Суд по избранию меры пресечения Януковичу ушел на перерыв. Бесплатный адвокат попросил время для ознакомления с делом
Сегодня, 10 декабря, Печерский районный суд Киева продолжил заседание по рассмотрению ходатайства Офиса генерального прокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу в "деле Майдана".
Интересы Януковича будет представляет бесплатный адвокат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
На заседание в четверг защитники Януковича по договору не явились, его интересы представляет бесплатный адвокат, назначенный постановлением суда накануне ночью.
Государственный адвокат попросил суд время для ознакомления с материалами ходатайства, суд объявил перерыв на три часа для предоставления защитнику такой возможности.
В среду суд весь день рассматривал ходатайства участников процесса, так и не приступив к ходатайству по сути. После трехчасового перерыва на заседание, которое продолжилось в ночь на четверг, защита Януковича не явилась, после чего суд вынес постановление о предоставлении Януковичу бесплатного адвоката и переносе слушания на 12 часов четверга.
Трансляция судебного заседания велась на ютюб-канале "Судова влада".
Ранее Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича и направил ходатайство об избрании меры пресечения на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.
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То була Україна, там жили українці, до самого дону, Вороніжська об, І багато інших! То все Україна!А Януковощ земли Донбасса ещё продал московской Орде
Вот только верните ему межигорье, найдите его золотой унитаз и его золотой батон (если они существовали) и можно расстреливать.