Техас и еще 17 штатов требуют от Верховного суда отмены результата президентских выборов в США

Республиканцы в 17 штатах США поддержали судебный иск, поданный в Верховный суд Техасом с требованием отменить результаты голосования в четырех колеблющихся штатах страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Так, генеральные прокуроры 17 штатов США присоединились к судебному иску, поданному генпрокурором штата Техас, потребовавшему аннулировать результаты голосования в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Президент Трамп уже обратился к сенатору Теду Крузу с просьбой представить его интересы в Верховном суде. Сам глава Белого дома также намерен выступить в суде, доказывая, что он все же выиграл выборы.

В заявлении, подписанном генпрокурором штата Техас Кеном Пакстоном, который сейчас является фигурантом уголовного дела по обвинениям в коррупции, утверждается, что избирательные бюллетени, отправленные в день выборов 3 ноября и пересчитанные уже после закрытия избирательных участков, не могут считаться официальными и должны быть признаны не имеющими законной силы.

Согласно иску, Верховный суд должен отменить результаты голосования в четырех штатах, и перенести заранее установленную дату голосования выборщиков - 14 декабря.

Следует напомнить, что Байден набрал 306 голосов выборщиков при необходимых для победы 270 голосов. В общей сложности четыре штата дают 62 голоса выборщиков в общее количество голосов Байдена.

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По мнению экспертов, высшая судебная инстанция страны вряд ли назначит слушания по иску.

"Это пресс-релиз, замаскированный под судебный иск, - заявил радиостанции NPR юрист Ричард Хасен. - Это просто мусор. Очень опасный, но всего лишь мусор".