РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6870 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Помощь раненым
1 983 8

Волонтер Юсупова просит помочь лекарствами украинским воинам в госпитале и на фронте

Волонтер Юсупова просит помочь лекарствами украинским воинам в госпитале и на фронте

Волонтер Наталья Юсупова рассказала о помощи раненым воинам в Ирпенском госпитале и просит помочь бойцам в больнице и на фронте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом волонтер сообщил на странице в сети Facebook.

"Еженедельно мы ездим в Ирпенский госпиталь, вчера как раз навещали ребят. В отделении ампутантов 14 воинов с ампутациями. Отвезли им теплые куртки, кофты, шапки, футболки, продукты, много соков, кофе. Сейчас на фронт нужно 1200 км кабеля, а это 14 тыс., противопростудные лекарства и нужно купить медикам дексалгин и кетанов в ампулах. По отчетам. Два тактических рюкзака отправила( 18 тыс.), 4 тыс. разведчикам, 5 тыс. и 4,500 тыс. онкобольным Володе и Виктору, куртки, ботинки, шапки 8600 и 6 тыс. грн, сегодня только на лекарства 7200 тыс. Отправила две посылки в Авдеевку, маски, антисептики и кофе. Еще заказала одеяла шерстяные на фронт. Очень много просьб по лекарствам, а это очень дорого сейчас. Люди, помогайте, кто чем может и как может. Время тяжелое, но нашим защитникам в ледяных окопах намного тяжелее", - говорится в сообщении.

Карты для помощи: 5358 3853 2000 2464 или 5375 4115 0042 7369 Монобанк, Юсупова

Читайте: На продукты и лекарства для наших воинов потрачено около 40 тыс. Есть еще потребности, - волонтер Юсупова. ФОТО

Автор: 

помощь (7784) Донбасс (26955) волонтеры (2632) Юсупова Наталья (184)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А из своих средств волонтер Юсупова не хочет помочь? "Син - Олександр, з 18 років живе та навчається в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондоні , в майбутньому збирається повернутися в Україну, щоб стати політиком". "Колекціонує сукні від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BE_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96 Валентіно Гаравані ." (Википедия) От так. Сразу после обучения в Лондоне в политику! Не меньше. А мама будет продолжать коллекционировать платьишки по 50 000 гривен. Хорошо живут наши волонтеры...
показать весь комментарий
10.12.2020 14:44 Ответить
Юсупова, а слабО продать на аукционе футбольный трофей от Бекхема? И купить шапочки и куртки, и даже, кофты ребятам в госпитале Ирпеня. Это ужас, конечно, что ампутанты нуждаются в теплых вещах. Алё, главрач госпиталя. У вас реально такой ужас?
показать весь комментарий
10.12.2020 15:02 Ответить
Ага, все вам всё должны...
показать весь комментарий
10.12.2020 19:06 Ответить
Очень странный ваш комент, Paulo Kit.
показать весь комментарий
10.12.2020 19:14 Ответить
Атнюдь.
показать весь комментарий
10.12.2020 19:50 Ответить
А расстрелять тех, кто должен снабжать - не просит никто?
показать весь комментарий
10.12.2020 15:07 Ответить
+
показать весь комментарий
10.12.2020 15:51 Ответить
Я вибачаюся, можливо я не зовсім коректно відповім, але я після 21 квітня 2019 року перестав допомагати армії, після того, як більшість військових проголосувало за малороса.
показать весь комментарий
10.12.2020 15:55 Ответить
 
 