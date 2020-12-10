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Тихановская о запрете на выезд из Беларуси: "Режим делает все, чтобы превратить нашу страну в современный ГУЛАГ"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Тихановская о запрете на выезд из Беларуси: "Режим делает все, чтобы превратить нашу страну в современный ГУЛАГ"

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что закрытие выезда из страны может превратить Беларусь в тюрьму и стать прообразом "железного занавеса".

Об этом Тихановская сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

По словам лидера белорусской оппозиции, за 26 лет Лукашенко вернул страну во времена сталинизма с его массовыми показательными репрессиями, террором, а теперь - и с железным занавесом.

"Режим делает все, чтобы превратить нашу страну в современный ГУЛАГ - огромную тюрьму, где царит страх и насилие. Он боится огласки и правосудия и надеется, что закрытые границы помогут спрятать все его преступления. Но я точно знаю: волю беларусского народа за закрытой границей не спрятать и не скрыть", - отметила Тихановская.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Беларуси закрывают возможность покинуть страну через наземные пограничные пункты. Официально это объясняют стремлением предотвратить распространение коронавируса.

Читайте: Тихановская о переходном периоде: "Буду руководить Беларусью 45 дней"

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Топ комментарии
+6
ой, набридла уже........ .
зрештою вже весь світ зрозумів, білоруси у переважній більшості своїй це ватний совок або навпаки совкова вата, яка просто хотіла і ще хоче, всього лиш поміняти старого і уже схибляного на всю голову Лукашенка на нового, молодого вато-совкового, проте такого ж самого Лукашенка.
ну і хай собі хцять, для нас це навіть не гірше чим було. уявіть собі що ця пані, яка тече перед ху.йлом, могла б стати президентом Білорусії..... , вже на третій день кордони з рашапідами стали б довшими на довжину наших нинішніх кордонів з білорусами.
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10.12.2020 15:10
+3
Тіхановська, та у вас уже років 20 - ГУЛаг... Тільки вивіски немає... І масових розстрілів... Не переживай... До цього вже недалеко...
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10.12.2020 15:59
+2
Vsio verno govorit lider naroda Belorus
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10.12.2020 15:14
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архіпелаг БіЛаг
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10.12.2020 14:56 Ответить
комментарий отмечен как спам
фамилия дочки ху#ла - тиханова, фамилия беларусской опозиционерки - тихановская, титушки лукашенки - тихари. Кроень слова "тихо"
Тихановская о запрете на выезд из Беларуси: "Режим делает все, чтобы превратить нашу страну в современный ГУЛАГ" - Цензор.НЕТ 2207
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10.12.2020 14:58 Ответить
і знову ж таки:
вівчара в садочку
в тихому куточку
жде дівчина жде
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10.12.2020 15:05 Ответить
Москаля в садочку,
В тихому куточку
Жде мотузка, жде.
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10.12.2020 22:04 Ответить
ой, набридла уже........ .
зрештою вже весь світ зрозумів, білоруси у переважній більшості своїй це ватний совок або навпаки совкова вата, яка просто хотіла і ще хоче, всього лиш поміняти старого і уже ********** на всю голову Лукашенка на нового, молодого вато-совкового, проте такого ж самого Лукашенка.
ну і хай собі хцять, для нас це навіть не гірше чим було. уявіть собі що ця пані, яка тече перед ху.йлом, могла б стати президентом Білорусії..... , вже на третій день кордони з рашапідами стали б довшими на довжину наших нинішніх кордонів з білорусами.
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10.12.2020 15:10 Ответить
Vsio verno govorit lider naroda Belorus
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10.12.2020 15:14 Ответить
Какая сильная и бесстрашная женщина - не боится из за бугра кричать, ей то чего переживать? Она смылась вовремя )
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10.12.2020 15:15 Ответить
nu da vybrosili ejio za pobedu na vyborax,
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10.12.2020 15:26 Ответить
тебя в гугле забанили, ты не можешь найти виртуальную украинскую клавиатуру? Вот держи, не надо благодарностей. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqk5Lpw8PtAhWDAxAIHfueDbIQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fklaviatura.online.ua%2Fua%2F&usg=AOvVaw00RHo_GzibxeX5rYVjF9tD
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10.12.2020 15:36 Ответить
Menia nikto nemozet zabanit.Ja ne ruski stob pisal po ruskomu eto jazyk dlia durakov.Ruski jazyk eto 0 v Evrope i Ukraine takze.Ja byl Ukraine i so mnoj izkliucytelno govorili po angliski,pro Evropu ja negoviu tam tolko angliski
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10.12.2020 15:45 Ответить
https://klaviatura.online.ua/ua/
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10.12.2020 16:01 Ответить
Ja ne ruski mne ruskie eto vtoroj sort stob ponial jasno
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10.12.2020 16:08 Ответить
Tak bi vsio bilo xoroso no ti drug ciut pereputal adres,tak skazat ne v tu temu napisal Тіхановська про заборону на виїзд з Білорусі: "Режим робить усе, щоб перетворити нашу країну на сучасний ГУЛАГ" - Цензор.НЕТ 1880
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10.12.2020 15:57 Ответить
https://klaviatura.online.ua/ua/ это если ты хочешь чтобы твоё сообщение вообще кто нибудь читал
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10.12.2020 16:02 Ответить
Mne ruskogo mneije neinteresno.Ukraina eto ne rosija
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10.12.2020 16:04 Ответить
а нахрена пишешь на русском идиот?
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10.12.2020 16:12 Ответить
Kak videm ja na ruskom i nepisu idiot Тіхановська про заборону на виїзд з Білорусі: "Режим робить усе, щоб перетворити нашу країну на сучасний ГУЛАГ" - Цензор.НЕТ 9463
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10.12.2020 16:15 Ответить
ruski jazyk eto 0.Polski jazyk daze Evrope bolse poluliarni.Glavnoje angliski i s nim daze raske mozes obcatsia.
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10.12.2020 16:18 Ответить
ты не пишешь арабскими буквами, а пишешь латинскими буквами на русском языке. Совсем ты чего плохой. Можешь мне больше не писать - не отвечу. (не відповім - це українською)
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10.12.2020 16:18 Ответить
Ja pisu litovskimi bukvomi ,to jest po nasemu,a ruski ja neznaju i nexociu znat .Vsio ponaitno?
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10.12.2020 16:27 Ответить
це є клавіатура на українскій мові, так зрозуміло? https://klaviatura.online.ua/ua/
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10.12.2020 16:15 Ответить
Все- это что????Сколько вы будете за ручки ходить перед ними?
Гулаг - это мах!!! миллион убийц- почему милионы жертв молча шли и умирали???
ВСТАВАЙТЕ И СРАЖАЙТЕСЬ!!!!! Эта мразь путинская просто не уйдет!!!!
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10.12.2020 15:51 Ответить
цветов бацьке занесите ((
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10.12.2020 15:59 Ответить
Тіхановська, та у вас уже років 20 - ГУЛаг... Тільки вивіски немає... І масових розстрілів... Не переживай... До цього вже недалеко...
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10.12.2020 15:59 Ответить
Da u nix sssr i gulag tex vremion.Ja dumal dolgo tocno oni xocet peremen ?molodyje liudi da a vot drugyje verit kolxozniku
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10.12.2020 16:23 Ответить
Хочет у нас ковид разплодить, как в других странах .
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10.12.2020 16:37 Ответить
Тихановская-пустышка призывающая белорусов к терпению.
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10.12.2020 16:06 Ответить
Вот гадина этот таракан. Оказался наш батька настоящей *****.
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10.12.2020 16:12 Ответить
- Слухай, а чого у Білорусі так багато "вати"?
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...Ти, якраз, мабуть, результат того "експерименту"...
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10.12.2020 17:07 Ответить
Последний бизнес Тихановской Был связан с развлечениями... А все из этого развлекалово бомонда Если не зебилы, то зебилки, - тупые в госделах как и в хозяйственных, шо сиМбирский валенок..." Умная" и "мудрая" Тихановская знала, что за 26 лет Лукашенко вернул страну во времена сталинизма с его массовыми показательными репрессиями, террором... но призывала с этим режимом сме.уевничать с букетиками цветочков... А ща , шо случилось?
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10.12.2020 17:32 Ответить
 
 