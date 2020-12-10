Волонтер Юсупова просит помочь лекарствами украинским воинам в госпитале и на фронте

Волонтер Наталья Юсупова рассказала о помощи раненым воинам в Ирпенском госпитале и просит помочь бойцам в больнице и на фронте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом волонтер сообщил на странице в сети Facebook.

"Еженедельно мы ездим в Ирпенский госпиталь, вчера как раз навещали ребят. В отделении ампутантов 14 воинов с ампутациями. Отвезли им теплые куртки, кофты, шапки, футболки, продукты, много соков, кофе. Сейчас на фронт нужно 1200 км кабеля, а это 14 тыс., противопростудные лекарства и нужно купить медикам дексалгин и кетанов в ампулах. По отчетам. Два тактических рюкзака отправила( 18 тыс.), 4 тыс. разведчикам, 5 тыс. и 4,500 тыс. онкобольным Володе и Виктору, куртки, ботинки, шапки 8600 и 6 тыс. грн, сегодня только на лекарства 7200 тыс. Отправила две посылки в Авдеевку, маски, антисептики и кофе. Еще заказала одеяла шерстяные на фронт. Очень много просьб по лекарствам, а это очень дорого сейчас. Люди, помогайте, кто чем может и как может. Время тяжелое, но нашим защитникам в ледяных окопах намного тяжелее", - говорится в сообщении.

Карты для помощи: 5358 3853 2000 2464 или 5375 4115 0042 7369 Монобанк, Юсупова

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