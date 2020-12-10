Возобновление работы КПВВ: за месяц контрольные пункты пересекло почти 43 тыс. человек

В Государственной пограничной службе сообщили, что в течение месяца после возобновления работы всех КПВВ на Донбассе их пересекло почти 43 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что с 10 ноября все контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе функционируют в штатном режиме, и хотя фактически ежедневный пропуск осуществляется только в КПВВ "Станица Луганская", а движение через КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют два раза в неделю, за месяц пункты пропуска пересекли почти 43тыс. человек.

"Начиная с 10 ноября КПВВ "Станица Луганская" пересекли 20,5 тыс. человек, которые направлялись на временно оккупированную территорию Луганщины, и более 20,9 тыс. человек на контролируемую территорию. За тот же период КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию пересекли более 870 граждан и почти 160 транспортных средств, в то же время более 440 человек и почти 80 транспортных средства последовали на контролируемую территорию", - сообщили пограничники.

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