Тихановская о запрете на выезд из Беларуси: "Режим делает все, чтобы превратить нашу страну в современный ГУЛАГ"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что закрытие выезда из страны может превратить Беларусь в тюрьму и стать прообразом "железного занавеса".
Об этом Тихановская сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
По словам лидера белорусской оппозиции, за 26 лет Лукашенко вернул страну во времена сталинизма с его массовыми показательными репрессиями, террором, а теперь - и с железным занавесом.
"Режим делает все, чтобы превратить нашу страну в современный ГУЛАГ - огромную тюрьму, где царит страх и насилие. Он боится огласки и правосудия и надеется, что закрытые границы помогут спрятать все его преступления. Но я точно знаю: волю беларусского народа за закрытой границей не спрятать и не скрыть", - отметила Тихановская.
Напомним, ранее сообщалось, что власти Беларуси закрывают возможность покинуть страну через наземные пограничные пункты. Официально это объясняют стремлением предотвратить распространение коронавируса.
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вівчара в садочку
в тихому куточку
жде дівчина жде
В тихому куточку
Жде мотузка, жде.
зрештою вже весь світ зрозумів, білоруси у переважній більшості своїй це ватний совок або навпаки совкова вата, яка просто хотіла і ще хоче, всього лиш поміняти старого і уже ********** на всю голову Лукашенка на нового, молодого вато-совкового, проте такого ж самого Лукашенка.
ну і хай собі хцять, для нас це навіть не гірше чим було. уявіть собі що ця пані, яка тече перед ху.йлом, могла б стати президентом Білорусії..... , вже на третій день кордони з рашапідами стали б довшими на довжину наших нинішніх кордонів з білорусами.
Гулаг - это мах!!! миллион убийц- почему милионы жертв молча шли и умирали???
ВСТАВАЙТЕ И СРАЖАЙТЕСЬ!!!!! Эта мразь путинская просто не уйдет!!!!
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...Ти, якраз, мабуть, результат того "експерименту"...