25086) Янукович Виктор (30785)


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Топ комментарии
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Суд по избранию меры пресечения Януковичу ушел на перерыв. Бесплатный адвокат попросил время для ознакомления с делом - Цензор.НЕТ 1411
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10.12.2020 14:23
+3
Внук Брежнева и сын танкиста Берегового
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10.12.2020 14:44
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Суд з обрання запобіжного заходу Януковичу пішов на перерву. Безкоштовний адвокат попросив час для ознайомлення зі справою - Цензор.НЕТ 2173
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10.12.2020 14:35
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Суд по избранию меры пресечения Януковичу ушел на перерыв. Бесплатный адвокат попросил время для ознакомления с делом - Цензор.НЕТ 1411
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10.12.2020 14:23 Ответить
Цирк шапито
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10.12.2020 14:26 Ответить
Суд з обрання запобіжного заходу Януковичу пішов на перерву. Безкоштовний адвокат попросив час для ознайомлення зі справою - Цензор.НЕТ 2173
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10.12.2020 14:35 Ответить
Суд з обрання запобіжного заходу Януковичу пішов на перерву. Безкоштовний адвокат попросив час для ознайомлення зі справою - Цензор.НЕТ 6740
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10.12.2020 14:37 Ответить
Внук Брежнева и сын танкиста Берегового
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10.12.2020 14:44 Ответить
Безкоштовний адвокат бува не "ведмедчук"?
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10.12.2020 14:40 Ответить
95 квартал решил реанимировать предателя государства,который разрешил российским оккупантам зайти на нашу украинскую землю,
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10.12.2020 14:41 Ответить
Суд з обрання запобіжного заходу Януковичу пішов на перерву. Безкоштовний адвокат попросив час для ознайомлення зі справою - Цензор.НЕТ 4963

То була Україна, там жили українці, до самого дону, Вороніжська об, І багато інших! То все Україна!А Януковощ земли Донбасса ещё продал московской Орде
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10.12.2020 15:05 Ответить
Так при совках же нас угнетали, не давали развиваться нашей певучей украинской мове, запрещали одевать, а тем более фотографироваться в украинских национальных одеждах? Или что то я не то написал? )
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10.12.2020 15:32 Ответить
А где написана,что я против вас что то имею,я свою мысль излагаю
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10.12.2020 18:14 Ответить
2 тонны бумаг прочесть за 3 часа?
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10.12.2020 15:11 Ответить
Да расстрелять его и дело с концом! На майдане же решили что он не прав - значит расстрелять!!!

Вот только верните ему межигорье, найдите его золотой унитаз и его золотой батон (если они существовали) и можно расстреливать.
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10.12.2020 15:30 Ответить
резинку тянут и воду варят
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11.12.2020 01:01 Ответить
 
 