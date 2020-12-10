Техас и еще 17 штатов требуют от Верховного суда отмены результата президентских выборов в США
Республиканцы в 17 штатах США поддержали судебный иск, поданный в Верховный суд Техасом с требованием отменить результаты голосования в четырех колеблющихся штатах страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Так, генеральные прокуроры 17 штатов США присоединились к судебному иску, поданному генпрокурором штата Техас, потребовавшему аннулировать результаты голосования в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Президент Трамп уже обратился к сенатору Теду Крузу с просьбой представить его интересы в Верховном суде. Сам глава Белого дома также намерен выступить в суде, доказывая, что он все же выиграл выборы.
В заявлении, подписанном генпрокурором штата Техас Кеном Пакстоном, который сейчас является фигурантом уголовного дела по обвинениям в коррупции, утверждается, что избирательные бюллетени, отправленные в день выборов 3 ноября и пересчитанные уже после закрытия избирательных участков, не могут считаться официальными и должны быть признаны не имеющими законной силы.
Согласно иску, Верховный суд должен отменить результаты голосования в четырех штатах, и перенести заранее установленную дату голосования выборщиков - 14 декабря.
Следует напомнить, что Байден набрал 306 голосов выборщиков при необходимых для победы 270 голосов. В общей сложности четыре штата дают 62 голоса выборщиков в общее количество голосов Байдена.
По мнению экспертов, высшая судебная инстанция страны вряд ли назначит слушания по иску.
"Это пресс-релиз, замаскированный под судебный иск, - заявил радиостанции NPR юрист Ричард Хасен. - Это просто мусор. Очень опасный, но всего лишь мусор".
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-І прокурор-ковбой Техасу призвав Верховний Суд США - відмінити результати виборів в тих штатах, де переміг Байден...
Цим Путін підтвердив відсутність втручання росії у вибори в США...
А Трамп- причину глибокого кохання до Путіна...
Возвражать будешь,самец курицы?
Не получится.
За тебя дружно лайкают лахтинские,гамэреканец
Схоже, що так просто воно з посади не піде, бо потім треба буде відповідати на дууже багато запитань
Суприм Корт по-настоящему вмешивается в процесс утверждения выборов лишь после голосования Коллегии Выборщиков и после разбирательств в Конгрессе, если Конгресс не может утвердить большинством итоги выборов, вот тогда только может вступить антикризисная норма "1 штат = 1 голос", что маловероятно.
А это всего лишь попытка сорвать Коллегию 14 декабря, когда большинство выборщиков уже готовы голосовать и не рассматривают изменение своего выбора как вариант.
Республіканці перетворились на популістів і узурпаторів влади.
Как минимум они пытаются дискредитировать в глазах всего мира саму американскую демократию, а как максимум они хотят разжечь в благополучной Америке ненависть среди американцев, которая доведет до погромов. В бой брошена вся кацапская 5 колонна в Америке, вся брайтонская кацапская эмигомразь верещит про фальсификации. Вбрасываются мегатонны фейков из кацапских СМИ-помоек и говноблоггеров, взрываются консервы.
Ви посібники ліваків і вороги вільних людей.
ОДНАКО "По мнению экспертов, высшая судебная инстанция страны вряд ли назначит слушания по иску.
"Это пресс-релиз, замаскированный под судебный иск, - заявил радиостанции NPR юрист Ричард Хасен. - Это просто мусор. Очень опасный, но всего лишь мусор".Источник: https://censor.net/ru/n3236162
Чотири роки тому голоси електорів розподілились 304 проти 227 на користь Трампа.
Цьогоріч 306 проти 232 на користь Байдена. При цьому в обох випадках Трамп мав меншу підтримку американців, ніж його суперник: 2016 року на 3 мільйони, 2020 року на 7 мільйонів.
Это нифига не то же самое, что 17 штатов.
Для мене друг *****, яким би він не був корисним для самих американців - ворог. Усе інше, не має значення.
то так - последний взбрык кончиты.
еще не родился тот судья, который сможет и посмеет отменить голоса 6ти млн
американских выборщиков...a нa "збираються воювати та зброю збирають"? - тaк у кого то она "вже зібрана і змащена"....
крутить глазами во все стороны, но - вынос тела состоится при любой погоде...
хто мочил крукет Хилари до конца своего единственного и бесславного срока.
в любом случае ето дело судейских, а "прокурор мой человек на все 100%" - такое точно не канает...
а если хотите знать мое мнение - он просто хворый, зацикленый на себе и только на себе человек.
даже мысль о том, шо он перепрыгнул 22 см в высоту, а кто то 23 - никогда уже больше ему покоя не даст.
короче - думаю он просто недообследованый, скажем так....
считать или не считать бюллетени, пришедшие по почте после 3-го ноября.
голосование по почте не ново и было всегда - военные, служащие за границей,
бизнесмены в командировках и не могущие прийти на свой избирательный участок и лично засвидетельствовать свое присутсвие, люди, которые не в по состоянию здоровья прийти лично не могут и т.д.
короче - голосование по почте не ново.
в период пандемии, безусловно кол-во голосовавших по почте выросло в разы,
я в 2016м - час 45 стоял в очереди на голоснуть вечером после работы.
даже без пандемии в 2020м ето бы заняло не меньше 3 часов, а тут еще и хвороба.
надо кому 3 часа в толпе друг на друга чихать?
подходим к главному - терпение.
Федеральный закон гласит - выборы должны состояться 3-го ноября и не позднее.
В условии выросшего в разы кол-ва избирателей "по почте" федеральный закон
не обуславливает какие из бюллетей действительны - те которые отправлены до 3-го ноября или те, которые были получены до 3го ноября, а значит етот вопрос остается на усмотрение властей штатов, шо штаты своими законами и утвердили,
хто уже как посчитал нужным, правильным и справедливым.
в одном штате действительны те, шо получены до 3го ноября,
в другом те шо отправлены до 3го ноября.
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есть еще много разных нюансов - не так просто получить бюллютень на голоcoвание отдаленно - переписка с избирателными от шатов и бесконечное заполение каких то анкет пока тебе не дадут добро и не пришлют настоящий бюллетень для голования,
с етой минуты - ты выборщик.
и еще уже имея такой бюллетень - совсем не обязательно его бросать в почтовый ящик - в радиусе 10мл знаю 3 места где были установлены головательные урны с капом возле каждой.
привези туда и брось, шо я и сделал.
сорри за ошибки.
ты бы мне еще через год ответил - тогда бы я точно не прочитал, та и ето чисто случайно.
не переймайся...
https://edition.cnn.com/2020/12/11/politics/supreme-court-texas-trump-biden/index.html