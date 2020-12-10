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В суде Одессы двое фигурантов дела о бунте в колонии снова порезали себя острым предметом

Новости Цензор.НЕТ Общество

В суде Одессы двое фигурантов дела о бунте в колонии снова порезали себя острым предметом

В зале заседаний Малиновского районного суда Одессы снова порезали себя острым предметом двое фигурантов дела об организации бунта в Южной исправительной колонии (№51) в 2019 году.

Пресс-секретарь суда Арина Лебедюк сообщила, что сегодня суд рассматривал вопрос о продлении меры пресечения семерым обвиняемым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Сегодня шестерым из них продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Когда судья оглашал решение, двое обвиняемых начали наносить себя ранения по разным частям тела – руке, в области живота", - рассказала пресс-секретарь.

Лебедюк подчеркнула, что сотрудники суда оперативно вызвали скорую помощь, которая оказала мужчинам необходимую медицинскую помощь.

Отмечается, что из-за повторившегося акта аутоагрессии (нанесение себе повреждений) в дальнейшем дело будет слушаться без присутствия в зале обвиняемых.

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Данное решение, как пояснила Лебедюк, суд принял на основании ст. 330 (меры к нарушителям порядка судебного заседания) УПК Украины.

Также в ходе заседания стало известно, что два адвоката не могут присутствовать в суде из-за болезни, в связи с чем обвиняемым предложили замену защитников.

С этим не согласился один из фигурантов, поэтому ему пока мера пресечения не продлена – дана возможность определиться с выбором адвоката.

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Нужно было просто подождать и посмотреть что будет В суде Одессы двое фигурантов дела о бунте в колонии снова порезали себя острым предметом - Цензор.НЕТ 3137
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10.12.2020 15:15 Ответить
даже в фольклоре не слыхал что бы зэк себя зарезал
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10.12.2020 16:29 Ответить
мера пресечения уже сидящим зекам ? это типа запретят в клуб зоновский ходить на кружок самодеятельности и в столовую ?
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10.12.2020 15:19 Ответить
А чем это они себя резали??? Их что ли не обыскивали перед судом? Так может у них с собой гранаты и пулеметы? Аво-вторых, свободная страна.. пускай сами с собой что угодно делают, хоть вешаются - их право.
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10.12.2020 16:11 Ответить
ну таки уголок лезвия бритвы " мойку" пронести можно куда хош
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10.12.2020 16:27 Ответить
Так они порезали соответствующие места друг другу кожаными ножами!
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10.12.2020 17:05 Ответить
 
 