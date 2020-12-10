Тихановская о запрете на выезд из Беларуси: "Режим делает все, чтобы превратить нашу страну в современный ГУЛАГ"

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что закрытие выезда из страны может превратить Беларусь в тюрьму и стать прообразом "железного занавеса".

Об этом Тихановская сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

По словам лидера белорусской оппозиции, за 26 лет Лукашенко вернул страну во времена сталинизма с его массовыми показательными репрессиями, террором, а теперь - и с железным занавесом.

"Режим делает все, чтобы превратить нашу страну в современный ГУЛАГ - огромную тюрьму, где царит страх и насилие. Он боится огласки и правосудия и надеется, что закрытые границы помогут спрятать все его преступления. Но я точно знаю: волю беларусского народа за закрытой границей не спрятать и не скрыть", - отметила Тихановская.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Беларуси закрывают возможность покинуть страну через наземные пограничные пункты. Официально это объясняют стремлением предотвратить распространение коронавируса.

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