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Переход на дистанционный режим работы по возможности, - Минздрав обнародовал полный перечень ограничений на период усиленного карантина. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Переход на дистанционный режим работы по возможности, - Минздрав обнародовал полный перечень ограничений на период усиленного карантина. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения Украины ожидает, что новогодние праздники дадут определенную вспышку заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В сообщении напоминается, что на период с 00:00 часов 8 января по 00:00 часов 25 января будет введен усиленный карантин, который предусматривает следующие ограничения работы:

🔺заведений общественного питания (кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос);

🔺развлекательных заведений;

🔺заведений торговли непродовольственными товарами;

🔺заведений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

🔺спортивних залов, фитнес-центров, бассейнов;

🔺проведенние массовых мероприятий, кроме организации горнолыжного досуга (без работы заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков);

🔺непродовольственных рынков;

🔺посещение учебных заведений, кроме детсадов.

"Несмотря на то, что нам удалось сбить волну ураганного распространения коронавирусной болезни, количество новых случаев инфицирования пока остается достаточно большой. Наша медицинская система сегодня работает в напряженном режиме. Мы ожидаем, что новогодние праздники дадут определенную вспышку заболевания. К тому же, каждый год в конце января у нас наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, и это даст дополнительную нагрузку на медицинскую систему. Учитывая эти факторы, мы решили усилить карантин именно в этот период ", - отметил глава Минздрава Максим Степанов.

В то же время министр также подчеркнул, что усиленный карантин не предусматривает ограничение работы общественного транспорта - как городского, так и междугородного сообщения. Будет разрешена организация "новогодних елок" без концертов, проведение официальных спортивных мероприятий без зрителей, работа предприятий торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами. Также будут работать АЗС, финансовые учреждения, операторы почтовой связи, а также заведения медицинской практики, ветеринарной практики, учреждения по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. Парикмахерским и салонам красоты будет разрешено работать исключительно по предварительной записи.

Министерство здравоохранения рекомендует всем учреждениям и организациям по возможности на период действия усиленного карантина организовать дистанционный режим работы. Как подчеркивается, ожидается что благодаря внедрению усиленного карантина и при условии его соблюдения количество новых случаев инфицирования COVID-19 снизится примерно на 50%.

Переход на дистанционный режим работы по возможности, - Минздрав обнародовал полный перечень ограничений на период усиленного карантина 01

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Топ комментарии
+5
Блин если у зели днюха 25го января, то почему мамма римма не назвала его Татьяной? Переход на дистанционный режим работы по возможности, - Минздрав обнародовал полный перечень ограничений на период усиленного карантина - Цензор.НЕТ 746
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10.12.2020 15:11
+5
Для одаренных вопрос - как организовать удаленную работу парикмахерской к примеру? Перехід на дистанційний режим роботи за можливості, - МОЗ оприлюднило повний перелік обмежень на період посиленого карантину - Цензор.НЕТ 2123 Тоже через интернет сервисы? А как быть небольшому магазинчику хозяйственных товаров или шиномонтажной мастерской? Вы считаете что на просторах инета тусуется бОльшая часть населения? Так я Вас наверное огорчу. Как показала практика бОльшая часть населения неспособна грамотно в гугле запрос составить чего хочет найти. И это только из тех кто более-менее приличный доступ в инет имеет.
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10.12.2020 16:11
+4
нам удалось сбить волну ураганного распространения коронавирусной болезни ...


а волна знает, что это вы её сбили ?

может это тоже вы и Солнце каждое утро подымаете ?
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10.12.2020 15:14
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Переход на дистанционный режим работы по возможности, - Минздрав обнародовал полный перечень ограничений на период усиленного карантина - Цензор.НЕТ 50
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10.12.2020 15:07 Ответить
Блин если у зели днюха 25го января, то почему мамма римма не назвала его Татьяной? Переход на дистанционный режим работы по возможности, - Минздрав обнародовал полный перечень ограничений на период усиленного карантина - Цензор.НЕТ 746
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10.12.2020 15:11 Ответить
назвала, но это имя используется чисто в домашней обстановке
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10.12.2020 15:15 Ответить
И тычет в ейную ЗЕленую морду просроченным куриным окорочком из госрезерва 1991 года.Перехід на дистанційний режим роботи за можливості, - МОЗ оприлюднило повний перелік обмежень на період посиленого карантину - Цензор.НЕТ 3571
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10.12.2020 15:38 Ответить
а что это за актриса из немецких фильмов для взрослых?
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10.12.2020 19:34 Ответить
нам удалось сбить волну ураганного распространения коронавирусной болезни ...


а волна знает, что это вы её сбили ?

может это тоже вы и Солнце каждое утро подымаете ?
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10.12.2020 15:14 Ответить
Перехід на дистанційний режим роботи за можливості, - МОЗ оприлюднило повний перелік обмежень на період посиленого карантину - Цензор.НЕТ 4302
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10.12.2020 15:28 Ответить
Т.е. то, что нормальные люди и нормальные конторы сделали уже давным давно.

Локдаун для совсем тугодумов и упоротых, которые за год не смогли организовать удаленную работу и интернет-сервисы.
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10.12.2020 15:34 Ответить
Для одаренных вопрос - как организовать удаленную работу парикмахерской к примеру? Перехід на дистанційний режим роботи за можливості, - МОЗ оприлюднило повний перелік обмежень на період посиленого карантину - Цензор.НЕТ 2123 Тоже через интернет сервисы? А как быть небольшому магазинчику хозяйственных товаров или шиномонтажной мастерской? Вы считаете что на просторах инета тусуется бОльшая часть населения? Так я Вас наверное огорчу. Как показала практика бОльшая часть населения неспособна грамотно в гугле запрос составить чего хочет найти. И это только из тех кто более-менее приличный доступ в инет имеет.
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10.12.2020 16:11 Ответить
Одаренные ходят в парикмахерскую, когда надо сидеть в карантине.
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10.12.2020 17:13 Ответить
Организуй удалённую работу коксохимического завода, например))
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10.12.2020 16:12 Ответить
Ну или починку коксовой печи в "горячем" режиме - через "пятьжи")
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10.12.2020 16:13 Ответить
Умиляют рассуждения офисного планктона. Перехід на дистанційний режим роботи за можливості, - МОЗ оприлюднило повний перелік обмежень на період посиленого карантину - Цензор.НЕТ 9957
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10.12.2020 16:15 Ответить
Ну... я и сам офисный планктон. Да только вот папа трудится как раз на коксохиме и печи по горячему как раз ремонтирует.
Тут больше вопрос эгоизма, я думаю
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10.12.2020 16:18 Ответить
Я тоже офисный планктон. Перехід на дистанційний режим роботи за можливості, - МОЗ оприлюднило повний перелік обмежень на період посиленого карантину - Цензор.НЕТ 5015 К тому же моя работа вообще даже в нормальном режиме мало зависит от места расположения пятой точки. Но нельзя же думать только о себе любимом. Перехід на дистанційний режим роботи за можливості, - МОЗ оприлюднило повний перелік обмежень на період посиленого карантину - Цензор.НЕТ 5015 К тому же в данном контексте под офисным планктоном я понимал так называемых "эффективных манагеров".Перехід на дистанційний режим роботи за можливості, - МОЗ оприлюднило повний перелік обмежень на період посиленого карантину - Цензор.НЕТ 5015
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10.12.2020 16:22 Ответить
Кстати, сам я уже второй месяц как на удаленке. Руководство решение такое приняло.
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10.12.2020 16:35 Ответить
9 месяцев удаленки.

Знаю кучу примеров, когда людей гонят на работу перекладывать бумажки со стола на стол.
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10.12.2020 17:14 Ответить
Сколько процентов простога нарида работает на заводах?

Подавляющее большинство - мелкие шаромыжники и сфера обслуживания. Потому и экономика в жопе.
И вот именно эта категория уже скоро год, как могла бы сидеть дома. Я понимаю, что в гробу с маникюром и прической оно красивее, чем без.
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10.12.2020 17:17 Ответить
 
 